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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Айнтрахт Фр
1:0
Конец матча
РФШ Рига
0'
1:0
79' Гол
Ларссон Хуго
86' Желтая карточка
Ларссон Хуго
90'+5

Ход матча

46'
Ларссон Хуго
Дауд Махмуд
 
57'
Экитике Уго
Узун Кан
 
73'
Кнауфф Ансгар
Эбимбе Эрик
 
73'
Бахойа Жан Маттео
Матанович Игорь
 
79'
Ларссон Хуго
(Мармуш Омар)
1:0
82'
Схири Эльес
Тута
 
83'
 
Стуглис Элвис
Куадьо Седрик
83'
 
Кигурс Мартиньш
Зеленков Дмитрий
86'
Ларссон Хуго
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 117
Айнтрахт Фр 99.1% (116)
X 0% (0)
РФШ Рига 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
5
Аменда
Орель
4
Кох
Робин
29
Нкунку
Нильс
26
Эбимбе
Эрик
35
Тута
18
Дауд
Махмуд
20
Узун
Кан
7
Мармуш
Омар
9
Матанович
Игорь
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
30
Рашид
Нджи
Харуна
11
Савалниекс
Робертс
27
Мархиев
Адам
26
Панич
Стефан
18
Зеленков
Дмитрий
8
Одишариа
Лаша
17
Куадьо
Седрик
9
Икауниекс
Янис
Айнтрахт Фр
4-4-2
РФШ Рига
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 2 0.67
Кристенсен Расмус 1 0.33
Экитике Уго 1 0.33
Мармуш Омар 1 (1) 0.33
Кнауфф Ансгар 1 0.33
Ларссон Хуго 1 0.33
Кох Робин 0 0
Матанович Игорь 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 0.33
Липушчек Жига 1 0.33
Одишариа Лаша 1 0.33

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нкунку Нильс 1 0
Экитике Уго 1 0
Ларссон Хуго 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 1 0
Панич Стефан 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4
Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1
РФШ Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РФШ Рига - Тукумс 2000 4:1 РФШ Рига - Ауда 1:2 Даугавпилс - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Галатасарай 2:2
ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
РФШ Рига

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
18.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
21.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 0:2 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Лудогорец
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Андерлехт
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
17.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
32.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 117
    Айнтрахт Фр 99.1% (116)
    X 0% (0)
    РФШ Рига 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 РФШ Рига

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    99.1% (116)
    Ничья
    0% (0)
    РФШ Рига
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    32.43% (36)
    Нет
    67.57% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Айнтрахт Фр
    28.2% (33)
    3:0 Айнтрахт Фр
    26.5% (31)
    3:1 Айнтрахт Фр
    15.4% (18)
    2:1 Айнтрахт Фр
    8.5% (10)
    4:1 Айнтрахт Фр
    5.1% (6)
    1:0 Айнтрахт Фр
    3.4% (4)
    4:0 Айнтрахт Фр
    2.6% (3)
    5:0 Айнтрахт Фр
    2.6% (3)
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