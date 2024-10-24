Первый удар гостей по воротам. Василий Жардан с двадцати семи метров низом пробил немного левее ворот.

Гости исполнили угловой удар. Абрамович на выходе до мяча не добрался, но за спиной у голкипера соперников не оказалось.

Ион Жардан на фланге ударил по ногам Чурлинова и получил жёлтую карточку.

Нене слева со штрафного исполнил подачу к воротам. Мяч отскочил к Виллару, у которого удар с двадцати метров с лёта не получился.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ПЮЛЮЛЮ!!! Романчук справа обыгрался с Вилларом и прострелил к воротам, где Пюлюлю пяткой переправил мяч в сетку.

Ион Жардан у углового флага уложил на газон Пюлюлю.

Пюлюлю справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Исполнили гости штрафной удар с левого фланга. Мяч после подачи вынесен на Лунгу, чей дальний удар получился выше ворот.

Замена в составе "Петрокуба": вместо Всеволода Нихаева на поле вышел Бубакар Диалло.

Замена в составе "Ягеллонии": вместо Кристоффера Хансена на поле вышел Мики Виллар.

Замена в составе "Ягеллонии": вместо Ярослава Кубицки на поле вышел Нене.

Виллару справа навесил к воротам не позволил Демиан.

Нене от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

В перерыве в составе "Петрокуба" произошла замена: вместо Владимира Амброса на поле вышел Михай Лупан.

Пюлюлю слева в штрафной площади проскочил между двумя соперниками, но решил упасть. Арбитр находился рядом и жёлтую карточку за симуляцию Афимико давать не стал.

Пюлюлю слева прошёл Плэтикэ, но на подстраховке сыграл Мудрак.

Хансен от углового флага закрутил мяч к воротам, где кулаками на выходе сыграл Смаленя. Ситуация разряжена.

Лунгу на фланге подтолкнул в спину Кубицки.

Моутинью справа со штрафного сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке, где партнёрам сыгрть не удалось.

Дуанла перед своей штрафной площадью сыграл рукой и получил жёлтую карточку. Двадцать четыре метра до ворот. Но...

Сахи отправился смотреть повторы. Возможно, цвет карточки для Дуанла может измениться.

После просмотра повторов жёлтая карточка для Дуанла отменена. Арбитры зафиксировали офсайд у соперника.

Гости подержали мяч на своей половине поля.

Второй тайм в Белостоке!

Первый тайм

— Перерыв! "Ягеллония" (Бклосток, Польша) - "Петрокуб" (Сарата-Галбенэ, Молдова) - 0:0.

45' Прострел Хансена справа дошла до Моутинью, который слева с семи метров пробил выше ворот.

45' У Имаса не получился удар через себя, но это стало пасом налево к воротам, где удар Чурлинова в упор парировал Смаленя.

45' 2 минуты добавил Сахи ив первом тайме.

45' Лунгу у центрального круга ударил по ногам Романчука и получил первую жёлтую карточку в матче.

44' Пюлюлю откликнулся на заброс вперёд, но перед штрафной площадью завозился с мячом, и острота эпизода растаяла.

42' Хансен справа прошёл вперёд, но подачу к воротам он исполнил уже из-за пределов поля.

41' Пюлюлю справа вывел к воротам вывел Имаса, удар которого в дальний угол вышел немного неточным.

40' Лунгу у центрального круга сбил Пюлюлю.

39' Романчук обыгрался с партнёром, немного сместился влево и с двадцати метров пробил по центру ворот. Смаленя забрал мяч в руки.

38' Хансен справа навесил к воротам, где Пюлюлю не ожидал, что мяч упадёт к нему в ноги.

37' Хансен слева на линии штрафной площади с разворота пробил по воротам, но под мяч встал Лунгу.

36' Романчук слева отправил вперёд Моутинью, передачу которого в центр к штрафной площади соперники перехватили.

34' Мяч всё реже покидает половину поля гостей. На счету молдавской команды за первые полчаса игры нет ни одного удара по воротам. У хозяев таких ударов уже пять.

33' Моутинью от углового флага навесил к ближней штанге, где Романчуку не удалось выиграть борьбу вверху у молдаван.

32' Хозяева исполнили угловой удар. Дуанла выбил мяч от ворот.

31' Хансен справа прострелил к ближней штанге, где соперники не позволили Пюлюлю нанести удар по воротам.

30' "Ягеллония" покатали мяч у центрального круга, переводя его с фланга на фланг.

28' Амброс получил повреждение в стыке с Кубицки в центре поля. Медики вышли на поле, а в матче небольшая пауза.

27' Романчук в подкате сделал пас в штрафную площадь на Пюлюлю. Афимико в касание перевёл мяч немног8о левее на Чурлинова, который с двенадцати метров пробил рядом с правой штангой.

26' Романчук слева прорвался в штрафную площадь молдаван. Пробить Тарасу не удалось, а мяч отскочил к Смалене.

25' Василий Жардан на чужой половине поля руками завалил на газон Пюлюлю.

24' Демиан слева обыгрался с Лунгу и навесил к одиннадцатиметровой отметке, где оказались только соперники.

23' Ион Жардан справа не решился на продвижение вперёд и сделал пас назад на свою половину поля.

22' Большинство атак "Ягеллонии" развивается через правый фланг, где активен Сачек, и сюда часто смещается Пюлюлю.

21' Поляки всё увереннее действуют в центре поля. Игроки из Белостока стали чаще отбирать мяч на чужой половине поля и не допускать соперников на свою.

20' Имаса партнёры справа вывели к воротам, который низом пробил в дальний угол. Смаленя успел опуститься на газон и мяч остановил.

18' У Лунгу проблемы со здоровьем. Медики вышли на поле.

17' Кэрунту на левом фланге не смог уйти от двух соперников.

16' Сачек справа прострелил к ближней штанге, где Чурлинову помешал пробить по воротам Мудрак.

15' Сачек справа прошёл вперёд и покатил мяч к штрафной площади на Хансена, у которого пас пяткой на партнёра точным не получился.

14' Ион Жардан справа прострелил в штрафную площадь. Нихаев мяч пропустил дальше, а у него за спиной оказались только соперники.

12' "Петрокубу" удалось подержать мяч на чужой половине поля. До обострений у ворот хозяев дело не дошло.

11' Ион Жардан и Нихаев справа продвинуться вперёд не смогли.

10' Постепенно "Ягеллония" обозначает своё преимущество в центре поля. У хозяев немного лучше стал держаться мяч.

9' Пюлюлю справа откликнулся на заброс вперёд и с десяти метров перекинул мяч над Смаленей, но не попал в дальний угол ворот.

8' Сачек справа сделал пас вперёд на Пюлюлю, передача которого в касание в центр оказалась неточной.

6' Стойинович на чужой половине поля ударил по ногам Кэрунту.

5' Много ошибок в центре поля совершают команды. Мяч постоянно переходит от одной команды к другой. Развернуть атаку такая ситуацию никому не позволяет.

4' Ион Жардан на чужой половине поля при отборе мяча зацепил ногу Стойиновича.

3' Команды осторожно начали встречу с перекатывания мяча на соей половине поля. Обе команды прессинг лишь обозначают.

2' "Ягеллония" играет в полосатых жёлто-красных футболках и красных трусах, "Петрокуб" - в чёрной форме.