Тур: 3. Стадион: Групама Арена.
1:0
Конец матча
0'
1:0
15' Гол в свои воротаБомбито Мойзе
19' Желтая карточкаВарга Барнабаш
39' Желтая карточкаБомбито Мойзе
45' Желтая карточкаАбдель Монем Мохамед
84' Желтая карточкаТраоре Адама
84' Красная карточкаРосарио Пабло
90'+6
Ход матча
15'
1:0
19'
39'
73'
84'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
10
Кади
33
Менди
Антуан
20
Лоше
Том
10
Диоп
Софьян
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
-
10 КадиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
22 Салай ГаборЗащитник
-
54 Каян НорбертЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 СалданьяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лоше ТомПолузащитник
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Вратарь
-
2 Абди АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|1
|0.33
|Варга Барнабаш
|1
|0.33
|Рамирес Кристиан
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бога Жереми
|1
|0.33
|Росарио Пабло
|1
|0.33
|Мукоко Юссуфа
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чивич Эльдар
|2
|0
|Варга Барнабаш
|2
|0
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Траоре Адама VII
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|1
|1
|Бомбито Мойзе
|2
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Ференцварош
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ференцварош - Фехервар 2:0 Пакш - Ференцварош 3:1 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Ференцварош - Пушкаш-Академи 3:0
Андерлехт - Ференцварош 2:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1
Ницца
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2
Результаты матчей
Ференцварош
Ницца
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|25.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|32.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|33.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|16.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|17.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 1:0 Ницца
Исход игры
Ференцварош
16.7% (19)
Ничья
30.7% (35)
Ницца
52.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
1:2 Ницца
35.1% (40)
1:1 Ничья
28.1% (32)
0:1 Ницца
10.5% (12)
2:1 Ференцварош
7.9% (9)
1:0 Ференцварош
6.1% (7)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Ницца
1.8% (2)
0:2 Ницца
1.8% (2)
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