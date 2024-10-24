По флангу забросил Вивчаренко на ход Герреро, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

С угла поля навесил Коне на дальнюю штангу, но на выходе забрал сферу в свои руки Нещерет.

Замена произошла в составе "Динамо". Вместо Рыбчинского и Волошина на поле появились Кабаев и Бражко.

Отдавал пас в штрафную соперника Кристанте на ход Шомуродову, но мяч полетел за пределы поля.

Отдавал пас по флангу Бальданци на ход Шомурдову, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить.

Сразу несколько замен в составе "Ромы" произошла. Вместо Писилли и Бальдаци на поле появились Пеллегрини и Дибала.

Еще одна замена в нашем поединке произошла. Вместо Эдуардо Герреро свое игровое время получил Владислав Ванат.

Проникающий пас исполнял Ле Фе в штрафную на Довбика, но того грамотно от мяча оттеснил Попов.

Замена двойная в составе "Ромы" произошла. Вместо Довбика и Ле Фе на поле появились Кристанте и Шомуродов.

С левого фланга Кристанте покатил в центр на Шомуродова, но тому пробить защитники не позволили.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Герреро и сбросил головой на Волошина, но тот пробить не смог в борьбе с защитником.

Мягко забросил в штрафную соперника Бальданци на ход Шомуродова, но Михавко оказался первым на мяче.

Сместился с левого фланга в центр Писилли и пробил в нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

Коне отдавал пас в штрафную на ход Шомуродову, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику в силовой борьбе.

Мог убегать на ворота соперника Андриевский на ход Волошину, но мяч еще в полете полетел в руки Свилару.

Грубо прыгнул в ноги сопернику в подкате Рубичнский. Штрафной удар в пользу римлян назначил арбитр.

Забросил Андриевский в штрафную соперника на ход Волошину, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Ле Фе забросил в штрафную на ход Довбику, но тот проиграл борьбу за мяч Попову, который вынес на угловой.

С угла поля Ле Фе навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

В центре поля получил по ногам Ле Фе борьбе против Рубчинского. Штрафной удар исполнять будут римляне.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тымчик. Здесь Волошин отправил сферу в сетку, но после просмотра повтора судья отменил гол из-за офсайда.

Прорывался по флангу Залевский, сместился в центр и отдал поперек на Довбика, но тот пробил крайне неточно.

С дальней дистанции пробивал по воротам Бальданци, но мяч в прыжке забрал в свои руки Нещерет.

Судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне киевлян!

41' Нарушил правила на фланге Залевски. Штрафной удар исполнять будут игроки "Динамо".

40' Сместился с правого фланга в центр Ле Фе и пробил с дальней дистанции. Мяч полетел выше перекладины.

39' С правого фланга навесил в центр Залевский в очередной раз, но до удара по воротам дело таки не дошло.

38' Прострелил с левого фланга Герреро на ход Волошину, но тому добраться до мяча не позволил Н'Дика.

36' Теперь уже Андриевский в подкате снес соперника в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

35' Подтолкнул в спину соперника Челик в силовой борьбе против Михайленко. Штрафной удар исполнять будут киевляне.

34' Пробивал из пределов штрафной Тымчик после заброса от Волошина, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

33' С угла поля навесил Ле Фе на ближнюю штангу, но после серии рикошетов Тымчик вынес сферу за пределы поля.

32' Со штрафного Ле Фе навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч Михавко на угловой.

31' Продавил соперника по флангу на скорости Анзелиньо, но получил по ногам. Штрафной удар исполнять будут римляне.

29' Забросил в штрафную соперника Коне в штрафную на Писилли, но мяч полетел за пределы поля.

28' Со штрафного забросил Коне на ход Бальданци, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

27' На фланге получил по ногам Ле Фе в борьбе против Михавко. Штрафной удар исполнять будут римляне.

26' С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Рубчинский после скидки от Герреро, но точности ему явно не хватило.

25' Сместился с фланга к линии штрафной Бальданци и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

24' В центре поля Герреро наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ромы".

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Артём Довбик! Уверенно реализовал пенальти Довбик, разведя мяч и голкипера по разным углам. Придется киевлянам отыгрываться.

22' Еще и желтую карточку в прошлом эпизоде показал арбитр Михавко за фол в своей штрафной.

21' Мягко забросил Коне на ход Бальданци, но тот упал на газон в борьбе против Михавко. Это пенальти.

20' С правого фланга прострелил в центр штрафной Залевски на ход Ле Фе, но пробить не позволили ему защитники.

19' Исполнял в штрафную соперника пас Андриевский на ход Волошину, но тот проиграл борьбу за мяч Эрмосо и пробить не смог.

18' Мягко забросил в штрафную соперника Ле Фе на ход Довбику, но тому пробить не позволил Михавко, выбив на угловой.

17' Тонким пасом искал Волошин в штрафной соперника Герреро, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

16' На чужой половине поля Герреро подтолкнул в спину соперника. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

15' Мягко забросил в штрафную соперника Коне на ход Добвику, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

14' Сместился с фланга в центр Ле Фе и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался защитник.

12' С левого фланга навесил в центр Анхелиньо на ход Бальданци, но тому пробить не позволили защитники.

11' В центре поля получил по ногам Коне в борьбе против Андриевского. Штрафной удар исполнять будут римляне.

10' Прорывался по флангу теперь уже Коне на ход Довбику, но тот проиграл борьбу за мяч Михавко.

8' Отдавал пас в штрафную соперника на ход Бальданци Довбик, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

7' Ушел от соперника по флангу Ле Фе, сместился в штрафную, но упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.

6' Ле Фе ушел от соперника по флангу и навесил в штрафную на Довбика, но тот проиграл борьбу за мяч Попову.

5' Залевски прорывался по флангу и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

4' Прорывался к штрафной соперника по центру Писилли и пробил по воротам, но на пути мяча защитник оказался.

3' Отдавал пас с правого фланга Ле Фе в штрафную на Довбика, но того опередил Михавко и вынес сферу в аут.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.