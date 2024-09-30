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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Эльфсборг
 
Позже
Рома
Прогнозы 38
Эльфсборг 0% (0)
X 7.9% (3)
Рома 92.1% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Рома
4.55
4.10
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3.80
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 1 1
Оума Тимоти 1 1
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 1 1
Анхелиньо Хосе 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 0 1
Оума Тимоти 1 0
Абдулаи Джалал 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Рома
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1
Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Рома

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Аякс Годс Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Tyrese Asante 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эльфсборг - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 38
    Эльфсборг 0% (0)
    X 7.9% (3)
    Рома 92.1% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльфсборг
    Ничья
    Рома
    4.55
    4.10
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    Прогнозы на матч Эльфсборг - Рома

    Исход игры
    Эльфсборг
    0% (0)
    Ничья
    7.9% (3)
    Рома
    92.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    52.6% (20)
    0:2 Рома
    23.7% (9)
    0:1 Рома
    13.2% (5)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
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