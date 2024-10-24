Бургшталлер пяткой оставляет мяч Зайдлю, тот пробивает с 20 метров с правой, но немного не попадает в створ.

Бургшталлер завершил очередную атаку хозяев ударом с 20 метров - Силва подставил ногу и отправил мяч на угловой.

Гонсало Грегори и Эральдо Чинари появляются на поле вместо Матеуса Айяса и Брайана Мендосы.

Угловой с левого фланга "Рапиду" не слишком удался, а Сангаре ударом в касание с подбора в створ не попал.

Пинсон прорвался по левому флангу и остро прострелил в штрафную, однако хозяева выбили мяч на угловой.

Угловой в исполнении "Ноа" опасного момента не принес, Манвелян нарушил правила в атаке.

Деннис Кайгин и Ной Бишоф выходят на поле вместо Мамаду Сангаре и Гвидо Бургшталлера.

Сангаре из "Рапида" получил повреждение в одном из единоборств, врачи венского клуба на поле. Причем боролся малиец со своим однофамильцем.

Пинсон здорово протащил мяч по центральной зоне, а вот точную передачу на Матеуса Айяса не исполнил.

Зайдль врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближний угол, однако Чанчаревич спасает свои ворота.

После навеса с углового мяч отскочил к линии штрафной, с подбора в касание приложился Зайдль, однако снаряд прошел рядом с "девяткой".

12:6 по общему количеству ударов к этой минуте, в створ хозяева также попадают почаще и закономерно ведут в счёте.

Амбарцумян подключился по левому флангу, получил передачу от Пинсона, однако прострел Оганеса не принес остроты.

Бургшталлер получил мяч на линии штрафной и в касание пробил с левой, однако мяч прошел правее створа.

Сангаре после передачи Ланга пробил слёта с правого края штрафной, но мяч прошел намного выше створа.

Второй тайм начался! Гор Манвелян появляется на поле вместо Улада Омара.

Манвелян сразу же заявляет о себе, отмечаясь ударом с дальней дистанции, однако мяч миновал створ ворот.

Пинсон подобрал мяч на радиусе штрафной, подработал под правую и пробил в направлении дальнего угла, однако снаряд прошел мимо створа.

4 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

Ланг прорвался к штрафной гостей по центру и пробил низом метров с 20 - мяч прошел чуть левее створа.

Сангаре из "Рапида" фолит около чужой штрафной против Пинсона, эта атака хозяев не дошла до завершения.

Попытка дальнего удара в исполнении Сангаре приходится в Мурадяна, до ворот мяч не дошел.

40' Сработал прессинг "Рапида", Бельо получил мяч в штрафной и покатил низом в дальний угол, но немного не попал в створ!

39' Бургшталлер после навеса с фланга пробил рядом со штангой, при этом австриец явно действовал с нарушением правил.

38' Ничего пока не удается в ответ придумать "Ноа", всё под контролем "Рапида".

36' Сангаре получает предупреждение за фол против Ланга на своей половине поля.

34' Зайдль исполнил подачу со штрафного, однако верховая борьба осталась за игроками "Ноа". Далее Матеус Айяс получает желтую карточку за неспортивное поведение.

33' Сангаре получил повреждение в единоборстве с Бельо на фланге, фолил при этом сам игрок "Ноа".

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0 ДИОН БЕЛЬО!

Чанчаревич после навеса с углового сыграл на выходе, затем Огнен вытащил из-под перекладины удар головой от Цветковича, следом случилась еще одна подача с левого фланга, в этот раз вратарь на выходе махнул мимо мяча, а Бельо из вратарской поразил пустые ворота!

29' Ланг не сумел обыграть Омара перед чужой штрафной и быстренько прихватил соперника, не дав "Ноа" развернуть контратаку.

27' ВАР на всякий случай проверил эпизод с падением Бургшталлера в борьбе с Сангаре, но в итоге решение арбитра в поле подтверждено.

26' Зайдль с углового исполнил слишком высокую подачу, Бургшталлер оказался на газоне в борьбе за мяч, но свисток арбитра промолчал.

25' Бургшталлер получил мяч на левом краю штрафной и заработал угловой в борьбе с защитником.

24' Бельо получил мяч в штрафной, выманил из створа Чанчаревича, однако передача на пустые ворота не получилась удачной.

23' Матеус Айяс попытался пробить с правого края штрафной в борьбе с защитником, но в створ не попал.

21' Болла оказался в центральной зоне и пробил низом в дальний угол - Чанчаревич вновь начеку.

20' "Рапид" забирает мяч под свой контроль после острого начала от "Ноа", сейчас гости все силы уделяют обороне.

19' Ауэр с левого фланга прострелил в штрафную, Ланг хитроумно пропустил мяч на Бургшталлера, который слабо покатил в руки Чанчаревичу.

18' Ауэр с углового низом прострелил в чужую штрафную площадь, однако оборона "Ноа" была к этому готова.

17' Оганес Амбарцумян появляется на поле вместо Гудмундура Торарирссона.

16' Болла вошел в штрафную гостей с правого края и прострелил в центр - Мурадян вынес мяч за пределы поля.

15' "Ноа" пока продолжает игру в меньшинстве, активно разминается запасной у гостей, а Торарирнссона повезли в больницу.

14' Появляются на поле носилки, судя по всему, исландскому защитнику "Ноа" потребуется замена.

13' Тораринссону требуется помощь врачей после единоборства с Лангом, первая медицинская пауза сегодня.

11' Атака "Ноа" завершается ударом Пинсона с линии штрафной - мяч становится добычей Хедля.

10' Болла подключился к атаке хозяев по правому флангу и попытался исполнить подачу в борьбе с защитником, но мяч ушел за лицевую.

9' Еще одну атаку провели хозяева поля, однако Ауэр, врывавшийся в штрафную, к мячу в итоге не успел.

8' "Ноа" в последних двух матчах в чемпионате Армении одержал две победы с разницей 11:0, постепенно поднимаясь из подвала турнирной таблицы.

7' Зайдль после передачи пяткой от партнера пробил с левого края штрафной в ближний угол - Чанчаревич на месте.

6' Первый угловой гостевая команда разыграла, после чего последовала подача в штрафную, но верх остался за австрийцами.

5' Матеус Айяс получил мяч в штрафной и попытался пробить по воротам, однако защитник выставил ногу, организовав угловой.

4' "Рапид" в чемпионате Австрии уступил всего один раз и идет на втором месте, отставая на одно очко от лидирующего "Штурма".

3' "Ноа", прошедший тернистый квалификационный путь, также стартовал с победы, на своем поле обыграв чешский клуб "Млада-Болеслав" со счётом 2:0.

2' Напомним, что "Рапид" в первом матче турнира добился неожиданной гостевой победы над "Истанбулом" со счётом 2:1. Учитывая, что в Лиге конференций всего 6 туров, любая победа крайне важна.