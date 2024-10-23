Тур: 3. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
4:3
Конец матча
0'
1:0
28' ГолИкарди Мауро
38' Желтая карточкаЙегбе Терри
2:0
39' Гол в свои воротаПеттерссон Исак
3:0
44' ГолЙылмаз Барыш
3:1
52' ГолХульт Никлас
3:2
65' ПенальтиБайду Майкл
79' Желтая карточкаХульт Никлас
4:2
83' ГолАкгюн Юнус
4:3
90' ГолЛарссон Йохан
90'+7
Ход матча
28'
1:0
38'
39'
2:0
44'
3:0
52'
3:1
65'
3:2
79'
82'
83'
4:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
11
Акгюн
Юнус
10
Мертенс
Дрис
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
- Основной состав
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
-
11 Акгюн ЮнусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шен БатуханВратарь
-
38 Орду АтаканВратарь
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
-
10 Байду МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акгюн Юнус
|3
|1
|Икарди Мауро
|2
|0.67
|Мертенс Дрис
|1
|0.33
|Йылмаз Барыш
|1
|0.33
|Демирбай Керем
|0
|0
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Габриэл Барбоза
|0
|0
|Осимхен Виктор
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|2 (2)
|0.67
|Хедлунд Симон
|1
|0.33
|Оума Тимоти
|1
|0.33
|Хульт Никлас
|1
|0.33
|Ларссон Йохан
|1
|0.33
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хульт Никлас
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|0
|1
|Зенели Арбер
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
|Йегбе Терри
|1
|0
|Абдулаи Джалал
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3
Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3
АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1
Результаты матчей
Галатасарай
Эльфсборг
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Брага
|Ньякате Сику
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 4:3 Эльфсборг
Исход игры
Галатасарай
98.3% (118)
Ничья
0.8% (1)
Эльфсборг
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
56.36% (62)
Нет
43.64% (48)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
31.7% (38)
2:0 Галатасарай
30% (36)
3:1 Галатасарай
14.2% (17)
1:0 Галатасарай
5.8% (7)
3:0 Галатасарай
3.3% (4)
3:2 Галатасарай
3.3% (4)
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