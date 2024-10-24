Тур: 3. Стадион: Дойче банк Парк.
0:0
Второй тайм: 71'
0'
Ход матча
57'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
29
Нкунку
Нильс
26
Эбимбе
Эрик
35
Тута
18
Дауд
Махмуд
20
Узун
Кан
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
27
Мархиев
Адам
26
Панич
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
35 ТутаПолузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
-
20 Узун КанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мархиев АдамПолузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбимбе Эрик
|2
|0.67
|Кристенсен Расмус
|1
|0.33
|Экитике Уго
|1
|0.33
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.33
|Мармуш Омар
|1 (1)
|0.33
|Кох Робин
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|0.33
|Липушчек Жига
|1
|0.33
|Одишариа Лаша
|1
|0.33
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Экитике Уго
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Панич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4
Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1
РФШ Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РФШ Рига - Тукумс 2000 4:1 РФШ Рига - Ауда 1:2 Даугавпилс - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Галатасарай 2:2
ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
РФШ Рига
Точный счет
3:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|11.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|26.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|33.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Брага
|Ньякате Сику
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 РФШ Рига
Исход игры
Айнтрахт Фр
99.1% (116)
Ничья
0% (0)
РФШ Рига
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
32.43% (36)
Нет
67.57% (75)
Популярный счёт
2:0 Айнтрахт Фр
28.2% (33)
3:0 Айнтрахт Фр
26.5% (31)
3:1 Айнтрахт Фр
15.4% (18)
2:1 Айнтрахт Фр
8.5% (10)
4:1 Айнтрахт Фр
5.1% (6)
1:0 Айнтрахт Фр
3.4% (4)
4:0 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
5:0 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
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