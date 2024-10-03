Очень плотно в обороне действует "Эльфсборг", попробуй взломай такую оборону, постепенно поймавшую кураж.

Оума обокрал Писилли на правом фланге обороны, фолит молодой итальянец, не давая разбежаться сопернику.

Бальданци попытался пробить с дальней дистанции, однако на пути мяча возник Хенрикссон.

Бальданци отмечается ударом с подбора с 15 метров, однако мяч проходит чуть правее створа.

После навеса Паредеса с углового Эрмосо попытался пробить головой, однако мяч угодил в Байду.

Первый заброс в чужую штрафную после перерыва исполнил Соуле, однако мяч стал легкой добычей Петтерсона.

После розыгрыша штрафного Анхелиньо навесил в чужую штрафную, хозяева выбили мяч, а удар Абдулхамида с подбора точным не стал.

Зенели оказался на газоне на фланге в борьбе с Эрмосо, однако свистка в этом моменте не прозвучало.

Хульт фолит против Абдулхамида у боковой границы штрафной и получает желтую карточку.

После навеса Паредеса со штрафного Челик скинул мяч на дальнюю штангу, хозяева отбились, а удар Анхелиньо с подбора получился неточным.

"Рома" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, но пока пробиться в штрафную римлянам не удается.

Соуле качнул соперника перед штрафной и отметился ударом с левой ноги - мяч прошел выше створа.

Абдулхамид попытался исполнить диагональ на левый фланг на Анхелиньо, но мяч ушел за лицевую линию.

Зенели после подкидки от партнера классно пробил слёта под опорную Свилару, но тот успел сложиться и вновь спас свои ворота!

Мяч в предыдущем моменте отскочил в руку Бальданци, это повод для ВАР вмешаться в игру.

Пенальти в ворота "Ромы"! После просмотра видео эстонский арбитр указывает на "точку", определяя игру рукой у Бальданци!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МАЙКЛ БАЙДУ! Уверенно Байду пробил в левый от себя угол, Свилар направление удара не угадал!

Бальданци мощно пробил с линии штрафной, попав в голову Оума, дальше Анхелиньо головой скинул мяч в руки вратарю,

3 минуты добавляет эстонский арбитр к основному времени первого тайма.

Оума в небольшом нокдауне по итогам предыдущего эпизода, врачи "Эльфсборга" на поле.

Неудачной получается подача Соуле с правого угла штрафной, мяч улетает за ворота Петтерсона.

36' Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Касем получает её за фол против Абдулхамида.

34' Анхелиньо с углового исполнил перевод на линию штрафной, Паредес пробил слёта, но направил мяч на трибуны.

33' Писилли пробил по воротам соперника с 18 метров, мяч зацепил ногу Касема и прошел над перекладиной.

32' Эрмосо подобрал мяч около чужой штрафной, однако удар с левой у аргентинца получился крайне неточным.

31' Полчаса игры позади, пока у "Ромы" неоспоримое территориальное преимущество, но моменты хозяев кажутся чуть пожирнее.

29' Зенели с правого фланга прострелил в штрафную в расчёте на Байду, которого на выходе опередил Свилар.

28' Шомуродов зацепился за мяч на правом краю штрафной после заброса Челика и пальнул в ближний угол, но не попал в створ.

26' Снова через Анхелиньо строится атака "Ромы", однако с подачей испанца справляется Бухари.

25' Падение Шомуродова в штрафной площади "Эльфсборга" арбитра не впечатлило, игра продолжается.

24' Бальданци исхитрился пробить из штрафной бисиклетой, но попал в защитника, в продолжение атаки Соуле пробил с дальней дистанции, но попал в руки Петтерсону.

22' Бальданци протащил мяч по центру и отдал на правый край штрафной на Соуле, а тот плохо подсунул снаряд Абдулхамиду, атака на этом захлебнулась.

21' Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, но не очень удачно, а на подборе два игрока "Эльфсборга" помешали друг другу.

19' Соуле после передачи Анхелиньо пробил в касание с 25 метров, но проблем у Петтерсона не возникло.

18' После навеса с углового от Зенели Хенрикссон пробил головой в ближний угол, однако Свилар и здесь сыграл надежно!

17' Зенели на скорости ворвался в штрафную гостей, качнул Н'Дика и пробил низом метров с 12 - Свилар парировал угрозу!

16' Пока 24 на 76 по владению мячом в этой встрече, но преимущество "Ромы" пока никак не воплощается в моменты и удары по воротам.

15' Хорошая поддержка сегодня на стадионе "Бурос Арена", пытается публика зарядить свою команду на успех.

14' "Рома" забирает мяч под свой контроль, всё-таки более классный состав у римлян, так что свои очки они должны набирать.

13' Анхелиньо с левого фланга направляет мяч в штрафную, однако Петтерсон спокойно забирает снаряд на выходе.

11' Первый удар в створ нанесли хозяева поля - Байду с правого края штрафной размял Свилара.

10' "Эльфсборг" в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Швеции, набрав поровну очков с "Мальмё", но в этом сезоне команда пока на пятой строчке, отставая от топ-3 на 4 очка за 5 туров до конца.

8' Абдулхамид исполнил штрафной с правого фланга, Челик не смог пробить головой, вторым темпом Анхелиньо навешивал с левого фланга, но мяч шведы выбили.

7' В Серии А "Рома" после назначения Ивана Юрича одержала две домашние победы, на девятом месте римляне, но отставание от лидирующего "Наполи" составляет 4 очка.

5' Зенели с правого фланга исполняет подачу в штрафную римлян, однако оборона "Ромы" мяч выбивает.

4' Есть над полем следы пиротехники, всё-таки групповой этап еврокубков для шведских клубов, если это не "Мальмё" - явление достаточно редкое.

3' "Рома" же в стартовом матче турнира уже под руководством Ивана Юрича упустила победу в игре с "Атлетиком" - 1:1.

2' Напомним, что "Эльфсборг" на старте Лиги Европы дал бой в гостевом матче против "АЗ Алкмара", но всё же уступил со счётом 2:3.