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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Брага
0:0
Первый тайм: 11'
Будё-Глимт
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 114
Брага 86.8% (99)
X 7% (8)
Будё-Глимт 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Будё-Глимт
1.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
13
Феррейра
Жоау
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
8
Моутинью
Жоау
7
Брума
Арминду
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
11
Фернандеш
Рожер
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
6
Гундерсен
Йостейн
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
77
Синкернагель
Филип
23
Хёуге
Йенс
Брага
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 (1) 1
Роберто Фернандес Альварельос 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуге Йенс 2 1
Хог Каспер Ваарст 1 0.5
Салтнес Ульрик 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Рибейру Юри 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубвик Исак 1 1
Берг Патрик 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1

Результаты матчей

Брага
Будё-Глимт

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брага
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Галатасарай
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Будё-Глимт
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
10.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Эльфсборг
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Брага
 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
17.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Брага
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Эльфсборг
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эльфсборг
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 114
Брага 86.8% (99)
X 7% (8)
Будё-Глимт 6.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Будё-Глимт

Исход игры
Брага
87.1% (101)
Ничья
6.9% (8)
Будё-Глимт
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
2:1 Брага
50% (58)
1:0 Брага
16.4% (19)
2:0 Брага
12.9% (15)
1:1 Ничья
6% (7)
1:2 Будё-Глимт
4.3% (5)
3:2 Брага
2.6% (3)
3:0 Брага
1.7% (2)
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Брага
Будё-Глимт
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