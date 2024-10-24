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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Айнтрахт Фр
0:0
Второй тайм: 71'
РФШ Рига
0'

Ход матча

46'
Ларссон Хуго
Дауд Махмуд
 
57'
Экитике Уго
Узун Кан
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 117
Айнтрахт Фр 99.1% (116)
X 0% (0)
РФШ Рига 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
РФШ Рига
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
5
Аменда
Орель
4
Кох
Робин
29
Нкунку
Нильс
26
Эбимбе
Эрик
35
Тута
18
Дауд
Махмуд
20
Узун
Кан
7
Мармуш
Омар
9
Матанович
Игорь
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
30
Рашид
Нджи
Харуна
11
Савалниекс
Робертс
27
Мархиев
Адам
26
Панич
Стефан
18
Зеленков
Дмитрий
8
Одишариа
Лаша
17
Куадьо
Седрик
9
Икауниекс
Янис
Айнтрахт Фр
4-4-2
РФШ Рига
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 2 0.67
Кристенсен Расмус 1 0.33
Экитике Уго 1 0.33
Кнауфф Ансгар 1 0.33
Мармуш Омар 1 (1) 0.33
Кох Робин 0 0
Матанович Игорь 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 0.33
Липушчек Жига 1 0.33
Одишариа Лаша 1 0.33

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нкунку Нильс 1 0
Экитике Уго 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 1 0
Панич Стефан 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4
Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1
РФШ Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РФШ Рига - Тукумс 2000 4:1 РФШ Рига - Ауда 1:2 Даугавпилс - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Галатасарай 2:2
ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
РФШ Рига

Точный счет

3:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Мидтьюлланн
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
9.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
11.
Виктория Пльзень
 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Реал Сосьедад
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
17.
Рома
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
21.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Ференцварош
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
РФШ Рига
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
28.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
31.
Ницца
 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
33.
ПАОК
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
34.
Карабах
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
35.
Динамо Киев
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рома
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
17.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Ференцварош
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Айнтрахт Фр
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
20.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Виктория Пльзень
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Ницца
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Реал Сосьедад
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
ПАОК
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Виктория Пльзень
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Реал Сосьедад
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
РФШ Рига
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
23.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ференцварош
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Брага Ньякате Сику 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Узун Кан уходит с поля. Экитике Уго выходит вместо него
  • 46'
    Дауд Махмуд уходит с поля. Ларссон Хуго выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Айнтрахт Фр 99.1% (116)
X 0% (0)
РФШ Рига 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
РФШ Рига
1.24
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9.93
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20.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 РФШ Рига онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 РФШ Рига

Исход игры
Айнтрахт Фр
99.1% (116)
Ничья
0% (0)
РФШ Рига
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
32.43% (36)
Нет
67.57% (75)
Популярный счёт
2:0 Айнтрахт Фр
28.2% (33)
3:0 Айнтрахт Фр
26.5% (31)
3:1 Айнтрахт Фр
15.4% (18)
2:1 Айнтрахт Фр
8.5% (10)
4:1 Айнтрахт Фр
5.1% (6)
1:0 Айнтрахт Фр
3.4% (4)
4:0 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
5:0 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
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