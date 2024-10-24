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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Карабах
0:1
Второй тайм: 67'
Аякс
0'
15' Красная карточка
Ромао Жулио
15' Желтая карточка
Джафаргулиев Элвин
20' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
22' Желтая карточка
Гусейнов Аббас
0:1
36' Гол
Тейлор Кеннет
45' Желтая карточка
Фитц-Джим Киян
45' Желтая карточка
Бензия Яссин

Ход матча

15'
Ромао Жулио
 
15'
Джафаргулиев Элвин
 
20'
 
Тейлор Кеннет
22'
Гусейнов Аббас
 
36'
0:1
Тейлор Кеннет
(Вегхорст Ваут)
45'
 
Фитц-Джим Киян
45'
Бензия Яссин
 
59'
 
Акпом Чуба
Тейлор Кеннет
59'
 
Ван ден Бомен Бранко
Фитц-Джим Киян
59'
 
Каплан Ахметджан
Ругани Даниэле

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 137
Карабах 13.1% (18)
X 6.6% (9)
Аякс 80.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Карабах
Ничья
Аякс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кохальски
Матеуш
30
Гусейнов
Аббас
55
Гусейнов
Бадави
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
24
Ругани
Даниэле
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
28
Фитц-Джим
Киян
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
29
Расмуссен
Кристиан
25
Вегхорст
Ваут
11
Годс
Мика
Карабах
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 1 0.33
Зубир Абделла 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Кеннет 2 0.67
Годс Мика 2 0.67
Фитц-Джим Киян 1 0.33
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.33
Вегхорст Ваут 0 0
Траоре Бертран 0 0
Бробби Брайан 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 0
Ромао Жулио 0 1
Гусейнов Аббас 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юри 1 1
Тейлор Кеннет 2 0
Фитц-Джим Киян 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Гааей Антон 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Кяпаз - Карабах 0:5 Сумгаит - Карабах 0:1 Карабах - Мальмё 1:2 Карабах - Сабах Баку 3:2
Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2
Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1

Результаты матчей

Карабах
Аякс

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Карабах
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Мидтьюлланн
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
9.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
11.
Виктория Пльзень
 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Реал Сосьедад
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
17.
Рома
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
21.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
22.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Ференцварош
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
27.
РФШ Рига
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
28.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
31.
Ницца
 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
33.
ПАОК
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
34.
Карабах
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
35.
Динамо Киев
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рома
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
17.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Ференцварош
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Айнтрахт Фр
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
20.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Виктория Пльзень
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Ницца
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Реал Сосьедад
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
ПАОК
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Виктория Пльзень
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Реал Сосьедад
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
РФШ Рига
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
23.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Ницца
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ференцварош
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Брага Ньякате Сику 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Нет, всё же аут. Бросил Джафаргулиев на ближнего, коим оказался Жуниньо, отдал на Медину, тот на Гусейнова и ещё глубже назад на Кохальски.
  • 66'
    Зубир с мячом, набрал ход, отдал на подключившегося к атаке Джафаргулиева, тот прострел исполнил, попал в ногу защитнику соперника. Угловой.
  • 65'
    В центре поля разворачивается борьба за мяч, который достался Бензия. Перевод на правый фланг пошёл.
  • Замена
    64'
    И ещё замены у "Аякса".  Фитц-Джим и Ругани ушли с поля. Вступили в игру Ван ден Бомен и Каплан.
  • Замена
    63'
    Замена у "Аякса". Тейлор ушёл с поля. Вступил в игру Акпом.
  • Угловой
    62'
    Угловой удар заработали хозяева. Янкович накоротке разыграл с партнёром, мяч вернули ему и подача всё-таки исполнилась. Слишком сильно. 
  • 61'
    Янковичи в центре поля с мячом, сумел найти вариант с передачей. Слишком сильно. 
  • 60'
    Без замен играют команды. Хотя время освежить игру уже настало. 
  • 58'
    Момент для удара нашёл Медина, но принял мяч на себя Фитц-Джим.
  • 57'
    Бензия с мячом, передача на Андраде, который не сумел продолжить атаку.
  • 56'
    Неудачная атака по правому краю у гостей, забрал мяч под свой контроль Андраде.
  • 55'
    От ворот разыграл Кохальски, перевод на Янковича, который отдал на Жуниньо. Дальше передача на Зубира.
  • 53'
    Падение в чужой штрафной площади Годса, но рефери не увидел нарушения правил. 
  • 52'
    Шутало на газоне, досталось ему в борьбе с Жуниньо.
  • 51'
    Неудачная атака "Аякса", передача в линию атаки, где достался мяч голкиперу "Карабаха" Кохальски.
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    • 50'
      С мячом Пасвер, отыграл он на ближнего партнёра. С мячом Шутало, перевод на Хато.
    • 49'
      На правом фланге атаки подобрал мяч Медина, отыграл на  Джафаргулиева, тот назад.
    • 48'
      Расмуссен открылся, принял передачу от партнёра и с левой ноги пробил! Но на месте Кохальски. 
    • 47'
      Сразу по правому краю рывок совершили гости с Годсом, тот отыграл на Вегхорста, который не сумел замкнуть кросс. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв.
    • 45'
      Штрафной удар исполнил Янкович, высокая подача, вышел из ворот Пасвер и забрал мяч.
    • Желтая карточка
      45'
      Фитц-Джим нарушил правила, уложив на газоне Янковича. Жёлтая карточка. 
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил рефери.
    • 44'
      Фитц-Джим пробил по воротам с правой ноги, Кохальски в прыжке мяч забрал.
    • 43'
      На правом фланге с мячом Тейлор, отыграл в центр на Фитц-Джима. Неудачно продолжил атаку 28-й номер "Аякса".
    • 42'
      С мячом Хендерсон, заброс на Годса, который до мяча не добрался.
    • 41'
      Через левый край пытаются организовать наступление хозяева. Передача на Медину от Гусейнова, тот назад отыграл.
    • 40'
      С мячом Гусейнов, заброс на Янковича, который упустил игровой снаряд за боковую. 
    • 38'
      Сам начал атаку Годс, сам же её и закончил. Повели в счёте гости. Всё-таки преимущество в количестве игроков даёт о себе знать. 
    • Описание гола
      37'
      ГОЛ. 0:1. Годс. Передача на правый край от Годса, прострел назад от Вегхорста и замкнул этот кросс Годс.
    • Угловой
      36'
      Угловой удар для "Карабаха". Янкович пошёл подачу исполнять. Подача на линию вратарской, сыграл на выходе Пасвер и в прыжке намертво забрал мяч.
    • 35'
      Десять минут остаётся играть в первой половине матча. С мячом на левом фланег Хато, отыграл в центр на Фитц-Джима, тот вернул Хато.
    • 33'
      Отличная атмосфера на стадионе им.Тофика Бахрамова в Баку. Есть свободные места, но зрителей достаточно много. 
    • Офсайд
      32'
      Передача на Годса, который забрался в положение вне игры. Смотрим повтор. Подтверждаем - было.
    • 31'
      Постепенно "Аякс" прибрал мяч к своим ногам. Фитц-Джим снова разгоняет атаку "Аякса".
    • 30'
      С мячом Фитц-Джим, отправил передачу на правый край, назад на Хато, тот не успел развернуться, как Андраде бросился в отбор и выбил мяч за боковую.
    • 29'
      Контролируют мяч на своей половине поля хозяева, полез в отбор Фитц-Джим и нарушил правила. 
    • 28'
      Взял игру на себя Годс, с правой ноги с 20 метров пробил по воротам. Кохальски в падении мяч забрал. 
    • 26'
      Расмуссен ускорился за передачей. Однако вышел из ворот Кохальски и спокойно забрал мяч.
    • Офсайд
      25'
      Хендерсон с мячом, передача на Хато, тот на Шутало, который отыграл на левый край на Хато. На следующей стадии атаки была передача на Вегхорст, который оказался в положении вне игры.
    • Желтая карточка
      24'
      Рефери сегодня щедр на карточки. Аббас Гусейнов получил очередной "горчичник".
    • 23'
      Кохальски с мячом, передача на левый край на Гусейнова, тот на Джафаргулиева отдал, который нашёл передачей Зубира, но того двое накрыли.
    • Желтая карточка
      22'
      Тейлор нарушил правила на Янковиче, за что и получил жёлтую карточку. 
    • 20'
      Очень сложно теперь будет "Карабаху". Пять минут в меньшинстве они продержались. Ещё 70 впереди. И это без учёта добавленных.
    • Угловой
      19'
      Угловой удар заработали игроки "Карбаха". Подача от Бензия, но неудачно. В борьбе гости выбили мяч.
    • 18'
      Пока одни нарушения правил у нас. На назоне оказался Тейлор. Досталось ему от Янковича. Ещё  Зубир нарушил правила следом.
    • 16'
      Закружили возле чужой штрафной площади хозяева. С мячом Ромао, сыграл на Янковича, который сыграл на Андраде.
    • Желтая карточка
      16'
      Джафаргулиев за споры с рефери получил жёлтую карточку. 
    • 15'
      С мячом Медина, передача на Гусейнова, тот сыграл на Джафаргулиева. 
    • Красная карточка
      15'
      Удаление! Красная карточка для Ромао! Не рассчитал он отскок от мяча, придержал за футболку Годса, который убегал бы один на один с центра поля. И это прямая красная карточка!
    • 14'
      Борьба в центре поля, Жуниньо нарушил правила на Годсе.
    • 13'
      Высокий прессинг от "Карабаха". Передача на Зубира, который в окружении двух соперников оказался. 
    • 12'
      С мячом Пасвер, отыграл на Ругна, тот на Хато. Но продвижения нет у "Аякса". Только в обороне держат мяч. 
    • 11'
       Гусейнов не увидел продолжения атаки, сыграл назад. Остановил мяч Гусейнов, отдал на левый край. Медина не стал обострять, вернул Гусейнову.
    • 10'
      Шутало получил игровой снаряд, передача на Хато, который не сумел начать атаку.
    • 8'
      На чужой половине поля с мячом хозяева, передача на Джафаргулиева, который ускорился по флангу, подачу не сумел выполнить. 
    • 7'
      Фитц-Джим нарушил правила в центре поля на Янковиче.
    • 6'
      Передача на Медину, который увидел рывок Зубира, тот заброс в линию атаки выполнил. Слишком сильно.
    • 5'
      Длинный заброс на Годса, который не успел к мячу.
    • 4'
      Нет, гола нет. Играем дальше.
    • Видеоповтор
      3'
      А уже есть гол у нас. Прострел с левого флнага и Андраде замкнул кросс! ВАР в действии! Здорово на левом фланге атаки разыграли хозяева, прострел на Андраде, который был быстрее защитника. Ждё решения.
    • 2'
      И сразу грубая игра. Вегхорст пробил по ахиллу Янковичу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 0:1 Аякс

    Исход игры
    Карабах
    13.1% (18)
    Ничья
    6.6% (9)
    Аякс
    80.3% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.18% (86)
    Меньше
    21.82% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    80.91% (89)
    Нет
    19.09% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    42.3% (58)
    1:3 Аякс
    8.8% (12)
    0:1 Аякс
    7.3% (10)
    0:2 Аякс
    6.6% (9)
    2:1 Карабах
    5.1% (7)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
    2:3 Аякс
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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