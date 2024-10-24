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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ференцварош
1:0
Второй тайм: 68'
Ницца
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Бомбито Мойзе
19' Желтая карточка
Варга Барнабаш
39' Желтая карточка
Бомбито Мойзе
45' Желтая карточка
Абдель Монем Мохамед

Ход матча

15'
Бомбито Мойзе
1:0
19'
Варга Барнабаш
 
39'
 
Бомбито Мойзе
45'
 
Абдель Монем Мохамед
46'
 
Бога Жереми
Диоп Софьян
64'
 
Шо Мохамед-Али
Гессан Эванн
64'
 
Мукоко Юссуфа
Лаборд Гаэтан
65'
 
Абди Али
Лоше Том
Прогнозы 114
Ференцварош 16.7% (19)
X 30.7% (35)
Ницца 52.6% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ференцварош
Ничья
Ницца
2.90
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Гартенманн
Стефан
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
15
Абу-Фани
Мохаммад
88
Ромменс
Филипп
20
Траоре
Адама
VII
10
Кади
16
Захариассен
Кристоффер
19
Варга
Барнабаш
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
64
Бомбито
Мойзе
5
Абдель
Монем
Мохамед
92
Клосс
Жонатан
6
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
20
Лоше
Том
10
Диоп
Софьян
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
Ференцварош
4-2-3-1
Ницца
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 0.33
Варга Барнабаш 1 0.33
Рамирес Кристиан 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бога Жереми 1 0.33
Росарио Пабло 1 0.33
Мукоко Юссуфа 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чивич Эльдар 2 0
Варга Барнабаш 2 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бомбито Мойзе 2 0
Росарио Пабло 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ференцварош - Фехервар 2:0 Пакш - Ференцварош 3:1 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Ференцварош - Пушкаш-Академи 3:0
Андерлехт - Ференцварош 2:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1
Ницца
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2

Результаты матчей

Ференцварош
Ницца

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Мидтьюлланн
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
9.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
11.
Виктория Пльзень
 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Реал Сосьедад
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
17.
Рома
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
21.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Ференцварош
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
РФШ Рига
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
28.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
31.
Ницца
 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
33.
ПАОК
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
34.
Карабах
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
35.
Динамо Киев
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рома
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
17.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Ференцварош
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Айнтрахт Фр
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
20.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Виктория Пльзень
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Ницца
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Реал Сосьедад
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
ПАОК
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Виктория Пльзень
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Реал Сосьедад
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
РФШ Рига
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
23.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ференцварош
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Брага Ньякате Сику 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Абдель Монем Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Бомбито Мойзе получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Варга Барнабаш получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Ромменс Филипп сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Ибраим Сиссе бьет в цель!
  • 15'
    Г О О О О Л - Бомбито Мойзе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.1% пользователей.
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Прогнозы 114
Ференцварош 16.7% (19)
X 30.7% (35)
Ницца 52.6% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Ницца
2.90
3.70
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6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ференцварош 1:0 Ницца онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ференцварош 1:0 Ницца

Исход игры
Ференцварош
16.7% (19)
Ничья
30.7% (35)
Ницца
52.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
1:2 Ницца
35.1% (40)
1:1 Ничья
28.1% (32)
0:1 Ницца
10.5% (12)
2:1 Ференцварош
7.9% (9)
1:0 Ференцварош
6.1% (7)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Ницца
1.8% (2)
0:2 Ницца
1.8% (2)
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