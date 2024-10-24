Тур: 3. Стадион: Партизан.
0:2
Второй тайм: 66'
0'
13' Желтая карточкаКубо Такефуса
0:1
19' ГолПачеко Хон
37' Желтая карточкаПинто Уэсли
0:2
64' ГолГомес Серхио
Ход матча
13'
19'
0:1
37'
64'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
17
Пинто
Уэсли
19
Мадмон
Элад
36
Шахар
Идо
13
Марреро
Унаи
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
20
Пачеко
Хон
12
Хави
Лопеc
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинто УэслиНападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
-
36 Шахар ИдоНападающий
- Запасные игроки
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аддо ЭнриПолузащитник
- Нападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
-
77 Давида ОшерНападающий
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
- Основной состав
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
-
21 Агер НаифЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрага АйторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давида Ошер
|1 (1)
|0.33
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барренечеа Андер
|1
|0.33
|Пачеко Хон
|1
|0.33
|Марин Пабло
|1
|0.33
|Браис Мендес
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каничовски Габи
|1
|1
|Асанте Тайриз
|1
|1
|Нахмиас Идан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Сиссоко Иссуф
|1
|0
|Пинто Уэсли
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|11.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|26.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|33.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Брага
|Ньякате Сику
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
5.1% (6)
Ничья
13.6% (16)
Реал Сосьедад
81.4% (96)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
42.4% (50)
0:1 Реал Сосьедад
17.8% (21)
1:1 Ничья
12.7% (15)
0:2 Реал Сосьедад
7.6% (9)
1:3 Реал Сосьедад
4.2% (5)
2:1 Маккаби Тель-Авив
2.5% (3)
2:0 Маккаби Тель-Авив
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!