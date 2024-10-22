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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 47
Маккаби Тель-Авив 10.6% (5)
X 17% (8)
Реал Сосьедад 72.3% (34)
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Маккаби Тель-Авив
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Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давида Ошер 1 (1) 0.5
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барренечеа Андер 1 0.5
Марин Пабло 1 0.5
Умар Садик 0 0
Браис Мендес 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каничовски Габи 1 1
Асанте Тайриз 1 1
Нахмиас Идан 1 0
Шломо Раз 1 0
Сиссоко Иссуф 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одриосола Альваро 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
8.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Эльфсборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
18.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
15.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Маккаби Тель-Авив 10.6% (5)
    X 17% (8)
    Реал Сосьедад 72.3% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Реал Сосьедад
    4.70
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    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    10.6% (5)
    Ничья
    17% (8)
    Реал Сосьедад
    72.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    48.9% (23)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    0:1 Реал Сосьедад
    10.6% (5)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    6.4% (3)
    1:3 Реал Сосьедад
    4.3% (2)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    4.3% (2)
    0:2 Реал Сосьедад
    4.3% (2)
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