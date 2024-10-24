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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Рапид Вена
1:0
Второй тайм: 68'
Ноа Ереван
0'
1:0
31' Гол
Бельо Дион Дрене
34' Желтая карточка
Айяс Матеус
36' Желтая карточка
Сангаре Густаво

Ход матча

17'
 
Амбарцумян Оганес
Тораринссон Гудмундур
31'
Бельо Дион Дрене
1:0
34'
 
Айяс Матеус
36'
 
Сангаре Густаво
46'
 
Манвелян Гор
Омар Имран
63'
 
Гонсало Грегори
Айяс Матеус
63'
 
Чинари Эральдо
Мендоса Брайан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 122
Рапид Вена 86.1% (105)
X 3.3% (4)
Ноа Ереван 10.7% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рапид Вена
Ничья
Ноа Ереван
1.42
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
18
Зайдль
Маттиас
8
Гргич
Лукас
17
Сангаре
Мамаду
10
Ланг
Кристоф
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
22
Чанчаревич
Огньен
14
Мендоса
Брайан
37
Силва
Гонсалу
3
Мурадян
Сергей
4
Тораринссон
Гудмундур
88
Этеки
Ян
81
Омар
Имран
17
Сангаре
Густаво
7
Элдер
Феррейра
9
Айяс
Матеус
93
Пинсон
Виргиль
Рапид Вена
4-4-2
Ноа Ереван
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шауб Луис 2 1
Бельо Дион Дрене 1 0.5
Бургшталлер Гвидо 0 0
Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинсон Виргиль 1 0.5
Айяс Матеус 1 0.5
Гонсало Грегори 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Зайдль Маттиас 1 0
Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Густаво 2 0
Айяс Матеус 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2
Ноа Ереван
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ноа Ереван - Ван 5:0 Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1
Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Ноа Ереван

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Ноа Ереван

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:1 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Хартс
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рапид Вена
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Витория Гимарайнш
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фиорентина
 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Борац Баня-Лука
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шемрок Роверс
 4:1 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
10.
Омония Никосия
 0:2 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Ноа Ереван
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Гент
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Целе
 4:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
21.
Юргорден
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
АПОЭЛ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Панатинаикос
 1:4 2 0 1 1 2 - 5 1
25.
Санкт-Галлен
 2:2 2 0 1 1 4 - 8 1
26.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 2 0 0 2 1 - 6 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Петрокуб
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Ларн
 1:4 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 0:2 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Гент
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Целе
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
18.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 4:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Панатинаикос
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шемрок Роверс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фиорентина
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панатинаикос
 1:4 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония Никосия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноа Ереван
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 4:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Челси Фелиш Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Фиорентина Куаме Кристиан 2
Ноа Ереван Сангаре Густаво 2
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    68'
    Деннис Кайгин и Ной Бишоф выходят на поле вместо Мамаду Сангаре и Гвидо Бургшталлера.
  • Угловой
    66'
    Угловой в исполнении "Ноа" опасного момента не принес, Манвелян нарушил правила в атаке.
  • 65'
    Пинсон прорвался по левому флангу и остро прострелил в штрафную, однако хозяева выбили мяч на угловой.
  • Угловой
    64'
    Угловой с левого фланга "Рапиду" не слишком удался, а Сангаре ударом в касание с подбора в створ не попал.
  • Замена
    63'
    Гонсало Грегори и Эральдо Чинари появляются на поле вместо Матеуса Айяса и Брайана Мендосы.
  • 62'
    Бургшталлер завершил очередную атаку хозяев ударом с 20 метров - Силва подставил ногу и отправил мяч на угловой.
  • 61'
    Бургшталлер пяткой оставляет мяч Зайдлю, тот пробивает с 20 метров с правой, но немного не попадает в створ.
  • 60'
    Сангаре после передачи Ланга пробил слёта с правого края штрафной, но мяч прошел намного выше створа.
  • 59'
    Бургшталлер получил мяч на линии штрафной и в касание пробил с левой, однако мяч прошел правее створа.
  • 58'
    Амбарцумян подключился по левому флангу, получил передачу от Пинсона, однако прострел Оганеса не принес остроты.
  • 57'
    12:6 по общему количеству ударов к этой минуте, в створ хозяева также попадают почаще и закономерно ведут в счёте.
  • Угловой
    55'
    После навеса с углового мяч отскочил к линии штрафной, с подбора в касание приложился Зайдль, однако снаряд прошел рядом с "девяткой".
  • 54'
    Зайдль врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближний угол, однако Чанчаревич спасает свои ворота.
  • 52'
    Пинсон здорово протащил мяч по центральной зоне, а вот точную передачу на Матеуса Айяса не исполнил.
  • Травма, повреждение
    50'
    Сангаре из "Рапида" получил повреждение в одном из единоборств, врачи венского клуба на поле. Причем боролся малиец со своим однофамильцем.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Пинсон подобрал мяч на радиусе штрафной, подработал под правую и пробил в направлении дальнего угла, однако снаряд прошел мимо створа.
    • 47'
      Манвелян сразу же заявляет о себе, отмечаясь ударом с дальней дистанции, однако мяч миновал створ ворот.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Гор Манвелян появляется на поле вместо Улада Омара.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Попытка дальнего удара в исполнении Сангаре приходится в Мурадяна, до ворот мяч не дошел.
    • Фол, нарушение
      45'
      Сангаре из "Рапида" фолит около чужой штрафной против Пинсона, эта атака хозяев не дошла до завершения.
    • 45'
      Ланг прорвался к штрафной гостей по центру и пробил низом метров с 20 - мяч прошел чуть левее створа.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
    • Офсайд
      43'
      Новая атака "Рапида" завершается отмашкой лайнсмена, в офсайде оказался Зайдль.
    • Фол, нарушение
      41'
      Атака "Ноа" завершилась нарушением правил со стороны Этеки, грамотно подставился Бургшталлер.
    • Опасный момент
      40'
      Сработал прессинг "Рапида", Бельо получил мяч в штрафной и покатил низом в дальний угол, но немного не попал в створ!
    • Фол, нарушение
      39'
      Бургшталлер после навеса с фланга пробил рядом со штангой, при этом австриец явно действовал с нарушением правил.
    • 38'
      Ничего пока не удается в ответ придумать "Ноа", всё под контролем "Рапида".
    • Желтая карточка
      36'
      Сангаре получает предупреждение за фол против Ланга на своей половине поля.
    • Желтая карточка
      34'
      Зайдль исполнил подачу со штрафного, однако верховая борьба осталась за игроками "Ноа". Далее Матеус Айяс получает желтую карточку за неспортивное поведение.
    • Фол, нарушение
      33'
      Сангаре получил повреждение в единоборстве с Бельо на фланге, фолил при этом сам игрок "Ноа".
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0 ДИОН БЕЛЬО!
      Чанчаревич после навеса с углового сыграл на выходе, затем Огнен вытащил из-под перекладины удар головой от Цветковича, следом случилась еще одна подача с левого фланга, в этот раз вратарь на выходе махнул мимо мяча, а Бельо из вратарской поразил пустые ворота!
    • Фол, нарушение
      29'
      Ланг не сумел обыграть Омара перед чужой штрафной и быстренько прихватил соперника, не дав "Ноа" развернуть контратаку.
    • Видеоповтор
      27'
      ВАР на всякий случай проверил эпизод с падением Бургшталлера в борьбе с Сангаре, но в итоге решение арбитра в поле подтверждено.
    • Угловой
      26'
      Зайдль с углового исполнил слишком высокую подачу, Бургшталлер оказался на газоне в борьбе за мяч, но свисток арбитра промолчал.
    • 25'
      Бургшталлер получил мяч на левом краю штрафной и заработал угловой в борьбе с защитником.
    • 24'
      Бельо получил мяч в штрафной, выманил из створа Чанчаревича, однако передача на пустые ворота не получилась удачной.
    • 23'
      Матеус Айяс попытался пробить с правого края штрафной в борьбе с защитником, но в створ не попал.
    • 21'
      Болла оказался в центральной зоне и пробил низом в дальний угол - Чанчаревич вновь начеку.
    • 20'
      "Рапид" забирает мяч под свой контроль после острого начала от "Ноа", сейчас гости все силы уделяют обороне.
    • 19'
      Ауэр с левого фланга прострелил в штрафную, Ланг хитроумно пропустил мяч на Бургшталлера, который слабо покатил в руки Чанчаревичу.
    • Угловой
      18'
      Ауэр с углового низом прострелил в чужую штрафную площадь, однако оборона "Ноа" была к этому готова.
    • Замена
      17'
      Оганес Амбарцумян появляется на поле вместо Гудмундура Торарирссона.
    • 16'
      Болла вошел в штрафную гостей с правого края и прострелил в центр - Мурадян вынес мяч за пределы поля.
    • 15'
      "Ноа" пока продолжает игру в меньшинстве, активно разминается запасной у гостей, а Торарирнссона повезли в больницу.
    • 14'
      Появляются на поле носилки, судя по всему, исландскому защитнику "Ноа" потребуется замена.
    • Травма, повреждение
      13'
      Тораринссону требуется помощь врачей после единоборства с Лангом, первая медицинская пауза сегодня.
    • 11'
      Атака "Ноа" завершается ударом Пинсона с линии штрафной - мяч становится добычей Хедля.
    • 10'
      Болла подключился к атаке хозяев по правому флангу и попытался исполнить подачу в борьбе с защитником, но мяч ушел за лицевую.
    • 9'
      Еще одну атаку провели хозяева поля, однако Ауэр, врывавшийся в штрафную, к мячу в итоге не успел.
    • 8'
      "Ноа" в последних двух матчах в чемпионате Армении одержал две победы с разницей 11:0, постепенно поднимаясь из подвала турнирной таблицы.
    • 7'
      Зайдль после передачи пяткой от партнера пробил с левого края штрафной в ближний угол - Чанчаревич на месте.
    • Угловой
      6'
      Первый угловой гостевая команда разыграла, после чего последовала подача в штрафную, но верх остался за австрийцами.
    • 5'
      Матеус Айяс получил мяч в штрафной и попытался пробить по воротам, однако защитник выставил ногу, организовав угловой.
    • 4'
      "Рапид" в чемпионате Австрии уступил всего один раз и идет на втором месте, отставая на одно очко от лидирующего "Штурма".
    • 3'
      "Ноа", прошедший тернистый квалификационный путь, также стартовал с победы, на своем поле обыграв чешский клуб "Млада-Болеслав" со счётом 2:0.
    • 2'
      Напомним, что "Рапид" в первом матче турнира добился неожиданной гостевой победы над "Истанбулом" со счётом 2:1. Учитывая, что в Лиге конференций всего 6 туров, любая победа крайне важна.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рапид Вена 1:0 Ноа Ереван

    Исход игры
    Рапид Вена
    86.1% (105)
    Ничья
    3.3% (4)
    Ноа Ереван
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    39.09% (43)
    Нет
    60.91% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Рапид Вена
    37.7% (46)
    2:1 Рапид Вена
    25.4% (31)
    1:0 Рапид Вена
    12.3% (15)
    3:0 Рапид Вена
    4.1% (5)
    3:1 Рапид Вена
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Ноа Ереван
    1.6% (2)
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