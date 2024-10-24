Тур: 2. Стадион: Planet Group Arena. Главный судья: Goga Kikacheishvili
0'
10' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
1:0
24' ГолФадига Ноа
39' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
44' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
67' Желтая карточкаКумс Свен
Ход матча
10'
24'
1:0
44'
67'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
250 Количество передач 155
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
20
Араужу
Тьягу
24
Кумс
Свен
22
Фадига
Ноа
11
Сонко
Момоду
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
22 Фадига НоаНападающий
- Нападающий
-
11 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Борре РенеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лервик ПедерВратарь
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Гент
Мольде
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|1
|0.5
|Фадига Ноа
|1
|0.5
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.5
|Гудьонсен Андри
|0
|0
|Дин Макс
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|1
|0.5
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.5
|Ихлер Фредерик
|1
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0
Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3
КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0
Результаты матчей
Гент
Мольде
Точный счет
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гент
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|4:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|10.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|19.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|21.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|4:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:4
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|4:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Челси
|Фелиш Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Фиорентина
|Куаме Кристиан
|2
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гент 1:0 Мольде
Исход игры
Гент
81.3% (91)
Ничья
14.3% (16)
Мольде
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
2:1 Гент
48.2% (54)
1:0 Гент
17% (19)
1:1 Ничья
10.7% (12)
2:0 Гент
8.9% (10)
3:1 Гент
4.5% (5)
2:2 Ничья
3.6% (4)
1:2 Мольде
3.6% (4)
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