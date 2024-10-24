Янковичи в центре поля с мячом, сумел найти вариант с передачей. Слишком сильно.

Угловой удар заработали хозяева. Янкович накоротке разыграл с партнёром, мяч вернули ему и подача всё-таки исполнилась. Слишком сильно.

Замена у "Аякса". Тейлор ушёл с поля. Вступил в игру Акпом.

И ещё замены у "Аякса". Фитц-Джим и Ругани ушли с поля. Вступили в игру Ван ден Бомен и Каплан.

В центре поля разворачивается борьба за мяч, который достался Бензия. Перевод на правый фланг пошёл.

Зубир с мячом, набрал ход, отдал на подключившегося к атаке Джафаргулиева, тот прострел исполнил, попал в ногу защитнику соперника. Угловой.

Нет, всё же аут. Бросил Джафаргулиев на ближнего, коим оказался Жуниньо, отдал на Медину, тот на Гусейнова и ещё глубже назад на Кохальски.

Неудачная атака "Аякса", передача в линию атаки, где достался мяч голкиперу "Карабаха" Кохальски.

Шутало на газоне, досталось ему в борьбе с Жуниньо.

Падение в чужой штрафной площади Годса, но рефери не увидел нарушения правил.

От ворот разыграл Кохальски, перевод на Янковича, который отдал на Жуниньо. Дальше передача на Зубира.

Неудачная атака по правому краю у гостей, забрал мяч под свой контроль Андраде.

Бензия с мячом, передача на Андраде, который не сумел продолжить атаку.

Момент для удара нашёл Медина, но принял мяч на себя Фитц-Джим.

Без замен играют команды. Хотя время освежить игру уже настало.

Сразу по правому краю рывок совершили гости с Годсом, тот отыграл на Вегхорста, который не сумел замкнуть кросс.

Расмуссен открылся, принял передачу от партнёра и с левой ноги пробил! Но на месте Кохальски.

На правом фланге атаки подобрал мяч Медина, отыграл на Джафаргулиева, тот назад.

С мячом Пасвер, отыграл он на ближнего партнёра. С мячом Шутало, перевод на Хато.

Фитц-Джим пробил по воротам с правой ноги, Кохальски в прыжке мяч забрал.

Штрафной удар исполнил Янкович, высокая подача, вышел из ворот Пасвер и забрал мяч.

43' На правом фланге с мячом Тейлор, отыграл в центр на Фитц-Джима. Неудачно продолжил атаку 28-й номер "Аякса".

42' С мячом Хендерсон, заброс на Годса, который до мяча не добрался.

41' Через левый край пытаются организовать наступление хозяева. Передача на Медину от Гусейнова, тот назад отыграл.

40' С мячом Гусейнов, заброс на Янковича, который упустил игровой снаряд за боковую.

38' Сам начал атаку Годс, сам же её и закончил. Повели в счёте гости. Всё-таки преимущество в количестве игроков даёт о себе знать.

37' ГОЛ. 0:1. Годс. Передача на правый край от Годса, прострел назад от Вегхорста и замкнул этот кросс Годс.

36' Угловой удар для "Карабаха". Янкович пошёл подачу исполнять. Подача на линию вратарской, сыграл на выходе Пасвер и в прыжке намертво забрал мяч.

35' Десять минут остаётся играть в первой половине матча. С мячом на левом фланег Хато, отыграл в центр на Фитц-Джима, тот вернул Хато.

33' Отличная атмосфера на стадионе им.Тофика Бахрамова в Баку. Есть свободные места, но зрителей достаточно много.

32' Передача на Годса, который забрался в положение вне игры. Смотрим повтор. Подтверждаем - было.

31' Постепенно "Аякс" прибрал мяч к своим ногам. Фитц-Джим снова разгоняет атаку "Аякса".

30' С мячом Фитц-Джим, отправил передачу на правый край, назад на Хато, тот не успел развернуться, как Андраде бросился в отбор и выбил мяч за боковую.

29' Контролируют мяч на своей половине поля хозяева, полез в отбор Фитц-Джим и нарушил правила.

28' Взял игру на себя Годс, с правой ноги с 20 метров пробил по воротам. Кохальски в падении мяч забрал.

26' Расмуссен ускорился за передачей. Однако вышел из ворот Кохальски и спокойно забрал мяч.

25' Хендерсон с мячом, передача на Хато, тот на Шутало, который отыграл на левый край на Хато. На следующей стадии атаки была передача на Вегхорст, который оказался в положении вне игры.

24' Рефери сегодня щедр на карточки. Аббас Гусейнов получил очередной "горчичник".

23' Кохальски с мячом, передача на левый край на Гусейнова, тот на Джафаргулиева отдал, который нашёл передачей Зубира, но того двое накрыли.

22' Тейлор нарушил правила на Янковиче, за что и получил жёлтую карточку.

20' Очень сложно теперь будет "Карабаху". Пять минут в меньшинстве они продержались. Ещё 70 впереди. И это без учёта добавленных.

19' Угловой удар заработали игроки "Карбаха". Подача от Бензия, но неудачно. В борьбе гости выбили мяч.

18' Пока одни нарушения правил у нас. На назоне оказался Тейлор. Досталось ему от Янковича. Ещё Зубир нарушил правила следом.

16' Закружили возле чужой штрафной площади хозяева. С мячом Ромао, сыграл на Янковича, который сыграл на Андраде.

16' Джафаргулиев за споры с рефери получил жёлтую карточку.

15' С мячом Медина, передача на Гусейнова, тот сыграл на Джафаргулиева.

15' Удаление! Красная карточка для Ромао! Не рассчитал он отскок от мяча, придержал за футболку Годса, который убегал бы один на один с центра поля. И это прямая красная карточка!

14' Борьба в центре поля, Жуниньо нарушил правила на Годсе.

13' Высокий прессинг от "Карабаха". Передача на Зубира, который в окружении двух соперников оказался.

12' С мячом Пасвер, отыграл на Ругна, тот на Хато. Но продвижения нет у "Аякса". Только в обороне держат мяч.

11' Гусейнов не увидел продолжения атаки, сыграл назад. Остановил мяч Гусейнов, отдал на левый край. Медина не стал обострять, вернул Гусейнову.

10' Шутало получил игровой снаряд, передача на Хато, который не сумел начать атаку.

8' На чужой половине поля с мячом хозяева, передача на Джафаргулиева, который ускорился по флангу, подачу не сумел выполнить.

7' Фитц-Джим нарушил правила в центре поля на Янковиче.

6' Передача на Медину, который увидел рывок Зубира, тот заброс в линию атаки выполнил. Слишком сильно.

5' Длинный заброс на Годса, который не успел к мячу.

4' Нет, гола нет. Играем дальше.

3' А уже есть гол у нас. Прострел с левого флнага и Андраде замкнул кросс! ВАР в действии! Здорово на левом фланге атаки разыграли хозяева, прострел на Андраде, который был быстрее защитника. Ждё решения.

2' И сразу грубая игра. Вегхорст пробил по ахиллу Янковичу.