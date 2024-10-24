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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Рома
1:0
Второй тайм: 73'
Динамо Киев
0'
23' Желтая карточка
Михавко Тарас
1:0
23' Пенальти
Довбик Артём
37' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
44' Желтая карточка
Анхелиньо Хосе

Ход матча

23'
 
Михавко Тарас
23'
Довбик Артём
1:0
37'
 
Валентин Рубчинский
44'
Анхелиньо Хосе
 
53'
Кристанте Бриан
Ле Фе Энцо
 
53'
Шомуродов Элдор
Довбик Артём
 
63'
 
Кабаев Владислав
Волошин Назар
63'
 
Бражко Владимир
Валентин Рубчинский
63'
 
Шапаренко Николай
Андриевский Александр
68'
Пеллегрини Лоренцо
Писилли Никколо
 
68'
Дибала Пауло
Бальданци Томмазо
 
68'
 
Ванат Владислав
Герреро Эдуардо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 124
Рома 95.2% (118)
X 3.2% (4)
Динамо Киев 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Динамо Киев
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
5
Н'Дика
Эван
22
Эрмосо
Марио
59
Залевски
Никола
3
Анхелиньо
Хосе
17
Коне
Куадио
28
Ле
Фе
Энцо
35
Бальданци
Томмазо
61
Писилли
Никколо
11
Довбик
Артём
35
Нещерет
Руслан
40
Биловар
Кристиан
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
24
Тымчик
Александр
91
Михайленко
Николай
18
Андриевский
Александр
15
Рубчинский
Валентин
2
Вивчаренко
Константин
9
Волошин
Назар
39
Герреро
Эдуардо
Рома
3-4-2-1
Динамо Киев
3-5-2

История личных встреч

Рома
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 2 (1) 0.67
Анхелиньо Хосе 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Коне Куадио 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михавко Тарас 2 0
Брагару Максим 0 1
Дубинчак Владислав 1 0
Рубчинский Валентин 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1
Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3
Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4

Результаты матчей

Рома
Динамо Киев

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рома
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Мидтьюлланн
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
9.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
11.
Виктория Пльзень
 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Реал Сосьедад
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
17.
Рома
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
21.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Ференцварош
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
РФШ Рига
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
28.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
31.
Ницца
 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
33.
ПАОК
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
34.
Карабах
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
35.
Динамо Киев
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рома
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
17.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Ференцварош
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Айнтрахт Фр
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
20.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Виктория Пльзень
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Ницца
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Реал Сосьедад
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
ПАОК
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Виктория Пльзень
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Реал Сосьедад
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
РФШ Рига
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
23.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ференцварош
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Брага Ньякате Сику 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    68'
    Еще одна замена в нашем поединке произошла. Вместо Эдуардо Герреро свое игровое время получил Владислав Ванат.
  • Замена
    67'
    Сразу несколько замен в составе "Ромы" произошла. Вместо Писилли и Бальдаци на поле появились Пеллегрини и Дибала.
  • 66'
    Отдавал пас по флангу Бальданци на ход Шомурдову, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить.
  • 65'
    Отдавал пас в штрафную соперника Кристанте на ход Шомуродову, но мяч полетел за пределы поля.
  • Замена
    63'
    Замена произошла в составе "Динамо". Вместо Рыбчинского и Волошина на поле появились Кабаев и Бражко.
  • 62'
    С угла поля навесил Коне на дальнюю штангу, но на выходе забрал сферу в свои руки Нещерет.
  • 61'
    По флангу забросил Вивчаренко на ход Герреро, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 60'
    Мог убегать на ворота соперника Андриевский на ход Волошину, но мяч еще в полете полетел в руки Свилару.
  • 59'
    Коне отдавал пас в штрафную на ход Шомуродову, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику в силовой борьбе.
  • 58'
    Сместился с левого фланга в центр Писилли и пробил в нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 57'
    Мягко забросил в штрафную соперника Бальданци на ход Шомуродова, но Михавко оказался первым на мяче.
  • 56'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Герреро и сбросил головой на Волошина, но тот пробить не смог в борьбе с защитником.
  • 55'
    С левого фланга Кристанте покатил в центр на Шомуродова, но тому пробить защитники не позволили.
  • Замена
    53'
    Замена двойная в составе "Ромы" произошла. Вместо Довбика и Ле Фе на поле появились Кристанте и Шомуродов.
  • 52'
    Проникающий пас исполнял Ле Фе в штрафную на Довбика, но того грамотно от мяча оттеснил Попов.
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    • 51'
      В центре поля получил по ногам Ле Фе борьбе против Рубчинского. Штрафной удар исполнять будут римляне.
    • 50'
      С угла поля Ле Фе навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Угловой
      49'
      Ле Фе забросил в штрафную на ход Довбику, но тот проиграл борьбу за мяч Попову, который вынес на угловой.
    • 48'
      Забросил Андриевский в штрафную соперника на ход Волошину, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 47'
      Грубо прыгнул в ноги сопернику в подкате Рубичнский. Штрафной удар в пользу римлян назначил арбитр.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться киевляне?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне киевлян!
    • 44'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Бальданци, но мяч в прыжке забрал в свои руки Нещерет.
    • 43'
      Прорывался по флангу Залевский, сместился в центр и отдал поперек на Довбика, но тот пробил крайне неточно.
    • Офсайд
      42'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тымчик. Здесь Волошин отправил сферу в сетку, но после просмотра повтора судья отменил гол из-за офсайда. 
    • 41'
      Нарушил правила на фланге Залевски. Штрафной удар исполнять будут игроки "Динамо".
    • 40'
      Сместился с правого фланга в центр Ле Фе и пробил с дальней дистанции. Мяч полетел выше перекладины.
    • 39'
      С правого фланга навесил в центр Залевский в очередной раз, но до удара по воротам дело таки не дошло.
    • 38'
      Прострелил с левого фланга Герреро на ход Волошину, но тому добраться до мяча не позволил Н'Дика.
    • Желтая карточка
      36'
      Теперь уже Андриевский в подкате снес соперника в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 35'
      Подтолкнул в спину соперника Челик в силовой борьбе против Михайленко. Штрафной удар исполнять будут киевляне. 
    • Опасный момент
      34'
      Пробивал из пределов штрафной Тымчик после заброса от Волошина, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 33'
      С угла поля навесил Ле Фе на ближнюю штангу, но после серии рикошетов Тымчик вынес сферу за пределы поля.
    • Угловой
      32'
      Со штрафного Ле Фе навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч Михавко на угловой.
    • 31'
      Продавил соперника по флангу на скорости Анзелиньо, но получил по ногам. Штрафной удар исполнять будут римляне.
    • 29'
      Забросил в штрафную соперника Коне в штрафную на Писилли, но мяч полетел за пределы поля.
    • 28'
      Со штрафного забросил Коне на ход Бальданци, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику. 
    • 27'
      На фланге получил по ногам Ле Фе в борьбе против Михавко. Штрафной удар исполнять будут римляне.
    • 26'
      С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Рубчинский после скидки от Герреро, но точности ему явно не хватило.
    • Опасный момент
      25'
      Сместился с фланга к линии штрафной Бальданци и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 24'
      В центре поля Герреро наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ромы".
    • Пенальти
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Артём Довбик! Уверенно реализовал пенальти Довбик, разведя мяч и голкипера по разным углам. Придется киевлянам отыгрываться.
    • Желтая карточка
      22'
      Еще и желтую карточку в прошлом эпизоде показал арбитр Михавко за фол в своей штрафной.
    • Пенальти!
      21'
      Мягко забросил Коне на ход Бальданци, но тот упал на газон в борьбе против Михавко. Это пенальти.
    • 20'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Залевски на ход Ле Фе, но пробить не позволили ему защитники.
    • 19'
      Исполнял в штрафную соперника пас Андриевский на ход Волошину, но тот проиграл борьбу за мяч Эрмосо и пробить не смог.
    • Угловой
      18'
      Мягко забросил в штрафную соперника Ле Фе на ход Довбику, но тому пробить не позволил Михавко, выбив на угловой.
    • 17'
      Тонким пасом искал Волошин в штрафной соперника Герреро, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 16'
      На чужой половине поля Герреро подтолкнул в спину соперника. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 15'
      Мягко забросил в штрафную соперника Коне на ход Добвику, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 14'
      Сместился с фланга в центр Ле Фе и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался защитник.
    • 12'
      С левого фланга навесил в центр Анхелиньо на ход Бальданци, но тому пробить не позволили защитники.
    • 11'
      В центре поля получил по ногам Коне в борьбе против Андриевского. Штрафной удар исполнять будут римляне.
    • 10'
      Прорывался по флангу теперь уже Коне на ход Довбику, но тот проиграл борьбу за мяч Михавко.
    • 8'
      Отдавал пас в штрафную соперника на ход Бальданци Довбик, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 7'
      Ушел от соперника по флангу Ле Фе, сместился в штрафную, но упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.
    • 6'
      Ле Фе ушел от соперника по флангу и навесил в штрафную на Довбика, но тот проиграл борьбу за мяч Попову.
    • 5'
      Залевски прорывался по флангу и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 4'
      Прорывался к штрафной соперника по центру Писилли и пробил по воротам, но на пути мяча защитник оказался.
    • 3'
      Отдавал пас с правого фланга Ле Фе в штрафную на Довбика, но того опередил Михавко и вынес сферу в аут.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:0 Динамо Киев

    Исход игры
    Рома
    95.2% (118)
    Ничья
    3.2% (4)
    Динамо Киев
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (60)
    Нет
    45.45% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    37.9% (47)
    2:0 Рома
    32.3% (40)
    3:1 Рома
    7.3% (9)
    1:0 Рома
    4.8% (6)
    3:0 Рома
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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