Тур: 3. Стадион: Брага Мунисипал.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
19
Марин
Адриан
21
Орта
Рикарду
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Рибейру ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|2 (1)
|1
|Роберто Фернандес Альварельос
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёуге Йенс
|2
|1
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0.5
|Салтнес Ульрик
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубвик Исак
|1
|1
|Берг Патрик
|1
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
Результаты матчей
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1
Результаты матчей
Брага
Будё-Глимт
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брага
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|23.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|24.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:0 Будё-Глимт
Исход игры
Брага
87.1% (101)
Ничья
6.9% (8)
Будё-Глимт
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
2:1 Брага
50% (58)
1:0 Брага
16.4% (19)
2:0 Брага
12.9% (15)
1:1 Ничья
6% (7)
1:2 Будё-Глимт
4.3% (5)
3:2 Брага
2.6% (3)
3:0 Брага
1.7% (2)
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