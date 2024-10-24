179 - 244. Это статистика по числу сделанных передач. Неудивительно, что у "Челси" пасов больше, так как команда Энцо Марески играет с территориальным преимуществом.

Кирнан Дьюсбери-Холл потерял мяч в центре поля, но ответной подобной любезностью отметились и хозяева.

Жоау Фелиш решил пробивать по чужим воротам из-за пределов штрафной площади - не удалось ему низом загнать мяч с дистанции в левый угол.

Перехватили мяч хозяева на чужой половине поля, и вскоре было зафиксировано положение "вне игры" на левом фланге у Факундо Пельистри, которому отдавал ответный пас Неманья Максимович.

"Челси" в случае победы наберёт шесть очков в рамках общего этапа, а если "Панатинаикос" выиграет, у него будет четыре балла.

Заброс вперёд плохой у "Панатинаикоса". Мяч движется медленно, никто на него не откликается, и спокойно действует Филип Йоргенсен.

Конец первого тайма. Добавленного времени не было. "Панатинаикос" - "Челси" - 0:1.

Бенуа Бадьяшиль с нарушением поля встречает в середине поля Александера Еремееффа. Без жёлтой карточки.

Угловой у "Челси" с правого фланга. Подача - и мяч выбивается хозяевами. Затем навес с игры от Бенуа Бадьяшиля с левого фланга - снова мяч выносится.

Факундо Пельистри пытался прострелить в атаке "Панатинаикоса" с левого фланга, но его передача оказалась заблокирована.

Вероятно, в перерыве главный тренер "Панатинаикоса" внесёт какие-то корректировки, чтобы во втором тайме его команда играла больше от себя, а не от соперника.

В первом туре общего этапа Лиги конференций "Панатинаикос" сыграл вничью с "Борацем" из Бани-Луки, а "Челси" выиграл у "Гента".

Два восьмых номера сошлись в непримиримой борьбе за мяч в центральной трети поля. Энцо Фернандеш там нарушил правила против Аззедина Унаи.

Ренату Вейга взял пример со своего товарища Энцо Фернандеса и тоже отметился нарушением правил на половине поля "Панатинаикоса".

29' 42 процента игрового времени владеет мячом "Панатинаикос", 52 процента игрового времени владеет мячом "Челси".

28' Михаил Мудрик придержал мяч слева в атаке гостей и выкатил к центру на Энцо Фернандеса, чей мощный удар с подступов к штрафной площади отлично потащил на угловой Бартломей Дронговски. После стандарта лондонцы сфолили в атаке.

27' Не получается пока у "Панатинаикоса" перехватить инициативу после пропущенного гола. "Челси" действует в нападении с желанием забить ещё.

26' Под свист трибун атакует позиционно "Челси". Педру Нету на правом полуфланге делится мячом с Кирнаном Дьюсбери-Холлом, а удар по воротам так и не следует.

24' Достаточно грубо играет Энцо Фернандес и спорит после этого с арбитром. Должен остаться доволен игрок "Челси", что нет ему жёлтой карточки.

23' Понятно, что пропущенный гол потребует активизации от "Панатинаикоса" в плане атакующих действий.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЖОАУ ФЕЛИШ!

Последовал у гостей заброс на левый полуфланг, где Жоау Фелиш, обыгравшись с Михаилом Мудриком, чётко покатил мяч в дальний угол. Счёт открыт в матче.

21' Тин Едвай отметился мелким нарушением правил в центральной трети поля, уронив на газон Кристофера Нкунку.

20' В прошлом туре чемпионата Англии "Челси" проиграл на выезде "Ливерпулю" (1:2), а в предыдущем туре чемпионата Греции "Панатинакос" одержал победу над "ОФИ" (1:0).