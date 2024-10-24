  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Панатинаикос
0:1
Перерыв
Челси
0'
0:1
23' Гол
Фелиш Жоау

Ход матча

23'
0:1
Фелиш Жоау
(Мудрик Михаил)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 117
Панатинаикос 0.9% (1)
X 8.5% (10)
Челси 90.6% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Челси
5.40
Реклама, fon.bet
5.40
1.67
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
20
Максимович
Неманья
17
Мансини
Даниэль
8
Унаи
Аззедин
28
Пельистри
Факундо
29
Еремеефф
Александер
12
Йоргенсен
Филип
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
40
Вейга
Ренату
7
Нету
Педру
3
Кукурелья
Марк
8
Фернандес
Энцо
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
18
Нкунку
Кристофер
10
Мудрик
Михаил
14
Фелиш
Жоау
Панатинаикос
4-2-3-1
Челси
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 1 0.5
Младенович Филип 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Ренату 1 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.5
Фелиш Жоау 1 0.5
Нету Педру 1 0.5
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.5
Мудрик Михаил 0 0
Дисаси Аксель 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Максимович Неманья 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дисаси Аксель 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ОФИ - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0
Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2
Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2

Результаты матчей

Панатинаикос
Челси

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Хартс
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Рапид Вена
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ягеллония Белосток
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Шемрок Роверс
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
8.
Омония Никосия
 0:2 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Фиорентина
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Ноа Ереван
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Гент
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
18.
Целе
 3:0 2 1 0 1 4 - 3 3
19.
Санкт-Галлен
 1:0 2 1 0 1 3 - 6 3
20.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
21.
Юргорден
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
22.
АПОЭЛ
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Борац Баня-Лука
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
25.
Панатинаикос
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Петрокуб
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Истанбул Башакшехир
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Ларн
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 0:2 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Гент
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Целе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Санкт-Галлен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
18.
Ягеллония Белосток
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Юргорден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
АПОЭЛ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Борац Баня-Лука
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Шемрок Роверс
 3:0 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Панатинаикос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:3 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Петрокуб
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ларн
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Челси
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Шемрок Роверс
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Юргорден
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
АПОЭЛ
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панатинаикос
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борац Баня-Лука
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петрокуб
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония Никосия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фиорентина
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноа Ереван
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Истанбул Башакшехир
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
25.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Гент
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0
30.
Целе
 3:0 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1:0 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Санкт-Галлен Мамбимби Феликс 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ноа Ереван Сангаре Густаво 2
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 2
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. Добавленного времени не было. "Панатинаикос" - "Челси" - 0:1.
  • 45'
    Заброс вперёд плохой у "Панатинаикоса". Мяч движется медленно, никто на него не откликается, и спокойно действует Филип Йоргенсен.
  • 43'
    "Челси" в случае победы наберёт шесть очков в рамках общего этапа, а если "Панатинаикос" выиграет, у него будет четыре балла.
  • Офсайд
    42'
    Перехватили мяч хозяева на чужой половине поля, и вскоре было зафиксировано положение "вне игры" на левом фланге у Факундо Пельистри, которому отдавал ответный пас Неманья Максимович. 
  • 40'
    Жоау Фелиш решил пробивать по чужим воротам из-за пределов штрафной площади - не удалось ему низом загнать мяч с дистанции в левый угол.
  • 40'
    Кирнан Дьюсбери-Холл потерял мяч в центре поля, но ответной подобной любезностью отметились и хозяева.
  • 38'
    179 - 244. Это статистика по числу сделанных передач. Неудивительно, что у "Челси" пасов больше, так как команда Энцо Марески играет с территориальным преимуществом.
  • Фол, нарушение
    37'
    Ренату Вейга взял пример со своего товарища Энцо Фернандеса и тоже отметился нарушением правил на половине поля "Панатинаикоса".
  • Фол, нарушение
    36'
    Два восьмых номера сошлись в непримиримой борьбе за мяч в центральной трети поля. Энцо Фернандеш там нарушил правила против Аззедина Унаи.
  • 34'
    В первом туре общего этапа Лиги конференций "Панатинаикос" сыграл вничью с "Борацем" из Бани-Луки, а "Челси" выиграл у "Гента".
  • 33'
    Вероятно, в перерыве главный тренер "Панатинаикоса" внесёт какие-то корректировки, чтобы во втором тайме его команда играла больше от себя, а не от соперника.
  • Фол, нарушение
    32'
    Александер Еремеефф нарушил правила на левом фланге чужой половины поля в отношении Акселя Дисаси.
  • 32'
    Факундо Пельистри пытался прострелить в атаке "Панатинаикоса" с левого фланга, но его передача оказалась заблокирована.
  • Угловой
    31'
    Угловой у "Челси" с правого фланга. Подача - и мяч выбивается хозяевами. Затем навес с игры от Бенуа Бадьяшиля с левого фланга - снова мяч выносится.
  • Фол, нарушение
    29'
    Бенуа Бадьяшиль с нарушением поля встречает в середине поля Александера Еремееффа. Без жёлтой карточки.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      42 процента игрового времени владеет мячом "Панатинаикос", 52 процента игрового времени владеет мячом "Челси".
    • Опасный момент
      28'
      Михаил Мудрик придержал мяч слева в атаке гостей и выкатил к центру на Энцо Фернандеса, чей мощный удар с подступов к штрафной площади отлично потащил на угловой Бартломей Дронговски. После стандарта лондонцы сфолили в атаке.
    • 27'
      Не получается пока у "Панатинаикоса" перехватить инициативу после пропущенного гола. "Челси" действует в нападении с желанием забить ещё.
    • 26'
      Под свист трибун атакует позиционно "Челси". Педру Нету на правом полуфланге делится мячом с Кирнаном Дьюсбери-Холлом, а удар по воротам так и не следует.
    • Фол, нарушение
      24'
      Достаточно грубо играет Энцо Фернандес и спорит после этого с арбитром. Должен остаться доволен игрок "Челси", что нет ему жёлтой карточки.
    • 23'
      Понятно, что пропущенный гол потребует активизации от "Панатинаикоса" в плане атакующих действий.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЖОАУ ФЕЛИШ!
      Последовал у гостей заброс на левый полуфланг, где Жоау Фелиш, обыгравшись с Михаилом Мудриком, чётко покатил мяч в дальний угол. Счёт открыт в матче.
    • Фол, нарушение
      21'
      Тин Едвай отметился мелким нарушением правил в центральной трети поля, уронив на газон Кристофера Нкунку.
    • 20'
      В прошлом туре чемпионата Англии "Челси" проиграл на выезде "Ливерпулю" (1:2), а в предыдущем туре чемпионата Греции "Панатинакос" одержал победу над "ОФИ" (1:0).
    • 18'
      "Челси" является фаворитом сегодняшнего матча, букмекеры так считают, всё-таки большое имя у лондонского клуба, да и в новом сезоне он смотрится перспективнее, чем в прошлом.
    • Опасный момент
      17'
      Михаил Мудрик сместился с левого фланга и из-за пределов штрафной площади нанёс удар мимо дальней девятки створа.
    • 16'
      Педру Нету справа в атаке "Челси" получил пас из центра от Кирнана Дьюсбери-Холла и постарался сделать передачу внутрь штрафной площади, однако мяч был перехвачен.
    • 15'
      Филип Младенович выполнил подачу углового с левого фланга, полноценного удара по воротам не последовало, подбор оказался у хозяев, и заброс последовал на Филипа Йоргенсена, который взял мяч в руки.
    • Угловой
      14'
      Адам Гнезда-Черин прорвался в левую часть чужой штрафной площади, а Кирнан Дьюсбери-Холл вынес мяч на другой угловой.
    • Угловой
      13'
      Энцо Фернандес отработал в обороне в своей штрафной площади, прервав прострел слева от Филипа Младеновича. Потом Факундо Пельистри делал доставку с той же стороны, а Бенуа Бадьяшиль выбил мяч на угловой.
    • Офсайд
      12'
      В положении "вне игры" оказался Михаил Мудрик на левом фланге в центральной трети поля во время передачи Ренату Вейги.
    • 11'
      "Челси" в последние минуты три контролирует мяч и территорию. До того была обратная ситуация.
    • Фол, нарушение
      10'
      Жоау Фелиш слева набросил на дальний полуфланг, Педру Нету затем отдал короткий пас Акселю Дисаси, который выполнил подачу, а Михаил Мудрик нарушил правила.
    • 10'
      Михаилу Мудрику не удалось обвести соперника слева в чужой штрафной площади, но владение быстро вернулось к лондонцам.
    • 8'
      Возможно, "Челси" скучновато играть в общем этапе Лиги конференций, но просто так в плей-офф не проберёшься.
    • Фол, нарушение
      8'
      Даниэль Мансини заработал штрафной удар на половине поля "Челси", но не удалось "Панатинаикосу" действенно обратить стандарт себе на пользу.
    • 6'
      Ещё одна подача от Педру Нету с правого фланга - теперь ближе к дальней штанге. Воздух снова выигран хозяевами, углового при этом не будет.
    • 5'
      Педру Нету осуществил с правого фланга подачу в центр чужой штрафной площади, откуда выбили мяч футболисты "Панатинаикоса".
    • Опасный момент
      4'
      Аззедин Унаи отметился ударом по чужим воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч оказался подкручен правее створа.
    • 3'
      "Панатинаикос" играет в белой форме, а команда "Челси" появилась на футбольном поле в чёрной экипировке.
    • Опасный момент
      2'
      Момент у "Панатинаикоса"! Филип Младенович подал слева со стандарта, Тин Едвай пробил головой примерно с правого угла вратарской, а Филип Йоргенсен отразил мяч, сотворил спасение.
    • Фол, нарушение
      1'
      Факундо Пельистри заработал для "Панатинаикоса" штрафной удар в атаке на левом фланге. Сфолил Аксель Дисаси.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Мудрик Михаил сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Фелиш Жоау бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Панатинаикос 0:1 Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панатинаикос 0:1 Челси

    Исход игры
    Панатинаикос
    0.9% (1)
    Ничья
    8.5% (10)
    Челси
    90.6% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (74)
    Меньше
    32.73% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    50.4% (59)
    0:2 Челси
    13.7% (16)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    0:1 Челси
    8.5% (10)
    1:3 Челси
    7.7% (9)
    1:4 Челси
    1.7% (2)
    2:3 Челси
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Панатинаикос
    Челси
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный