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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оченаш Михал
Хартс
2:0
Второй тайм: 69'
Омония Никосия
0'
3' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
6' Желтая карточка
Марич Матео
1:0
16' Гол
Форрест Алан
2:0
23' Гол
Спиттал Блэр
49' Желтая карточка
Форрестер Адам
57' Желтая карточка
Гордон Крейг
62' Желтая карточка
Кулибали Сену

Ход матча

3'
Шенклэнд Лоуренс
 
6'
 
Марич Матео
16'
Форрест Алан
1:0
23'
Спиттал Блэр
(Варгас Кеннет)
2:0
49'
Форрестер Адам
 
53'
 
Лойзу Лойзос
Симич Велько
57'
Гордон Крейг
 
62'
 
Кулибали Сену
63'
Ойегоке Даниэль
Форрестер Адам
 
68'
 
Масурас Яннис
Дионку Альфа

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 113
Хартс 66.4% (75)
X 26.5% (30)
Омония Никосия 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хартс
Ничья
Омония Никосия
3.50
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Все Коэффициенты
1
Гордон
Крейг
35
Форрестер
Адам
2
Кент
Фрэнки
15
Роулс
Кай
3
Кингсли
Стивен
17
Форрест
Алан
18
Боатенг
Малахи
14
Девлин
Кэмерон
16
Спиттал
Блэр
9
Шенклэнд
Лоуренс
77
Варгас
Кеннет
40
Фабиано
Фрейтас
2
Дионку
Альфа
5
Кулибали
Сену
4
Хеландер
Филип
24
Хаммас
Амин
76
Харалампус
Харалампос
20
Марич
Матео
80
Эракович
Новица
21
Симич
Велько
14
Стемпиньски
Мариуш
7
Семедо
Вилли
Хартс
4-4-2
Омония Никосия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спиттал Блэр 1 0.5
Форрест Алан 1 0.5
Данда Ян 1 0.5
Варгас Кеннет 0 0
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 2 1
Кулибали Сену 1 0.5
Саиду Алиу 1 0.5
Харалампус Харалампос 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Крейг 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Девлин Кэмерон 1 0
Форрестер Адам 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симич Велько 1 0
Марич Матео 1 0

Результаты матчей

Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хартс - Сент-Миррен 4:0 Абердин - Хартс 3:2 Динамо Минск - Хартс 1:2 Хартс - Росс Каунти 1:1
Сент-Миррен - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 2:0 Хартс - Данди Юнайтед 0:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Мотеруэлл - Хартс 3:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флитвуд - Хартс 3:0 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хартс - Рейнджерс 3:3 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Данди 3:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1

Результаты матчей

Хартс
Омония Никосия

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хартс
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:0 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Хартс
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рапид Вена
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Витория Гимарайнш
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фиорентина
 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Борац Баня-Лука
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шемрок Роверс
 4:1 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
10.
Омония Никосия
 0:2 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Ноа Ереван
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Гент
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Целе
 4:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
21.
Юргорден
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
АПОЭЛ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Панатинаикос
 0:4 2 0 1 1 1 - 5 1
25.
Санкт-Галлен
 2:2 2 0 1 1 4 - 8 1
26.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 2 0 0 2 1 - 6 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Петрокуб
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Ларн
 1:4 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 0:2 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 4:0 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Гент
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Целе
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
18.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 4:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Панатинаикос
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Челси
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шемрок Роверс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фиорентина
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панатинаикос
 0:4 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония Никосия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноа Ереван
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 4:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Челси Фелиш Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Фиорентина Куаме Кристиан 2
Ноа Ереван Сангаре Густаво 2
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Прогнозы 113
Хартс 66.4% (75)
X 26.5% (30)
Омония Никосия 7.1% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хартс 2:0 Омония Никосия

Исход игры
Хартс
66.4% (75)
Ничья
26.5% (30)
Омония Никосия
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.27% (41)
Меньше
62.73% (69)
Обе команды забьют
Да
58.18% (64)
Нет
41.82% (46)
Популярный счёт
2:1 Хартс
27.4% (31)
1:0 Хартс
24.8% (28)
1:1 Ничья
22.1% (25)
2:0 Хартс
9.7% (11)
1:2 Омония Никосия
4.4% (5)
0:1 Омония Никосия
1.8% (2)
3:0 Хартс
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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