Тур: 2. Стадион: Олимпийский стадион (Афины).
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Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|1
|1
|Младенович Филип
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Ренату
|1
|1
|Нкунку Кристофер
|1
|1
|Нету Педру
|1
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|1
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дисаси Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ОФИ - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0
Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2
Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2
Результаты матчей
Панатинаикос
Челси
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогнозы на матч Панатинаикос - Челси
Исход игры
Панатинаикос
2.3% (1)
Ничья
6.8% (3)
Челси
90.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (28)
Меньше
34.88% (15)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
1:2 Челси
45.5% (20)
0:2 Челси
20.5% (9)
1:3 Челси
11.4% (5)
1:1 Ничья
6.8% (3)
0:1 Челси
6.8% (3)
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