Тур: 3. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Гишамер Себастьян
1:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
18'
1:0
23'
49'
63'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
205 Количество передач 246
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
11
Осорио
Дарио
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
25
Кухта
Ян
49
Морис
Антони
25
Халаили
Анан
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Селин ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
25 Халаили АнанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.33
|Осорио Дарио
|1
|0.33
|Франкулино
|1
|0.33
|Осман Диао
|1
|0.33
|Симсир Араль
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайкс Росс
|1
|0.33
|Иванович Франьо
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осорио Дарио
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньянг Уссейну
|2
|0
|Макаллистер Кевин
|0
|1
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Буфаль Софиан
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Халаили Анан
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|11.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|26.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|33.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Брага
|Ньякате Сику
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мидтьюлланн 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Мидтьюлланн
69.3% (79)
Ничья
21.9% (25)
Юнион Сент-Жиллуаз
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
2:1 Мидтьюлланн
36% (41)
1:0 Мидтьюлланн
23.7% (27)
1:1 Ничья
17.5% (20)
2:0 Мидтьюлланн
5.3% (6)
1:2 Юнион Сент-Жиллуаз
4.4% (5)
2:2 Ничья
4.4% (5)
3:2 Мидтьюлланн
1.8% (2)
0:1 Юнион Сент-Жиллуаз
1.8% (2)
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