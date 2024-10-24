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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гишамер Себастьян
Мидтьюлланн
1:0
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
18' Гол
Осман Диао
23' Желтая карточка
Халаили Анан
49' Желтая карточка
Ньянг Уссейну
87' Желтая карточка
Гогорза Микель
89' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
90' Желтая карточка
Иванович Франьо
90' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
90'+5

Ход матча

18'
Осман Диао
(Симсир Араль)
1:0
23'
 
Халаили Анан
49'
 
Ньянг Уссейну
63'
Браво Педро
Серенсен Оливер
 
63'
Франкулино
Кухта Ян
 
63'
 
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Садики Ноа
63'
 
Иванович Франьо
Родригес Кевин
71'
Гогорза Микель
Симсир Араль
 
83'
Аскилдсен Кристоффер
Мартинес Эмилиано
 
83'
Бак Виктор
Мбабу Кевин
 
85'
 
Камиль Ван Де Перре
Расмуссен Матиас
85'
 
Кабангу Элтон
Фусейни Мохаммед
85'
 
Сайкс Росс
Ньянг Уссейну
87'
Гогорза Микель
 
89'
 
Макаллистер Кевин
90'
 
Иванович Франьо
90'
 
Бёрджесс Кристиан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 385 Количество передач 470
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 114
Мидтьюлланн 69.3% (79)
X 21.9% (25)
Юнион Сент-Жиллуаз 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
25
Кухта
Ян
49
Морис
Антони
25
Халаили
Анан
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
77
Фусейни
Мохаммед
II
13
Родригес
Кевин
II
22
Ньянг
Уссейну
Мидтьюлланн
4-4-2
Юнион Сент-Жиллуаз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 1 0.33
Осорио Дарио 1 0.33
Франкулино 1 0.33
Осман Диао 1 0.33
Симсир Араль 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайкс Росс 1 0.33
Иванович Франьо 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осорио Дарио 1 0
Гогорза Микель 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 1 1
Бёрджесс Кристиан 2 0
Ньянг Уссейну 2 0
Буфаль Софиан 1 0
Матида Коки 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Иванович Франьо 1 0
Халаили Анан 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
18.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
21.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 0:2 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Лудогорец
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Андерлехт
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
17.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
32.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
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    • Мидтьюлланн начинает с центра поля
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Мидтьюлланн 69.3% (79)
    X 21.9% (25)
    Юнион Сент-Жиллуаз 8.8% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидтьюлланн 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Мидтьюлланн
    69.3% (79)
    Ничья
    21.9% (25)
    Юнион Сент-Жиллуаз
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Мидтьюлланн
    36% (41)
    1:0 Мидтьюлланн
    23.7% (27)
    1:1 Ничья
    17.5% (20)
    2:0 Мидтьюлланн
    5.3% (6)
    1:2 Юнион Сент-Жиллуаз
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    3:2 Мидтьюлланн
    1.8% (2)
    0:1 Юнион Сент-Жиллуаз
    1.8% (2)
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