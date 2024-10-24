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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нуз Генц
Юргорден
1:2
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
13' Желтая карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
37' Желтая карточка
Боревкович Тони
45' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
0:1
58' Гол
Силва Ману
1:1
62' Гол
Стенссон Даниэль
76' Желтая карточка
Силва Ману
1:2
79' Гол
Сантуш Нуну
81' Желтая карточка
Рамирес Хесус
90'+6

Ход матча

13'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
37'
 
Боревкович Тони
45'
Даниэльссон Маркус
 
58'
0:1
Силва Ману
(Мендеш Жоау)
62'
Стенссон Даниэль
(Штоль Адам)
1:1
64'
Приске Аугуст
Нгуэн Токмак
 
64'
Хаарала Сантери
Хуммет Денис
 
68'
 
Силва Тьягу
Хэндель Томаш
68'
 
Сантуш Нуну
Арканжу Телму
72'
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
 
72'
Эрикссон Магнус
Гулликсен Тобиас
 
76'
 
Силва Ману
79'
1:2
Сантуш Нуну
81'
 
Рамирес Хесус
81'
 
Оливейра Нелсон
Рамирес Хесус
81'
 
Гарсия Самуэль
Мендеш Жоао Педро Морейра
88'
 
Феррейра Зе
Кайо Сезар II

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 113
Юргорден 14.2% (16)
X 32.7% (37)
Витория Гимарайнш 53.1% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Косуги
Кейта
14
Сабович
Бесард
13
Стенссон
Даниэль
23
Викхейм
Густав
16
Гулликсен
Тобиас
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
14
Варела
Бруну
22
Байю
Алберту
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
2
Мигель
Магальяеш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
6
Силва
Ману
8
Хэндель
Томаш
18
Арканжу
Телму
9
Рамирес
Хесус
11
Кайо
Сезар
II
Юргорден
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуэн Токмак 1 0.5
Стенссон Даниэль 1 0.5
Приске Аугуст 1 0.5
Викхейм Густав 0 0
Штоль Адам 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Silva 1 0.5
Силва Тьягу 1 0.5
Гарсия Самуэль 1 0.5
Сантуш Нуну III 1 0.5
Силва Ману 1 0.5
Мендеш Жоау 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Кайо Сезар II 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгуэн Токмак 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боревкович Тони 1 0
Рамирес Хесус 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Силва Ману 1 0
Кучис Армандас 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2
Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1

Результаты матчей

Юргорден
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
18.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
20.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
21.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
30.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
31.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
21.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
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    • 58'
      Мендеш Жоау сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Силва Ману бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Юргорден 14.2% (16)
    X 32.7% (37)
    Витория Гимарайнш 53.1% (60)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Юргорден 1:2 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Юргорден
    14.2% (16)
    Ничья
    32.7% (37)
    Витория Гимарайнш
    53.1% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    38.9% (44)
    1:1 Ничья
    26.5% (30)
    0:1 Витория Гимарайнш
    8% (9)
    1:0 Юргорден
    6.2% (7)
    2:1 Юргорден
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:2 Витория Гимарайнш
    2.7% (3)
    2:0 Юргорден
    2.7% (3)
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