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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Панатинаикос
 
Позже
Челси
Прогнозы 44
Панатинаикос 2.3% (1)
X 6.8% (3)
Челси 90.9% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Челси
5.30
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5.20
1.65
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 1 1
Младенович Филип 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Ренату 1 1
Нкунку Кристофер 1 1
Нету Педру 1 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 1
Дисаси Аксель 0 0
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Максимович Неманья 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дисаси Аксель 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ОФИ - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0
Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2
Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2

Результаты матчей

Панатинаикос
Челси

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Панатинаикос - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Панатинаикос 2.3% (1)
    X 6.8% (3)
    Челси 90.9% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Панатинаикос
    Ничья
    Челси
    5.30
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    5.20
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    Прогнозы на матч Панатинаикос - Челси

    Исход игры
    Панатинаикос
    2.3% (1)
    Ничья
    6.8% (3)
    Челси
    90.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    45.5% (20)
    0:2 Челси
    20.5% (9)
    1:3 Челси
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    0:1 Челси
    6.8% (3)
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    Панатинаикос
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