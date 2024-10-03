Тур: 2. Стадион: Дусан Арена.
0:0
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаКалвач Лукаш
0:0
52' Не забитый пенальтиПётровски Якуб
79' Желтая карточкаШулц Павел
90' Желтая карточкаСон
90' Желтая карточкаПедринью Роша
90' Желтая карточкаРик
90'+8
Ход матча
46'
52'
0:0
67'
79'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
40
Дуэ
Сампсон
33
Ирка
Эрик
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
20
Jiri
Panos
31
Шулц
Павел
80
Аду
Принс
17
Сон
18
Чочев
Ивайло
11
Кайо
Ранхел
12
Секо
Руан
7
Рик
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ирка ЭрикЗащитник
-
22 КадуЗащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
20 Jiri PanosПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Гавел МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Слончик ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кайо РанхелНападающий
-
12 Секо РуанНападающий
-
7 РикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
-
20 Камара АгибуПолузащитник
-
23 Дуарте ДеройПолузащитник
-
77 Маркус ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Виктория Пльзень
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Емелка Вацлав
|1
|0.5
|Шулц Павел
|1
|0.5
|Аду Принс
|1
|0.5
|Гавел Милан
|0
|0
|Калвач Лукаш
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Шулц Павел
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педринью Роша
|2
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Сон
|1
|0
|Рик
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1
Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7
Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ботев Враца - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1
Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Лудогорец
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Лудогорец
Исход игры
Виктория Пльзень
80.9% (89)
Ничья
12.7% (14)
Лудогорец
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
68.52% (74)
Нет
31.48% (34)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
42.7% (47)
1:0 Виктория Пльзень
21.8% (24)
1:1 Ничья
10.9% (12)
2:0 Виктория Пльзень
8.2% (9)
3:1 Виктория Пльзень
7.3% (8)
1:2 Лудогорец
5.5% (6)
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