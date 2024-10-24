Тур: 2. Стадион: Здежеле.
4:0
Второй тайм: 69'
0'
1:0
5' ГолСветлин Тамар
24' Желтая карточкаБа Уссейну
2:0
30' ГолБрнич Иван
3:0
34' ГолСешлар Свит
35' Желтая карточкаОздемир Берат
37' Желтая карточкаКучис Армандас
4:0
51' ГолКучис Армандас
Ход матча
5'
1:0
24'
30'
2:0
34'
3:0
35'
37'
51'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
11
Сешлар
Свит
77
Брнич
Иван
98
Дилмен
Дениз
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сешлар СвитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Брнич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Колар ЛукаВратарь
- Вратарь
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Риера Альберт
- Основной состав
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Карааль ЭмреПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матко Алёша
|1
|0.5
|Сешлар Свит
|1
|0.5
|Брнич Иван
|1
|0.5
|Кучис Армандас
|1
|0.5
|Светлин Тамар
|1
|0.5
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.5
|Гюрлер Сердар
|0
|0
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Эдмилсон
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Результаты матчей
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Целе - Мура 4:3 Марибор - Целе 1:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Браво - Целе 3:2
Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1 Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Результаты матчей
Целе
Истанбул Башакшехир
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Целе
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|4:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|10.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|19.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|21.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|0:4
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|4:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:4
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|4:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Челси
|Фелиш Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Фиорентина
|Куаме Кристиан
|2
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Целе 4:0 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Целе
16.2% (18)
Ничья
29.7% (33)
Истанбул Башакшехир
54.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
1:2 Истанбул Башакшехир
29.7% (33)
1:1 Ничья
27% (30)
0:1 Истанбул Башакшехир
15.3% (17)
2:1 Целе
9.9% (11)
1:0 Целе
5.4% (6)
0:2 Истанбул Башакшехир
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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