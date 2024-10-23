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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Галатасарай
0:0
Первый тайм: 10'
Эльфсборг
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 118
Галатасарай 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Эльфсборг 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Галатасарай
Ничья
Эльфсборг
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
11
Акгюн
Юнус
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
10
Мертенс
Дрис
45
Осимхен
Виктор
9
Икарди
Мауро
31
Петтерссон
Исак
29
Ибрахим
Бухари
8
Хольмен
Себастьян
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
27
Зенели
Бесфорт
9
Зенели
Арбер
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
Галатасарай
3-4-1-2
Эльфсборг
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акгюн Юнус 2 0.67
Мертенс Дрис 1 0.33
Икарди Мауро 1 0.33
Демирбай Керем 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 1 0.33
Оума Тимоти 1 0.33
Байду Майкл 1 (1) 0.33

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 0 1
Хульт Никлас 1 0
Зенели Арбер 1 0
Касем Ахмед 1 0
Оума Тимоти 1 0
Абдулаи Джалал 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3
Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3
АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1

Результаты матчей

Галатасарай
Эльфсборг

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Галатасарай
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Будё-Глимт
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
10.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Эльфсборг
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Брага
 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
17.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Брага
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Эльфсборг
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эльфсборг
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 118
Галатасарай 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Эльфсборг 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Галатасарай 0:0 Эльфсборг

Исход игры
Галатасарай
98.3% (118)
Ничья
0.8% (1)
Эльфсборг
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
56.36% (62)
Нет
43.64% (48)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
31.7% (38)
2:0 Галатасарай
30% (36)
3:1 Галатасарай
14.2% (17)
1:0 Галатасарай
5.8% (7)
3:0 Галатасарай
3.3% (4)
3:2 Галатасарай
3.3% (4)
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