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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ларн
1:4
Второй тайм: 70'
Шемрок Роверс
0'
0:1
3' Гол
Хонохан Джошуа
0:2
24' Гол
Кенни Джонни
27' Желтая карточка
Грэм Шон
0:3
30' Гол в свои ворота
Косгроув Томас
37' Желтая карточка
Косгроув Томас
1:3
48' Гол
Галлахер Кристофер
1:4
54' Гол
Бурк Грэм

Ход матча

3'
0:1
Хонохан Джошуа
24'
0:2
Кенни Джонни
(Бурк Грэм)
27'
Грэм Шон
 
30'
0:3
Косгроув Томас
37'
Косгроув Томас
 
48'
Галлахер Кристофер
(Томсон Джозеф)
1:3
54'
1:4
Бурк Грэм
60'
МакЭнефф Джордан
Томсон Джозеф
 
60'
 
Ньюджент Даррах
Мэндрою Даниэл
66'
 
Нунан Алекс
Бурк Грэм

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 112
Ларн 36.6% (41)
X 33.9% (38)
Шемрок Роверс 29.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ларн
Ничья
Шемрок Роверс
9.42
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4.36
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2.25
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Все Коэффициенты
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
20
Тодд
Сэм
II
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
27
Галлахер
Кристофер
6
Томсон
Джозеф
14
Мейджи
Бенджамин
25
Слоун
Дилан
11
Грэм
Шон
29
Райан
Энди
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
2
Хонохан
Джошуа
21
Бернс
Дарра
19
Поом
Маркус
22
Мэндрою
Даниэл
8
Макинефф
Аарон
10
Бурк
Грэм
24
Кенни
Джонни
Ларн
4-2-3-1
Шемрок Роверс
3-2-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Кристофер 1 0.5
Томсон Джозеф 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурк Грэм 1 0.5
Уоттс Дилан 1 0.5
Кенни Джонни 1 0.5
Хонохан Джошуа 1 0.5
Бирн Джек 0 0

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккендри Конор 0 1
Косгроув Томас 1 0
Грэм Шон 1 0
Тодд Сэм II 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фарруджиа Нил 1 1
Тауэлл Ричард 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ларн - Крузейдерс 1:1 Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2
Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3
Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1

Результаты матчей

Ларн
Шемрок Роверс

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ларн
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:1 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Хартс
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рапид Вена
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Витория Гимарайнш
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фиорентина
 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Борац Баня-Лука
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Шемрок Роверс
 4:1 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
10.
Омония Никосия
 0:2 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
14.
Ноа Ереван
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Гент
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Целе
 4:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
21.
Юргорден
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
АПОЭЛ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Панатинаикос
 1:4 2 0 1 1 2 - 5 1
25.
Санкт-Галлен
 2:2 2 0 1 1 4 - 8 1
26.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 2 0 0 2 1 - 6 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Петрокуб
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Ларн
 1:4 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 0:2 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Гент
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Целе
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
18.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 4:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Панатинаикос
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Челси
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Хартс
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Борац Баня-Лука
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шемрок Роверс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фиорентина
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Юргорден
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
АПОЭЛ
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панатинаикос
 1:4 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония Никосия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мольде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноа Ереван
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 4:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1:4 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 2:2 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Челси Фелиш Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Фиорентина Куаме Кристиан 2
Ноа Ереван Сангаре Густаво 2
Серкль Брюгге Денкей Кевин 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Косгроув Томас получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Г О О О О Л - Косгроув Томас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 27'
    Грэм Шон получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Бурк Грэм сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Кенни Джонни бьет в цель!
  • 3'
    Г О О О О Л - Joshua Honohan бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Прогнозы 112
    Ларн 36.6% (41)
    X 33.9% (38)
    Шемрок Роверс 29.5% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ларн
    Ничья
    Шемрок Роверс
    9.42
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ларн 1:4 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Ларн
    36.6% (41)
    Ничья
    33.9% (38)
    Шемрок Роверс
    29.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (71)
    Нет
    33.64% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (30)
    2:1 Ларн
    19.6% (22)
    1:2 Шемрок Роверс
    17% (19)
    1:0 Ларн
    12.5% (14)
    0:1 Шемрок Роверс
    10.7% (12)
    0:0 Ничья
    5.4% (6)
    2:0 Ларн
    1.8% (2)
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