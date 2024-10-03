  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Виктория Пльзень
0:0
Конец матча
Лудогорец
0'
46' Желтая карточка
Калвач Лукаш
0:0
52' Не забитый пенальти
Пётровски Якуб
79' Желтая карточка
Шулц Павел
90' Желтая карточка
Сон
90' Желтая карточка
Педринью Роша
90' Желтая карточка
Рик
90'+8

Ход матча

34'
 
Камара Агибу
Кайо Ранхел
46'
Вашулин Даниэл
Jiri Panos
 
46'
Калвач Лукаш
 
52'
0:0
Пётровски Якуб
64'
Копич Ян
Ирка Эрик
 
67'
 
Дуа Квадво
Секо Руан
71'
Рикардиньо Феррейра
Аду Принс
 
78'
 
Терзиев Георги
Алмейда Динис
78'
 
Дуарте Дерой
Чочев Ивайло
79'
Шулц Павел
 
87'
Москейра Джон
Каду
 
90'
 
Сон
90'
 
Педринью Роша
90'
 
Рик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 110
Виктория Пльзень 80.9% (89)
X 12.7% (14)
Лудогорец 6.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Едличка
Мартин
40
Дуэ
Сампсон
3
Маркович
Светозар
21
Емелка
Вацлав
33
Ирка
Эрик
22
Каду
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
20
Jiri
Panos
31
Шулц
Павел
80
Аду
Принс
39
Бонманн
Хендрик
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
4
Алмейда
Динис
17
Сон
18
Чочев
Ивайло
30
Педринью
Роша
6
Пётровски
Якуб
11
Кайо
Ранхел
12
Секо
Руан
7
Рик
Виктория Пльзень
3-4-2-1
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Виктория Пльзень
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Емелка Вацлав 1 0.5
Шулц Павел 1 0.5
Аду Принс 1 0.5
Гавел Милан 0 0
Калвач Лукаш 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 1 0
Шулц Павел 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педринью Роша 2 0
Кайо Ранхел 1 0
Сон 1 0
Рик 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1
Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7
Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ботев Враца - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1
Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Лудогорец

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
8.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Эльфсборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
18.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
15.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Кайо Ранхел уходит с поля. Камара Агибу выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Виктория Пльзень 80.9% (89)
    X 12.7% (14)
    Лудогорец 6.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Виктория Пльзень 0:0 Лудогорец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Лудогорец

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    80.9% (89)
    Ничья
    12.7% (14)
    Лудогорец
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (74)
    Нет
    31.48% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Виктория Пльзень
    42.7% (47)
    1:0 Виктория Пльзень
    21.8% (24)
    1:1 Ничья
    10.9% (12)
    2:0 Виктория Пльзень
    8.2% (9)
    3:1 Виктория Пльзень
    7.3% (8)
    1:2 Лудогорец
    5.5% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный