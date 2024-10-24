Тур: 2. Стадион: Теле2 Арена. Главный судья: Нуз Генц
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМендеш Жоао Педро Морейра
37' Желтая карточкаБоревкович Тони
45' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
0:1
58' ГолСилва Ману
1:1
62' ГолСтенссон Даниэль
76' Желтая карточкаСилва Ману
1:2
79' ГолСантуш Нуну
81' Желтая карточкаРамирес Хесус
90'+6
Ход матча
37'
58'
0:1
62'
1:1
76'
79'
1:2
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Косуги
Кейта
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Косуги КейтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Кроон МаксВратарь
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
22 Байю АлбертуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
-
91 Рибейру ЖозеВратарь
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
15 Ривас ОскарЗащитник
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
-
79 Бика ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуэн Токмак
|1
|0.5
|Стенссон Даниэль
|1
|0.5
|Приске Аугуст
|1
|0.5
|Викхейм Густав
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo Silva
|1
|0.5
|Силва Тьягу
|1
|0.5
|Гарсия Самуэль
|1
|0.5
|Сантуш Нуну III
|1
|0.5
|Силва Ману
|1
|0.5
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Кайо Сезар II
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боревкович Тони
|1
|0
|Рамирес Хесус
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Силва Ману
|1
|0
|Кучис Армандас
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2
Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1
Результаты матчей
Юргорден
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|24.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|30.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|21.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Юргорден 1:2 Витория Гимарайнш
Исход игры
Юргорден
14.2% (16)
Ничья
32.7% (37)
Витория Гимарайнш
53.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
38.9% (44)
1:1 Ничья
26.5% (30)
0:1 Витория Гимарайнш
8% (9)
1:0 Юргорден
6.2% (7)
2:1 Юргорден
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:2 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
2:0 Юргорден
2.7% (3)
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