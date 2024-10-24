Тур: 2. Стадион: Альянц.
1:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
31'
1:0
34'
36'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
88
Этеки
Ян
81
Омар
Имран
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гэйл ТььерриПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
-
49 Хедль ТобиасНападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
-
81 Омар ИмранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
-
10 Дашян АртакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Манвелян ГорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Руи
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шауб Луис
|2
|1
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.5
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинсон Виргиль
|1
|0.5
|Айяс Матеус
|1
|0.5
|Гонсало Грегори
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Густаво
|2
|0
|Айяс Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2
Ноа Ереван
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ноа Ереван - Ван 5:0 Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1
Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0
Результаты матчей
Рапид Вена
Ноа Ереван
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Ноа Ереван
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|4:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|10.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|19.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|21.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|4:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:4
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|4:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Челси
|Фелиш Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Фиорентина
|Куаме Кристиан
|2
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рапид Вена 1:0 Ноа Ереван
Исход игры
Рапид Вена
86.1% (105)
Ничья
3.3% (4)
Ноа Ереван
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (45)
Меньше
59.09% (65)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
2:0 Рапид Вена
37.7% (46)
2:1 Рапид Вена
25.4% (31)
1:0 Рапид Вена
12.3% (15)
3:0 Рапид Вена
4.1% (5)
3:1 Рапид Вена
4.1% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
1:2 Ноа Ереван
1.6% (2)
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