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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Целе
5:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
5' Гол
Светлин Тамар
24' Желтая карточка
Ба Уссейну
2:0
30' Гол
Брнич Иван
3:0
34' Гол
Сешлар Свит
35' Желтая карточка
Оздемир Берат
37' Желтая карточка
Кучис Армандас
4:0
51' Гол
Кучис Армандас
70' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
74' Желтая карточка
Опоку Джером
4:1
75' Гол
Пелкас Димитрис
5:1
77' Гол
Кучис Армандас
81' Желтая карточка
Зец Давид
81' Желтая карточка
Давидсон
90'+6

Ход матча

5'
Светлин Тамар
1:0
24'
 
Ба Уссейну
30'
Брнич Иван
(Кучис Армандас)
2:0
34'
Сешлар Свит
(Матко Алёша)
3:0
35'
 
Оздемир Берат
37'
Кучис Армандас
 
46'
 
Эргюн Онур
Оздемир Берат
46'
 
Каплан Эмре
Шахинер Омер Али
46'
 
Кеман Оливье
Креспо Мигель
51'
Кучис Армандас
(Сешлар Свит)
4:0
69'
 
Давидсон
Фигейредо Жоау
70'
 
Тюрюдж Дениз
74'
 
Опоку Джером
75'
4:1
Пелкас Димитрис
(Пёнтек Кшиштоф)
77'
Кучис Армандас
(Брнич Иван)
5:1
79'
Фильо Эдмилсон
Кучис Армандас
 
80'
 
Озджан Беркай
Пелкас Димитрис
81'
Зец Давид
 
81'
 
Давидсон
84'
Дулка Марко
Забуковник Марк
 
85'
Бобичанец Лука
Сешлар Свит
 
88'
Лерно Клеман
Светлин Тамар
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 9 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 111
Целе 16.2% (18)
X 29.7% (33)
Истанбул Башакшехир 54.1% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Розман
Матьяж
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
81
Неманич
Клемен
7
Матко
Алёша
2
Ньето
Хуан
11
Сешлар
Свит
19
Забуковник
Марк
88
Светлин
Тамар
77
Брнич
Иван
47
Кучис
Армандас
98
Дилмен
Дениз
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
2
Оздемир
Берат
13
Креспо
Мигель
23
Тюрюдж
Дениз
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
Целе
5-4-1
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучис Армандас 2 1
Брнич Иван 1 0.5
Матко Алёша 1 0.5
Сешлар Свит 1 0.5
Светлин Тамар 1 0.5
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 1 0.5
Пелкас Димитрис 1 0.5
Гюрлер Сердар 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зец Давид 1 0
Фильо Эдмилсон 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрюдж Дениз 1 0
Давидсон 1 0
Ба Уссейну 1 0
Оздемир Берат 1 0
Опоку Джером 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Целе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Целе - Мура 4:3 Марибор - Целе 1:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Браво - Целе 3:2
Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1 Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2

Результаты матчей

Целе
Истанбул Башакшехир

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Целе
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
18.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
20.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
21.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
30.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
31.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
21.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
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Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Кучис Армандас получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Оздемир Берат получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Алёша Матко сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Целе 16.2% (18)
    X 29.7% (33)
    Истанбул Башакшехир 54.1% (60)
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    Где смотреть матч Целе 5:1 Истанбул Башакшехир онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Целе 5:1 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Целе
    16.2% (18)
    Ничья
    29.7% (33)
    Истанбул Башакшехир
    54.1% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Истанбул Башакшехир
    29.7% (33)
    1:1 Ничья
    27% (30)
    0:1 Истанбул Башакшехир
    15.3% (17)
    2:1 Целе
    9.9% (11)
    1:0 Целе
    5.4% (6)
    0:2 Истанбул Башакшехир
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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