  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ларн
1:4
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
0:1
3' Гол
Хонохан Джошуа
0:2
24' Гол
Кенни Джонни
27' Желтая карточка
Грэм Шон
0:3
30' Гол в свои ворота
Косгроув Томас
37' Желтая карточка
Косгроув Томас
1:3
48' Гол
Галлахер Кристофер
1:4
54' Гол
Бурк Грэм
90' Желтая карточка
Лопес Роберто
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Хонохан Джошуа
24'
0:2
Кенни Джонни
(Бурк Грэм)
27'
Грэм Шон
 
30'
0:3
Косгроув Томас
37'
Косгроув Томас
 
48'
Галлахер Кристофер
(Томсон Джозеф)
1:3
54'
1:4
Бурк Грэм
60'
МакЭнефф Джордан
Томсон Джозеф
 
60'
 
Ньюджент Даррах
Мэндрою Даниэл
66'
 
Нунан Алекс
Бурк Грэм
73'
 
Кларк Тревор
Бернс Дарра
73'
 
Бирн Джек
Макинефф Аарон
73'
 
Уоттс Дилан
Поом Маркус
73'
Рэндалл Марк
Слоун Дилан
 
73'
Ласти Мэттью
Мейджи Бенджамин
 
90'
 
Лопес Роберто

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 112
Ларн 36.6% (41)
X 33.9% (38)
Шемрок Роверс 29.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
20
Тодд
Сэм
II
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
27
Галлахер
Кристофер
6
Томсон
Джозеф
14
Мейджи
Бенджамин
25
Слоун
Дилан
11
Грэм
Шон
29
Райан
Энди
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
2
Хонохан
Джошуа
21
Бернс
Дарра
19
Поом
Маркус
22
Мэндрою
Даниэл
8
Макинефф
Аарон
10
Бурк
Грэм
24
Кенни
Джонни
Ларн
4-2-3-1
Шемрок Роверс
3-2-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Кристофер 1 0.5
Томсон Джозеф 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурк Грэм 1 0.5
Уоттс Дилан 1 0.5
Кенни Джонни 1 0.5
Хонохан Джошуа 1 0.5
Бирн Джек 0 0

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккендри Конор 0 1
Косгроув Томас 1 0
Грэм Шон 1 0
Тодд Сэм II 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фарруджиа Нил 1 1
Лопес Роберто 1 0
Тауэлл Ричард 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ларн - Крузейдерс 1:1 Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2
Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3
Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1

Результаты матчей

Ларн
Шемрок Роверс

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ларн
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
18.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
20.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
21.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
30.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
31.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
21.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Косгроув Томас получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Косгроув Томас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 27'
      Грэм Шон получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Бурк Грэм сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Кенни Джонни бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Joshua Honohan бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Ларн 36.6% (41)
    X 33.9% (38)
    Шемрок Роверс 29.5% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ларн 1:4 Шемрок Роверс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ларн 1:4 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Ларн
    36.6% (41)
    Ничья
    33.9% (38)
    Шемрок Роверс
    29.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (71)
    Нет
    33.64% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (30)
    2:1 Ларн
    19.6% (22)
    1:2 Шемрок Роверс
    17% (19)
    1:0 Ларн
    12.5% (14)
    0:1 Шемрок Роверс
    10.7% (12)
    0:0 Ничья
    5.4% (6)
    2:0 Ларн
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный