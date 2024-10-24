Тур: 2. Стадион: Олимпийский стадион (Афины).
0:1
Перерыв
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
21
Едвай
Тин
40
Вейга
Ренату
14
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
81 Лило КлидманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Фикай ЭлтонЗащитник
-
10 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Джордж ТирикНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|1
|0.5
|Младенович Филип
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Ренату
|1
|0.5
|Нкунку Кристофер
|1
|0.5
|Фелиш Жоау
|1
|0.5
|Нету Педру
|1
|0.5
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.5
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Дисаси Аксель
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дисаси Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ОФИ - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0
Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2
Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2
Результаты матчей
Панатинаикос
Челси
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|8.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|18.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|19.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|21.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|22.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|25.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|21.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|3:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|30.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Санкт-Галлен
|Мамбимби Феликс
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|2
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|2
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Панатинаикос 0:1 Челси
Исход игры
Панатинаикос
0.9% (1)
Ничья
8.5% (10)
Челси
90.6% (106)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
1:2 Челси
50.4% (59)
0:2 Челси
13.7% (16)
1:1 Ничья
8.5% (10)
0:1 Челси
8.5% (10)
1:3 Челси
7.7% (9)
1:4 Челси
1.7% (2)
2:3 Челси
1.7% (2)
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