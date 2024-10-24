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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ягеллония Белосток
1:0
Второй тайм: 70'
Петрокуб
0'
44' Желтая карточка
Лунгу Теодор
67' Желтая карточка
Жардан Ион
1:0
69' Гол
Пюлюлю Афимико

Ход матча

44'
 
Лунгу Теодор
46'
 
Лупан Михай
Амброс Владимир
61'
 
Диалло Бубакар
Нихаев Всеволод
61'
Нене III
Кубицки Ярослав
 
61'
Виллар Мики
Хансен Кристоффер
 
67'
 
Жардан Ион
69'
Пюлюлю Афимико
1:0
Прогнозы 112
Ягеллония Белосток 79.5% (89)
X 14.3% (16)
Петрокуб 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Петрокуб
5.90
6.10
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8.40
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Все Коэффициенты
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
3
Стойинович
Душан
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
14
Кубицки
Ярослав
6
Романчук
Тарас
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
21
Чурлинов
Дарко
1
Смаленя
Силвиу
90
Жардан
Ион
4
Мудрак
Виктор
20
Дуанла
Дональо
11
Плэтикэ
Сергиу
30
Жардан
Василий
39
Лунгу
Теодор
17
Нихаев
Всеволод
22
Кэрунту
Марин
9
Амброс
Владимир
8
Демиан
Думитру
Ягеллония Белосток
4-3-3
Петрокуб
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 1 0.5
Чурлинов Дарко 1 0.5
Моутинью Жоау 0 0
Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лунгу Теодор 1 (1) 0.5

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хансен Кристоффер 1 0
Сачек Михал 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Силва Томаш 1 0
Абрамович Славомир 1 0
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жардан Ион 1 0
Дуанла Дональо 1 0
Лунгу Теодор 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Петрокуб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2
Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0
Петрокуб
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1
Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Петрокуб

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Петрокуб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:0 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Хартс
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рапид Вена
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Витория Гимарайнш
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фиорентина
 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Борац Баня-Лука
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шемрок Роверс
 4:1 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
10.
Омония Никосия
 0:2 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Ноа Ереван
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Гент
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Целе
 4:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
21.
Юргорден
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
АПОЭЛ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Панатинаикос
 0:4 2 0 1 1 1 - 5 1
25.
Санкт-Галлен
 2:2 2 0 1 1 4 - 8 1
26.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 2 0 0 2 1 - 6 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Петрокуб
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Ларн
 1:4 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 0:2 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 4:0 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Гент
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Целе
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
18.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 4:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Панатинаикос
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Челси
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шемрок Роверс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фиорентина
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панатинаикос
 0:4 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония Никосия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноа Ереван
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 4:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Челси Фелиш Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Фиорентина Куаме Кристиан 2
Ноа Ереван Сангаре Густаво 2
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    72'
    Ион Жардан у углового флага уложил на газон Пюлюлю.
  • Фол, нарушение
    71'
    Лупан на чужой половине поля нарушил правила.
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ПЮЛЮЛЮ!!! Романчук справа обыгрался с Вилларом и прострелил к воротам, где Пюлюлю пяткой переправил мяч в сетку.
  • 69'
    Нене слева со штрафного исполнил подачу к воротам. Мяч отскочил к Виллару, у которого удар с двадцати метров с лёта не получился.
  • Желтая карточка
    68'
    Ион Жардан на фланге ударил по ногам Чурлинова и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    67'
    Гости исполнили угловой удар. Абрамович на выходе до мяча не добрался, но за спиной у голкипера соперников не оказалось.
  • 66'
    Первый удар гостей по воротам. Василий Жардан с двадцати семи метров низом пробил немного левее ворот.
  • Угловой
    65'
    Нене от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • 64'
    Виллару справа навесил к воротам не позволил Демиан.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Ягеллонии": вместо Ярослава Кубицки на поле вышел Нене.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Ягеллонии": вместо Кристоффера Хансена на поле вышел Мики Виллар.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Петрокуба": вместо Всеволода Нихаева на поле вышел Бубакар Диалло.
  • 60'
    Исполнили гости штрафной удар с левого фланга. Мяч после подачи вынесен на Лунгу, чей дальний удар получился выше ворот.
  • 59'
    Хансен на фланге сбил Нихаева.
  • 58'
    Пюлюлю справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Гости подержали мяч на своей половине поля.
    • Офсайд
      55'
      После просмотра повторов жёлтая карточка для Дуанла отменена. Арбитры зафиксировали офсайд у соперника.
    • Видеоповтор
      54'
      Сахи отправился смотреть повторы. Возможно, цвет карточки для Дуанла может измениться.
    • 53'
      Дуанла перед своей штрафной площадью сыграл рукой и получил жёлтую карточку. Двадцать четыре метра до ворот. Но...
    • 52'
      Моутинью справа со штрафного сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке, где партнёрам сыгрть не удалось.
    • Фол, нарушение
      51'
      Лунгу на фланге подтолкнул в спину Кубицки.
    • Угловой
      50'
      Хансен от углового флага закрутил мяч к воротам, где кулаками на выходе сыграл Смаленя. Ситуация разряжена.
    • 49'
      Пюлюлю слева прошёл Плэтикэ, но на подстраховке сыграл Мудрак.
    • Судья
      48'
      Пюлюлю слева в штрафной площади проскочил между двумя соперниками, но решил упасть. Арбитр находился рядом и жёлтую карточку за симуляцию Афимико давать не стал.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Петрокуба" произошла замена: вместо Владимира Амброса на поле вышел Михай Лупан.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Белостоке!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Ягеллония" (Бклосток, Польша) - "Петрокуб" (Сарата-Галбенэ, Молдова) - 0:0.
    • Опасный момент
      45'
      Прострел Хансена справа дошла до Моутинью, который слева с семи метров пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      45'
      У Имаса не получился удар через себя, но это стало пасом налево к воротам, где удар Чурлинова в упор парировал Смаленя.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Сахи ив первом тайме.
    • Желтая карточка
      45'
      Лунгу у центрального круга ударил по ногам Романчука и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 44'
      Пюлюлю откликнулся на заброс вперёд, но перед штрафной площадью завозился с мячом, и острота эпизода растаяла.
    • 42'
      Хансен справа прошёл вперёд, но подачу к воротам он исполнил уже из-за пределов поля.
    • Опасный момент
      41'
      Пюлюлю справа вывел к воротам вывел Имаса, удар которого в дальний угол вышел немного неточным.
    • Фол, нарушение
      40'
      Лунгу у центрального круга сбил Пюлюлю.
    • 39'
      Романчук обыгрался с партнёром, немного сместился влево и с двадцати метров пробил по центру ворот. Смаленя забрал мяч в руки.
    • 38'
      Хансен справа навесил к воротам, где Пюлюлю не ожидал, что мяч упадёт к нему в ноги.
    • 37'
      Хансен слева на линии штрафной площади с разворота пробил по воротам, но под мяч встал Лунгу.
    • 36'
      Романчук слева отправил вперёд Моутинью, передачу которого в центр к штрафной площади соперники перехватили.
    • 34'
      Мяч всё реже покидает половину поля гостей. На счету молдавской команды за первые полчаса игры нет ни одного удара по воротам. У хозяев таких ударов уже пять.
    • Угловой
      33'
      Моутинью от углового флага навесил к ближней штанге, где Романчуку не удалось выиграть борьбу вверху у молдаван.
    • Угловой
      32'
      Хозяева исполнили угловой удар. Дуанла выбил мяч от ворот.
    • 31'
      Хансен справа прострелил к ближней штанге, где соперники не позволили Пюлюлю нанести удар по воротам.
    • 30'
      "Ягеллония" покатали мяч у центрального круга, переводя его с фланга на фланг.
    • Травма, повреждение
      28'
      Амброс получил повреждение в стыке с Кубицки в центре поля. Медики вышли на поле, а в матче небольшая пауза.
    • Опасный момент
      27'
      Романчук в подкате сделал пас в штрафную площадь на Пюлюлю. Афимико в касание перевёл мяч немног8о левее на Чурлинова, который с двенадцати метров пробил рядом с правой штангой.
    • 26'
      Романчук слева прорвался в штрафную площадь молдаван. Пробить Тарасу не удалось, а мяч отскочил к Смалене.
    • Фол, нарушение
      25'
      Василий Жардан на чужой половине поля руками завалил на газон Пюлюлю.
    • 24'
      Демиан слева обыгрался с Лунгу и навесил к одиннадцатиметровой отметке, где оказались только соперники.
    • 23'
      Ион Жардан справа не решился на продвижение вперёд и сделал пас назад на свою половину поля.
    • 22'
      Большинство атак "Ягеллонии" развивается через правый фланг, где активен Сачек, и сюда часто смещается Пюлюлю.
    • 21'
      Поляки всё увереннее действуют в центре поля. Игроки из Белостока стали чаще отбирать мяч на чужой половине поля и не допускать соперников на свою.
    • Опасный момент
      20'
      Имаса партнёры справа вывели к воротам, который низом пробил в дальний угол. Смаленя успел опуститься на газон и мяч остановил.
    • Травма, повреждение
      18'
      У Лунгу проблемы со здоровьем. Медики вышли на поле.
    • 17'
      Кэрунту на левом фланге не смог уйти от двух соперников.
    • 16'
      Сачек справа прострелил к ближней штанге, где Чурлинову помешал пробить по воротам Мудрак.
    • 15'
      Сачек справа прошёл вперёд и покатил мяч к штрафной площади на Хансена, у которого пас пяткой на партнёра точным не получился.
    • 14'
      Ион Жардан справа прострелил в штрафную площадь. Нихаев мяч пропустил дальше, а у него за спиной оказались только соперники.
    • 12'
      "Петрокубу" удалось подержать мяч на чужой половине поля. До обострений у ворот хозяев дело не дошло.
    • 11'
      Ион Жардан и Нихаев справа продвинуться вперёд не смогли.
    • 10'
      Постепенно "Ягеллония" обозначает своё преимущество в центре поля. У хозяев немного лучше стал держаться мяч.
    • Опасный момент
      9'
      Пюлюлю справа откликнулся на заброс вперёд и с десяти метров перекинул мяч над Смаленей, но не попал в дальний угол ворот.
    • 8'
      Сачек справа сделал пас вперёд на Пюлюлю, передача которого в касание в центр оказалась неточной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Стойинович на чужой половине поля ударил по ногам Кэрунту.
    • 5'
      Много ошибок в центре поля совершают команды. Мяч постоянно переходит от одной команды к другой. Развернуть атаку такая ситуацию никому не позволяет.
    • Фол, нарушение
      4'
      Ион Жардан на чужой половине поля при отборе мяча зацепил ногу Стойиновича.
    • 3'
      Команды осторожно начали встречу с перекатывания мяча на соей половине поля. Обе команды прессинг лишь обозначают.
    • 2'
      "Ягеллония" играет в полосатых жёлто-красных футболках и красных трусах, "Петрокуб" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на городском стадионе Белостока!
    • До матча
    • Рефери: Данияр Сахи (Казахстан);
      Ассистенты рефери: Сергей Васютин (Казахстан), Самат Тергессизов (Казахстан);
      Четвертый рефери: Булат Сариев (Казахстан);
      Видеопомощник рефери: Тамаш Богнар (Венгрия);
      Ассистент видеопомощника рефери: Иштван Вад (Венгрия).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги конференций, в котором сыграют польская «Ягеллония» из Белостока и молдавский «Петрокуб». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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      • Прогнозы 112
      Ягеллония Белосток 79.5% (89)
      X 14.3% (16)
      Петрокуб 6.3% (7)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Ягеллония Белосток
      Ничья
      Петрокуб
      5.90
      6.10
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      8.40
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      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Лунгу Теодор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 1:0 Петрокуб

    Исход игры
    Ягеллония Белосток
    79.5% (89)
    Ничья
    14.3% (16)
    Петрокуб
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (34)
    Меньше
    69.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Ягеллония Белосток
    33.9% (38)
    1:0 Ягеллония Белосток
    18.8% (21)
    1:1 Ничья
    11.6% (13)
    2:1 Ягеллония Белосток
    11.6% (13)
    3:0 Ягеллония Белосток
    6.3% (7)
    3:1 Ягеллония Белосток
    6.3% (7)
    1:2 Петрокуб
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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