Тур: 3. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
0'
15' Красная карточкаРомао Жулио
15' Желтая карточкаДжафаргулиев Элвин
20' Желтая карточкаТейлор Кеннет
22' Желтая карточкаГусейнов Аббас
0:1
36' ГолТейлор Кеннет
45' Желтая карточкаФитц-Джим Киян
45' Желтая карточкаБензия Яссин
Ход матча
15'
20'
22'
36'
0:1
45'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
81
Медина
Кевин
18
Жуниньо
VI
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
11
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мокио ЖортиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|1
|0.33
|Зубир Абделла
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Кеннет
|2
|0.67
|Годс Мика
|2
|0.67
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.33
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.33
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Траоре Бертран
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джафаргулиев Элвин
|2
|0
|Ромао Жулио
|0
|1
|Гусейнов Аббас
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юри
|1
|1
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Фитц-Джим Киян
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Кяпаз - Карабах 0:5 Сумгаит - Карабах 0:1 Карабах - Мальмё 1:2 Карабах - Сабах Баку 3:2
Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2
Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1
Результаты матчей
Карабах
Аякс
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Карабах
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|11.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|26.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|31.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|33.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|30.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Брага
|Ньякате Сику
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Карабах 0:1 Аякс
Исход игры
Карабах
13.1% (18)
Ничья
6.6% (9)
Аякс
80.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (86)
Меньше
21.82% (24)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
1:2 Аякс
42.3% (58)
1:3 Аякс
8.8% (12)
0:1 Аякс
7.3% (10)
0:2 Аякс
6.6% (9)
2:1 Карабах
5.1% (7)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:3 Аякс
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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