Тур: 3. Стадион: Тумба.
2:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаДуэ Сампсон
0:1
31' ГолГавел Милан
0:2
39' ГолВыдра Матей
41' Желтая карточкаМаркович Светозар
70' Вторая желтая карточкаДуэ Сампсон
70' Желтая карточкаАду Принс
82' Желтая карточкаТиссудали Тарик
1:2
84' ГолТиссудали Тарик
90' Желтая карточкаЕдличка Мартин
2:2
90' ГолБаба Абдул-Рахман
90'+6
Ход матча
11'
31'
0:1
39'
0:2
60'
70'
70'
73'
82'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
8 Угловые 0
-
4 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
15
Колли
Омар
19
Хонни
Кастро
11
Тайсон
Фреда
40
Дуэ
Сампсон
24
Гавел
Милан
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
11
Выдра
Матей
31
Шулц
Павел
80
Аду
Принс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гавел МиланЗащитник
-
22 КадуЗащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
11 Выдра МатейПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
-
19 Суаре ШейкЗащитник
-
33 Ирка ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Панош ИржиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.33
|Тиссудали Тарик
|1
|0.33
|Константелиас Янис
|1
|0.33
|Десподов Кирилл
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аду Принс
|1
|0.33
|Гавел Милан
|1
|0.33
|Емелка Вацлав
|1
|0.33
|Выдра Матей
|1
|0.33
|Шулц Павел
|1
|0.33
|Калвач Лукаш
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Сампсон
|1
|1
|Едличка Мартин
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Маркович Светозар
|1
|0
|Шулц Павел
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АЕК - ПАОК 1:1 Левадиакос - ПАОК 0:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Баник Острава - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Пардубице 2:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1
Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0
Результаты матчей
ПАОК
Виктория Пльзень
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|25.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|32.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|33.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|16.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|17.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПАОК 2:2 Виктория Пльзень
Исход игры
ПАОК
70.5% (79)
Ничья
21.4% (24)
Виктория Пльзень
8% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
39.3% (44)
1:1 Ничья
18.8% (21)
1:0 ПАОК
17.9% (20)
2:0 ПАОК
8% (9)
1:2 Виктория Пльзень
4.5% (5)
0:1 Виктория Пльзень
2.7% (3)
3:1 ПАОК
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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