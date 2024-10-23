  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Галатасарай
4:3
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
28' Гол
Икарди Мауро
38' Желтая карточка
Йегбе Терри
2:0
39' Гол в свои ворота
Петтерссон Исак
3:0
44' Гол
Йылмаз Барыш
3:1
52' Гол
Хульт Никлас
3:2
65' Пенальти
Байду Майкл
79' Желтая карточка
Хульт Никлас
4:2
83' Гол
Акгюн Юнус
4:3
90' Гол
Ларссон Йохан
90'+7

Ход матча

28'
Икарди Мауро
(Мертенс Дрис)
1:0
38'
 
Йегбе Терри
39'
Петтерссон Исак
2:0
44'
Йылмаз Барыш
(Габриэл Барбоза)
3:0
52'
3:1
Хульт Никлас
(Хедлунд Симон)
65'
3:2
Байду Майкл
74'
Кутлу Беркан
Мертенс Дрис
 
74'
Демирбай Керем
Йылмаз Барыш
 
77'
 
Абдулаи Джалал
Зенели Арбер
77'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Зенели Бесфорт
79'
 
Хульт Никлас
82'
 
Хольтен Эмиль
Байду Майкл
82'
 
Кайб Рами
Касем Ахмед
83'
Акгюн Юнус
4:2
86'
Бачуайи Миши
Осимхен Виктор
 
86'
Йелерт Элиас
Акгюн Юнус
 
89'
Нельссон Виктор
Торрейра Лукас
 
90'
 
Йегбе Терри
90'
4:3
Ларссон Йохан
(Бальдюрссон Андри-Фаннар)
90'
 
Ларссон Йохан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 120
Галатасарай 98.3% (118)
X 0.8% (1)
Эльфсборг 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
11
Акгюн
Юнус
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
10
Мертенс
Дрис
45
Осимхен
Виктор
9
Икарди
Мауро
31
Петтерссон
Исак
29
Ибрахим
Бухари
8
Хольмен
Себастьян
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
27
Зенели
Бесфорт
9
Зенели
Арбер
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
Галатасарай
3-4-1-2
Эльфсборг
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акгюн Юнус 3 1
Икарди Мауро 2 0.67
Мертенс Дрис 1 0.33
Йылмаз Барыш 1 0.33
Демирбай Керем 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Габриэл Барбоза 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 2 (2) 0.67
Хедлунд Симон 1 0.33
Оума Тимоти 1 0.33
Хульт Никлас 1 0.33
Ларссон Йохан 1 0.33
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хульт Никлас 2 0
Хольмен Себастьян 0 1
Зенели Арбер 1 0
Касем Ахмед 1 0
Оума Тимоти 1 0
Йегбе Терри 1 0
Абдулаи Джалал 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3
Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3
АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1

Результаты матчей

Галатасарай
Эльфсборг

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
10.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
17.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
18.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
15.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Брага Ньякате Сику 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Габриэл Барбоза сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Йылмаз Барыш бьет в цель!
    • 39'
      Г О О О О Л - Петтерссон Исак уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 38'
      Йегбе Терри получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rams Global Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Галатасарай 98.3% (118)
    X 0.8% (1)
    Эльфсборг 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Галатасарай 4:3 Эльфсборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 4:3 Эльфсборг

    Исход игры
    Галатасарай
    98.3% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Эльфсборг
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (66)
    Меньше
    40% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    56.36% (62)
    Нет
    43.64% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    31.7% (38)
    2:0 Галатасарай
    30% (36)
    3:1 Галатасарай
    14.2% (17)
    1:0 Галатасарай
    5.8% (7)
    3:0 Галатасарай
    3.3% (4)
    3:2 Галатасарай
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный