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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гишамер Себастьян
Мидтьюлланн
1:0
Второй тайм: 71'
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
18' Гол
Осман Диао
23' Желтая карточка
Халаили Анан
49' Желтая карточка
Ньянг Уссейну

Ход матча

18'
Осман Диао
(Симсир Араль)
1:0
23'
 
Халаили Анан
49'
 
Ньянг Уссейну
63'
Браво Педро
Серенсен Оливер
 
63'
Франкулино
Кухта Ян
 
63'
 
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Садики Ноа
63'
 
Иванович Франьо
Родригес Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 205 Количество передач 246
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 114
Мидтьюлланн 69.3% (79)
X 21.9% (25)
Юнион Сент-Жиллуаз 8.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Мидтьюлланн
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
25
Кухта
Ян
49
Морис
Антони
25
Халаили
Анан
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
77
Фусейни
Мохаммед
II
13
Родригес
Кевин
II
22
Ньянг
Уссейну
Мидтьюлланн
4-4-2
Юнион Сент-Жиллуаз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 1 0.33
Осорио Дарио 1 0.33
Франкулино 1 0.33
Осман Диао 1 0.33
Симсир Араль 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайкс Росс 1 0.33
Иванович Франьо 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осорио Дарио 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг Уссейну 2 0
Макаллистер Кевин 0 1
Бёрджесс Кристиан 1 0
Буфаль Софиан 1 0
Матида Коки 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Халаили Анан 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Мидтьюлланн
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
9.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
11.
Виктория Пльзень
 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Реал Сосьедад
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
17.
Рома
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
21.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Ференцварош
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
РФШ Рига
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
28.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
31.
Ницца
 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
33.
ПАОК
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
34.
Карабах
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
35.
Динамо Киев
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рома
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
17.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Ференцварош
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Айнтрахт Фр
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
20.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Виктория Пльзень
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Ницца
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Реал Сосьедад
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
ПАОК
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Виктория Пльзень
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Реал Сосьедад
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
РФШ Рига
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
23.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ференцварош
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
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Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Брага Ньякате Сику 1 1
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    • Мидтьюлланн начинает с центра поля
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Мидтьюлланн 69.3% (79)
    X 21.9% (25)
    Юнион Сент-Жиллуаз 8.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мидтьюлланн
    Ничья
    Юнион Сент-Жиллуаз
    2.30
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    3.60
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    3.25
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мидтьюлланн 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидтьюлланн 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Мидтьюлланн
    69.3% (79)
    Ничья
    21.9% (25)
    Юнион Сент-Жиллуаз
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Мидтьюлланн
    36% (41)
    1:0 Мидтьюлланн
    23.7% (27)
    1:1 Ничья
    17.5% (20)
    2:0 Мидтьюлланн
    5.3% (6)
    1:2 Юнион Сент-Жиллуаз
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    3:2 Мидтьюлланн
    1.8% (2)
    0:1 Юнион Сент-Жиллуаз
    1.8% (2)
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