Тур: 2. Стадион: Уиндзор Парк.
1:4
Второй тайм: 70'
0'
0:1
3' ГолХонохан Джошуа
0:2
24' ГолКенни Джонни
27' Желтая карточкаГрэм Шон
0:3
30' Гол в свои воротаКосгроув Томас
37' Желтая карточкаКосгроув Томас
1:3
48' ГолГаллахер Кристофер
1:4
54' ГолБурк Грэм
Ход матча
3'
0:1
24'
0:2
27'
30'
0:3
37'
48'
54'
1:4
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
20
Тодд
Сэм
II
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
25
Слоун
Дилан
11
Грэм
Шон
29
Райан
Энди
5
Грэйс
Ли
21
Бернс
Дарра
19
Поом
Маркус
10
Бурк
Грэм
24
Кенни
Джонни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Тодд СэмЗащитник
-
18 Болджер КианЗащитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слоун ДиланПолузащитник
-
11 Грэм ШонПолузащитник
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Бизан ДжоВратарь
-
2 Уонт ШонЗащитник
-
17 Сири ДжошЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ласти МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Линч Тирнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
-
21 Бернс ДарраЗащитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
24 Кенни ДжонниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Стейси ЛиВратарь
-
41 Нунан АлексВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бирн ДжекНападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Кристофер
|1
|0.5
|Томсон Джозеф
|0
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурк Грэм
|1
|0.5
|Уоттс Дилан
|1
|0.5
|Кенни Джонни
|1
|0.5
|Хонохан Джошуа
|1
|0.5
|Бирн Джек
|0
|0
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккендри Конор
|0
|1
|Косгроув Томас
|1
|0
|Грэм Шон
|1
|0
|Тодд Сэм II
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фарруджиа Нил
|1
|1
|Тауэлл Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ларн - Крузейдерс 1:1 Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2
Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3
Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1
Результаты матчей
Ларн
Шемрок Роверс
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ларн
Шемрок Роверс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|4:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|10.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|19.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|21.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|4:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:4
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|4:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Челси
|Фелиш Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Фиорентина
|Куаме Кристиан
|2
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ларн 1:4 Шемрок Роверс
Исход игры
Ларн
36.6% (41)
Ничья
33.9% (38)
Шемрок Роверс
29.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
66.36% (71)
Нет
33.64% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (30)
2:1 Ларн
19.6% (22)
1:2 Шемрок Роверс
17% (19)
1:0 Ларн
12.5% (14)
0:1 Шемрок Роверс
10.7% (12)
0:0 Ничья
5.4% (6)
2:0 Ларн
1.8% (2)
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