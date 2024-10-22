Тур: 3. Стадион: Партизан.
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давида Ошер
|1 (1)
|0.5
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барренечеа Андер
|1
|0.5
|Марин Пабло
|1
|0.5
|Умар Садик
|0
|0
|Браис Мендес
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каничовски Габи
|1
|1
|Асанте Тайриз
|1
|1
|Нахмиас Идан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Сиссоко Иссуф
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
10.6% (5)
Ничья
17% (8)
Реал Сосьедад
72.3% (34)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
48.9% (23)
1:1 Ничья
17% (8)
0:1 Реал Сосьедад
10.6% (5)
2:1 Маккаби Тель-Авив
6.4% (3)
1:3 Реал Сосьедад
4.3% (2)
2:0 Маккаби Тель-Авив
4.3% (2)
0:2 Реал Сосьедад
4.3% (2)
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