  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Виктория Пльзень
0:0
Второй тайм: 90+'
Лудогорец
0'
46' Желтая карточка
Калвач Лукаш
0:0
52' Не забитый пенальти
Пётровски Якуб
79' Желтая карточка
Шулц Павел
90' Желтая карточка
Сон
90' Желтая карточка
Рик

Ход матча

34'
 
Камара Агибу
Кайо Ранхел
46'
Вашулин Даниэл
Jiri Panos
 
46'
Калвач Лукаш
 
52'
0:0
Пётровски Якуб
64'
Копич Ян
Ирка Эрик
 
67'
 
Дуа Квадво
Секо Руан
71'
Рикардиньо Феррейра
Аду Принс
 
78'
 
Терзиев Георги
Алмейда Динис
78'
 
Дуарте Дерой
Чочев Ивайло
79'
Шулц Павел
 
87'
Москейра Джон
Каду
 
90'
 
Сон
90'
 
Рик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 110
Виктория Пльзень 80.9% (89)
X 12.7% (14)
Лудогорец 6.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Лудогорец
1.93
Реклама, bettery.ru
4.65
5.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Едличка
Мартин
40
Дуэ
Сампсон
3
Маркович
Светозар
21
Емелка
Вацлав
33
Ирка
Эрик
22
Каду
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
20
Jiri
Panos
31
Шулц
Павел
80
Аду
Принс
39
Бонманн
Хендрик
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
4
Алмейда
Динис
17
Сон
18
Чочев
Ивайло
30
Педринью
Роша
6
Пётровски
Якуб
11
Кайо
Ранхел
12
Секо
Руан
7
Рик
Виктория Пльзень
3-4-2-1
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Виктория Пльзень
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Емелка Вацлав 1 0.5
Шулц Павел 1 0.5
Аду Принс 1 0.5
Гавел Милан 0 0
Калвач Лукаш 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 1 0
Шулц Павел 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Сон 1 0
Рик 1 0
Педринью Роша 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1
Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7
Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ботев Враца - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1
Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Лудогорец

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 3:0 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
17.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Манчестер Юнайтед
 3:3 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
26.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Порту
 3:3 2 0 1 1 5 - 6 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:3 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
21.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:3 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Кайо Ранхел уходит с поля. Камара Агибу выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Виктория Пльзень.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.80. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.80 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 110
    Виктория Пльзень 80.9% (89)
    X 12.7% (14)
    Лудогорец 6.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виктория Пльзень
    Ничья
    Лудогорец
    1.93
    Реклама, bettery.ru
    4.65
    5.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Виктория Пльзень 0:0 Лудогорец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Лудогорец

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    80.9% (89)
    Ничья
    12.7% (14)
    Лудогорец
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (74)
    Нет
    31.48% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Виктория Пльзень
    42.7% (47)
    1:0 Виктория Пльзень
    21.8% (24)
    1:1 Ничья
    10.9% (12)
    2:0 Виктория Пльзень
    8.2% (9)
    3:1 Виктория Пльзень
    7.3% (8)
    1:2 Лудогорец
    5.5% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Виктория Пльзень
    Лудогорец
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный