Тур: 3. Стадион: Стадио Олимпико.
1:0
Второй тайм: 73'
0'
23' Желтая карточкаМихавко Тарас
1:0
23' ПенальтиДовбик Артём
37' Желтая карточкаВалентин Рубчинский
44' Желтая карточкаАнхелиньо Хосе
Ход матча
23'
23'
1:0
44'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
22
Эрмосо
Марио
17
Коне
Куадио
28
Ле
Фе
Энцо
11
Довбик
Артём
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Рома
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.67
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михавко Тарас
|2
|0
|Брагару Максим
|0
|1
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1
Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3
Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4
Результаты матчей
Рома
Динамо Киев
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Рома
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|11.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|26.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|33.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Брага
|Ньякате Сику
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 1:0 Динамо Киев
Исход игры
Рома
95.2% (118)
Ничья
3.2% (4)
Динамо Киев
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
54.55% (60)
Нет
45.45% (50)
Популярный счёт
2:1 Рома
37.9% (47)
2:0 Рома
32.3% (40)
3:1 Рома
7.3% (9)
1:0 Рома
4.8% (6)
3:0 Рома
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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