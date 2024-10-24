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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ференцварош
1:0
Конец матча
Ницца
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Бомбито Мойзе
19' Желтая карточка
Варга Барнабаш
39' Желтая карточка
Бомбито Мойзе
45' Желтая карточка
Абдель Монем Мохамед
84' Желтая карточка
Траоре Адама
84' Красная карточка
Росарио Пабло
90'+6

Ход матча

15'
Бомбито Мойзе
1:0
19'
Варга Барнабаш
 
39'
 
Бомбито Мойзе
45'
 
Абдель Монем Мохамед
46'
 
Бога Жереми
Диоп Софьян
64'
 
Шо Мохамед-Али
Гессан Эванн
64'
 
Мукоко Юссуфа
Лаборд Гаэтан
64'
 
Абди Али
Лоше Том
73'
Маига Хабиб
Кади
 
74'
Рамирес Кристиан
Захариассен Кристоффер
 
74'
Бен-Ромдане Мохамед Али
Чивич Эльдар
 
74'
 
Буанани Бадредин
Менди Антуан
80'
Салданья
Варга Барнабаш
 
84'
Траоре Адама
 
84'
 
Росарио Пабло
90'
Ботка Эндре
Абу-Фани Мохаммад
 
Прогнозы 114
Ференцварош 16.7% (19)
X 30.7% (35)
Ницца 52.6% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Гартенманн
Стефан
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
15
Абу-Фани
Мохаммад
88
Ромменс
Филипп
20
Траоре
Адама
VII
10
Кади
16
Захариассен
Кристоффер
19
Варга
Барнабаш
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
64
Бомбито
Мойзе
5
Абдель
Монем
Мохамед
92
Клосс
Жонатан
6
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
20
Лоше
Том
10
Диоп
Софьян
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
Ференцварош
4-2-3-1
Ницца
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 0.33
Варга Барнабаш 1 0.33
Рамирес Кристиан 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бога Жереми 1 0.33
Росарио Пабло 1 0.33
Мукоко Юссуфа 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чивич Эльдар 2 0
Варга Барнабаш 2 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Траоре Адама VII 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 1 1
Бомбито Мойзе 2 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ференцварош
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ференцварош - Фехервар 2:0 Пакш - Ференцварош 3:1 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Ференцварош - Пушкаш-Академи 3:0
Андерлехт - Ференцварош 2:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1
Ницца
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2

Результаты матчей

Ференцварош
Ницца

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
18.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
21.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 0:2 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Лудогорец
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Андерлехт
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
17.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
32.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Ференцварош 16.7% (19)
    X 30.7% (35)
    Ницца 52.6% (60)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 1:0 Ницца

    Исход игры
    Ференцварош
    16.7% (19)
    Ничья
    30.7% (35)
    Ницца
    52.6% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    35.1% (40)
    1:1 Ничья
    28.1% (32)
    0:1 Ницца
    10.5% (12)
    2:1 Ференцварош
    7.9% (9)
    1:0 Ференцварош
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 Ницца
    1.8% (2)
    0:2 Ницца
    1.8% (2)
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