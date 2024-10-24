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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Goga Kikacheishvili
Гент
1:0
Второй тайм: 72'
Мольде
0'
10' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси
1:0
24' Гол
Фадига Ноа
39' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
44' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
67' Желтая карточка
Кумс Свен

Ход матча

10'
Ватанабэ Цуёси
 
24'
Фадига Ноа
(Гандельман Омри)
1:0
39'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
44'
 
Эйкрем Магнус
65'
Варела Хелио
Сонко Момоду
 
65'
Самуаз Матисс
Фадига Ноа
 
67'
Кумс Свен
 
68'
 
Эриксен Кристиан
Энггаард Мэдс
68'
 
Хёуген Кристоффер
Стеневик Халлдор

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 250 Количество передач 155
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 112
Гент 81.3% (91)
X 14.3% (16)
Мольде 4.5% (5)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
20
Араужу
Тьягу
6
Гандельман
Омри
16
Делорж
Матиас
24
Кумс
Свен
22
Фадига
Ноа
9
Гудьонсен
Андри
11
Сонко
Момоду
22
Посьядала
Альберт
3
Эйванн
Каспер
2
Бьорнбак
Мартин
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
17
Дели
Матс
Мёллер
10
Энггаард
Мэдс
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
27
Брюнхильдсен
Ола
Гент
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Гент
Мольде

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
4:0
ЛК
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 1 0.5
Фадига Ноа 1 0.5
Ватанабэ Цуёси 1 0.5
Гудьонсен Андри 0 0
Дин Макс 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.5
Брюнхильдсен Ола 1 0.5
Ихлер Фредерик 1 0.5
Эриксен Кристиан I 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватанабэ Цуёси 1 0
Браун Арчи 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0
Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3
КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0

Результаты матчей

Гент
Мольде

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гент
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:1 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Хартс
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рапид Вена
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Витория Гимарайнш
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фиорентина
 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Борац Баня-Лука
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шемрок Роверс
 4:1 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
10.
Омония Никосия
 0:2 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Ноа Ереван
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Гент
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Целе
 4:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
21.
Юргорден
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
АПОЭЛ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Панатинаикос
 1:4 2 0 1 1 2 - 5 1
25.
Санкт-Галлен
 2:2 2 0 1 1 4 - 8 1
26.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 2 0 0 2 1 - 6 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Петрокуб
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Ларн
 1:4 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 0:2 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Гент
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Целе
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
18.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 4:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Панатинаикос
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шемрок Роверс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фиорентина
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панатинаикос
 1:4 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония Никосия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноа Ереван
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 4:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Челси Фелиш Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Фиорентина Куаме Кристиан 2
Ноа Ереван Сангаре Густаво 2
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
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Прогнозы 112
Гент 81.3% (91)
X 14.3% (16)
Мольде 4.5% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гент 1:0 Мольде

Исход игры
Гент
81.3% (91)
Ничья
14.3% (16)
Мольде
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
2:1 Гент
48.2% (54)
1:0 Гент
17% (19)
1:1 Ничья
10.7% (12)
2:0 Гент
8.9% (10)
3:1 Гент
4.5% (5)
2:2 Ничья
3.6% (4)
1:2 Мольде
3.6% (4)
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