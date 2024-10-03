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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Эльфсборг
1:0
Второй тайм: 64'
Рома
0'
36' Желтая карточка
Касем Ахмед
1:0
44' Пенальти
Байду Майкл
52' Желтая карточка
Хульт Никлас
60' Желтая карточка
Зенели Арбер

Ход матча

36'
Касем Ахмед
 
44'
Байду Майкл
1:0
52'
Хульт Никлас
 
60'
Зенели Арбер
 
62'
Абдулаи Джалал
Зенели Арбер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 115
Эльфсборг 2.6% (3)
X 8.7% (10)
Рома 88.7% (102)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эльфсборг
Ничья
Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Петтерссон
Исак
29
Ибрахим
Бухари
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
5
Н'Дика
Эван
22
Эрмосо
Марио
12
Абдулхамид
Сауд
61
Писилли
Никколо
16
Паредес
Леандро
3
Анхелиньо
Хосе
18
Соуле
Матиас
14
Шомуродов
Элдор
35
Бальданци
Томмазо
Эльфсборг
3-4-3
Рома
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 1 0.5
Оума Тимоти 1 0.5
Байду Майкл 1 (1) 0.5
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 1 0.5
Анхелиньо Хосе 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 0 1
Касем Ахмед 1 0
Оума Тимоти 1 0
Абдулаи Джалал 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Рома
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1
Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Рома

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Твенте
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Фенербахче
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Порту
 3:2 2 1 0 1 5 - 5 3
20.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Атлетик Б
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Манчестер Юнайтед
 2:3 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
27.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Твенте
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Порту
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Айнтрахт Фр
 2:0 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Манчестер Юнайтед
 2:3 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
АЗ Алкмаар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
22.
Фенербахче
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Манчестер Юнайтед
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:2 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:2 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Аякс Бас Юри 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    63'
    После навеса Паредеса с углового Эрмосо попытался пробить головой, однако мяч угодил в Байду.
  • Замена
    62'
    Джалал Абдулаи появляется на поле вместо Арбера Зенели.
  • 61'
    Бальданци отмечается ударом с подбора с 15 метров, однако мяч проходит чуть правее створа.
  • Желтая карточка
    60'
    Зенели получил желтую карточку за неспортивное поведение.
  • 59'
    Бальданци попытался пробить с дальней дистанции, однако на пути мяча возник Хенрикссон.
  • Фол, нарушение
    58'
    Оума обокрал Писилли на правом фланге обороны, фолит молодой итальянец, не давая разбежаться сопернику.
  • 57'
    Очень плотно в обороне действует "Эльфсборг", попробуй взломай такую оборону, постепенно поймавшую кураж.
  • 55'
    "Рома" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, но пока пробиться в штрафную римлянам не удается.
  • 53'
    После навеса Паредеса со штрафного Челик скинул мяч на дальнюю штангу, хозяева отбились, а удар Анхелиньо с подбора получился неточным.
  • Желтая карточка
    52'
    Хульт фолит против Абдулхамида у боковой границы штрафной и получает желтую карточку.
  • 51'
    Зенели оказался на газоне на фланге в борьбе с Эрмосо, однако свистка в этом моменте не прозвучало.
  • 49'
    После розыгрыша штрафного Анхелиньо навесил в чужую штрафную, хозяева выбили мяч, а удар Абдулхамида с подбора точным не стал.
  • 47'
    Первый заброс в чужую штрафную после перерыва исполнил Соуле, однако мяч стал легкой добычей Петтерсона.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Неудачной получается подача Соуле с правого угла штрафной, мяч улетает за ворота Петтерсона.
    • Травма, повреждение
      45'
      Оума в небольшом нокдауне по итогам предыдущего эпизода, врачи "Эльфсборга" на поле.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет эстонский арбитр к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Бальданци мощно пробил с линии штрафной, попав в голову Оума, дальше Анхелиньо головой скинул мяч в руки вратарю,
    • Пенальти
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МАЙКЛ БАЙДУ!
      Уверенно Байду пробил в левый от себя угол, Свилар направление удара не угадал!
    • Пенальти!
      42'
      Пенальти в ворота "Ромы"! После просмотра видео эстонский арбитр указывает на "точку", определяя игру рукой у Бальданци!
    • Видеоповтор
      41'
      Мяч в предыдущем моменте отскочил в руку Бальданци, это повод для ВАР вмешаться в игру.
    • Опасный момент
      40'
      Зенели после подкидки от партнера классно пробил слёта под опорную Свилару, но тот успел сложиться и вновь спас свои ворота!
    • 39'
      Абдулхамид попытался исполнить диагональ на левый фланг на Анхелиньо, но мяч ушел за лицевую линию.
    • 38'
      Соуле качнул соперника перед штрафной и отметился ударом с левой ноги - мяч прошел выше створа.
    • Желтая карточка
      36'
      Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Касем получает её за фол против Абдулхамида.
    • Угловой
      34'
      Анхелиньо с углового исполнил перевод на линию штрафной, Паредес пробил слёта, но направил мяч на трибуны.
    • 33'
      Писилли пробил по воротам соперника с 18 метров, мяч зацепил ногу Касема и прошел над перекладиной.
    • 32'
      Эрмосо подобрал мяч около чужой штрафной, однако удар с левой у аргентинца получился крайне неточным.
    • 31'
      Полчаса игры позади, пока у "Ромы" неоспоримое территориальное преимущество, но моменты хозяев кажутся чуть пожирнее.
    • 29'
      Зенели с правого фланга прострелил в штрафную в расчёте на Байду, которого на выходе опередил Свилар.
    • 28'
      Шомуродов зацепился за мяч на правом краю штрафной после заброса Челика и пальнул в ближний угол, но не попал в створ.
    • 26'
      Снова через Анхелиньо строится атака "Ромы", однако с подачей испанца справляется Бухари.
    • 25'
      Падение Шомуродова в штрафной площади "Эльфсборга" арбитра не впечатлило, игра продолжается.
    • 24'
      Бальданци исхитрился пробить из штрафной бисиклетой, но попал в защитника, в продолжение атаки Соуле пробил с дальней дистанции, но попал в руки Петтерсону.
    • 22'
      Бальданци протащил мяч по центру и отдал на правый край штрафной на Соуле, а тот плохо подсунул снаряд Абдулхамиду, атака на этом захлебнулась.
    • Угловой
      21'
      Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, но не очень удачно, а на подборе два игрока "Эльфсборга" помешали друг другу.
    • 19'
      Соуле после передачи Анхелиньо пробил в касание с 25 метров, но проблем у Петтерсона не возникло.
    • Опасный момент
      18'
      После навеса с углового от Зенели Хенрикссон пробил головой в ближний угол, однако Свилар и здесь сыграл надежно!
    • Опасный момент
      17'
      Зенели на скорости ворвался в штрафную гостей, качнул Н'Дика и пробил низом метров с 12 - Свилар парировал угрозу!
    • 16'
      Пока 24 на 76 по владению мячом в этой встрече, но преимущество "Ромы" пока никак не воплощается в моменты и удары по воротам.
    • 15'
      Хорошая поддержка сегодня на стадионе "Бурос Арена", пытается публика зарядить свою команду на успех.
    • 14'
      "Рома" забирает мяч под свой контроль, всё-таки более классный состав у римлян, так что свои очки они должны набирать.
    • 13'
      Анхелиньо с левого фланга направляет мяч в штрафную, однако Петтерсон спокойно забирает снаряд на выходе.
    • 11'
      Первый удар в створ нанесли хозяева поля - Байду с правого края штрафной размял Свилара.
    • 10'
      "Эльфсборг" в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Швеции, набрав поровну очков с "Мальмё", но в этом сезоне команда пока на пятой строчке, отставая от топ-3 на 4 очка за 5 туров до конца.
    • 8'
      Абдулхамид исполнил штрафной с правого фланга, Челик не смог пробить головой, вторым темпом Анхелиньо навешивал с левого фланга, но мяч шведы выбили.
    • 7'
      В Серии А "Рома" после назначения Ивана Юрича одержала две домашние победы, на девятом месте римляне, но отставание от лидирующего "Наполи" составляет 4 очка.
    • 5'
      Зенели с правого фланга исполняет подачу в штрафную римлян, однако оборона "Ромы" мяч выбивает.
    • 4'
      Есть над полем следы пиротехники, всё-таки групповой этап еврокубков для шведских клубов, если это не "Мальмё" - явление достаточно редкое.
    • 3'
      "Рома" же в стартовом матче турнира уже под руководством Ивана Юрича упустила победу в игре с "Атлетиком" - 1:1.
    • 2'
      Напомним, что "Эльфсборг" на старте Лиги Европы дал бой в гостевом матче против "АЗ Алкмара", но всё же уступил со счётом 2:3.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Байду Майкл из команды Эльфсборг забивает с точки!
    • 36'
      Касем Ахмед получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльфсборг 1:0 Рома

    Исход игры
    Эльфсборг
    2.6% (3)
    Ничья
    8.7% (10)
    Рома
    88.7% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    50.4% (58)
    0:2 Рома
    19.1% (22)
    0:1 Рома
    13% (15)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    1:3 Рома
    3.5% (4)
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