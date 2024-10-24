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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нуз Генц
Юргорден
1:1
Второй тайм: 67'
Витория Гимарайнш
0'
13' Желтая карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
37' Желтая карточка
Боревкович Тони
45' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
0:1
58' Гол
Силва Ману
1:1
62' Гол
Стенссон Даниэль

Ход матча

13'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
37'
 
Боревкович Тони
45'
Даниэльссон Маркус
 
58'
0:1
Силва Ману
(Мендеш Жоау)
62'
Стенссон Даниэль
(Штоль Адам)
1:1
64'
Приске Аугуст
Нгуэн Токмак
 
64'
Хаарала Сантери
Хуммет Денис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 113
Юргорден 14.2% (16)
X 32.7% (37)
Витория Гимарайнш 53.1% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Витория Гимарайнш
3.55
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3.40
2.85
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Все Коэффициенты
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Косуги
Кейта
14
Сабович
Бесард
13
Стенссон
Даниэль
23
Викхейм
Густав
16
Гулликсен
Тобиас
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
14
Варела
Бруну
22
Байю
Алберту
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
2
Мигель
Магальяеш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
6
Силва
Ману
8
Хэндель
Томаш
18
Арканжу
Телму
9
Рамирес
Хесус
11
Кайо
Сезар
II
Юргорден
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуэн Токмак 1 0.5
Приске Аугуст 1 0.5
Викхейм Густав 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Silva 1 0.5
Силва Тьягу 1 0.5
Гарсия Самуэль 1 0.5
Силва Ману 1 0.5
Мендеш Жоау 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Кайо Сезар II 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгуэн Токмак 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боревкович Тони 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Кучис Армандас 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2
Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1

Результаты матчей

Юргорден
Витория Гимарайнш

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:0 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Хартс
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рапид Вена
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Витория Гимарайнш
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фиорентина
 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Борац Баня-Лука
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шемрок Роверс
 4:1 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
10.
Омония Никосия
 0:2 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Ноа Ереван
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Гент
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Целе
 4:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
21.
Юргорден
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
АПОЭЛ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Панатинаикос
 0:4 2 0 1 1 1 - 5 1
25.
Санкт-Галлен
 2:2 2 0 1 1 4 - 8 1
26.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 2 0 0 2 1 - 6 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Петрокуб
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Ларн
 1:4 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 0:2 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 4:0 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Гент
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Целе
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
18.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 4:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Панатинаикос
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Челси
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шемрок Роверс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фиорентина
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панатинаикос
 0:4 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония Никосия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноа Ереван
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 4:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Челси Фелиш Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Фиорентина Куаме Кристиан 2
Ноа Ереван Сангаре Густаво 2
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2
Весь список
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Прогнозы 113
Юргорден 14.2% (16)
X 32.7% (37)
Витория Гимарайнш 53.1% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Юргорден
Ничья
Витория Гимарайнш
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Юргорден 1:1 Витория Гимарайнш

Исход игры
Юргорден
14.2% (16)
Ничья
32.7% (37)
Витория Гимарайнш
53.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
38.9% (44)
1:1 Ничья
26.5% (30)
0:1 Витория Гимарайнш
8% (9)
1:0 Юргорден
6.2% (7)
2:1 Юргорден
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:2 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
2:0 Юргорден
2.7% (3)
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