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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Брага
1:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
21' Желтая карточка
Моутинью Жоау
36' Желтая карточка
Синкернагель Филип
41' Желтая карточка
Фет Сондре
0:1
53' Гол
Эвьен Хэкон
1:1
64' Гол
Ньякате Сику
66' Желтая карточка
Ньякате Сику
67' Вторая желтая карточка
Ньякате Сику
90' Желтая карточка
Паулу Оливейра
1:2
90' Гол
Нильсен Вилладс
90'+5

Ход матча

21'
Моутинью Жоау
 
36'
 
Синкернагель Филип
41'
 
Фет Сондре
53'
0:1
Эвьен Хэкон
(Бьоркан Фредерик)
61'
Орта Андре
Саласар Родриго
 
61'
Карвалью Витор
Моутинью Жоау
 
61'
Рибейру Юри
Марин Адриан
 
64'
Ньякате Сику
(Брума Арминду)
1:1
66'
Ньякате Сику
 
67'
Ньякате Сику
 
68'
 
Эукленн Сондре
Фет Сондре
69'
 
Сёрли Сондре
Синкернагель Филип
71'
Паулу Оливейра
Фернандеш Рожер
 
74'
 
Эспейор Рунар
Дубвик Исак
81'
Гарби Исмаэль
Гомес Виктор
 
81'
 
Нильсен Вилладс
Гундерсен Йостейн
81'
 
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
90'
Паулу Оливейра
 
90'
1:2
Нильсен Вилладс
(Берг Патрик)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 11 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 116
Брага 87.1% (101)
X 6.9% (8)
Будё-Глимт 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
13
Феррейра
Жоау
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
8
Моутинью
Жоау
7
Брума
Арминду
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
11
Фернандеш
Рожер
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
6
Гундерсен
Йостейн
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
77
Синкернагель
Филип
23
Хёуге
Йенс
Брага
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 (1) 0.67
Ньякате Сику 1 0.33
Роберто Фернандес Альварельос 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуге Йенс 2 0.67
Хог Каспер Ваарст 1 0.33
Эвьен Хэкон 1 0.33
Нильсен Вилладс 1 0.33
Салтнес Ульрик 0 0
Берг Патрик 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 1 1
Феррейра Жоау 1 0
Паулу Оливейра 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Рибейру Юри 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубвик Исак 1 1
Синкернагель Филип 1 0
Берг Патрик 1 0
Фет Сондре 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0

Результаты матчей

Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1

Результаты матчей

Брага
Будё-Глимт

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брага
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
10.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
17.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
18.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
15.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
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Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Брага Ньякате Сику 1 1
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Новости LiveResult
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Фет Сондре получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Синкернагель Филип получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Моутинью Жоау получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Брага 87.1% (101)
    X 6.9% (8)
    Будё-Глимт 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:2 Будё-Глимт

    Исход игры
    Брага
    87.1% (101)
    Ничья
    6.9% (8)
    Будё-Глимт
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    50% (58)
    1:0 Брага
    16.4% (19)
    2:0 Брага
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    1:2 Будё-Глимт
    4.3% (5)
    3:2 Брага
    2.6% (3)
    3:0 Брага
    1.7% (2)
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