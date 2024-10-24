Тур: 2. Стадион: Джи Эс Пи. Главный судья: Джонс Роберт
0:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаКулашин Энвер
44' Желтая карточкаMladen Zizovic
44' Желтая карточкаХименес Маноло
51' Желтая карточкаДеспотович Джордже
53' Желтая карточкаСречкович Никола
56' Желтая карточкаВукчевич Марко
61' Желтая карточкаШебаке Иссам
0:1
63' ГолСавич Стефан
69' Желтая карточкаМанойлович Филип
90'+4
Ход матча
23'
44'
44'
53'
56'
61'
63'
0:1
69'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
29
Шебаке
Иссам
16
Сушич
Матео
17
Абанья
Дэвид
88
Скоруп
Дино
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Михос СаввасВратарь
- Защитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хреля ДамирПолузащитник
-
14 Джаич ПавлеПолузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Байде ГрегорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайфис Константинос
|1
|0.5
|Техера Серхио
|0
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деспотович Джордже
|1
|0.5
|Савич Стефан V
|1
|0.5
|Эррера Себастьян
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Маноло
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулашин Энвер
|2
|0
|Mladen Zizovic
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Манойлович Филип
|1
|0
|Сречкович Никола
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Скоруп Дино
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борац Баня-Лука - Железничар 1:0 Игман Коньич - Борац Баня-Лука 0:4 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1
Борац Баня-Лука - Радник Биелина 2:0 Посушье - Борац Баня-Лука 0:2 Борац Баня-Лука - Сараево 0:1 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:0 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2
Результаты матчей
АПОЭЛ
Борац Баня-Лука
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Борац Баня-Лука
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|22.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|24.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|30.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|21.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
|Челси
|Дисаси Аксель
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:1 Борац Баня-Лука
Исход игры
АПОЭЛ
82% (91)
Ничья
11.7% (13)
Борац Баня-Лука
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
53.7% (58)
Нет
46.3% (50)
Популярный счёт
2:1 АПОЭЛ
37.8% (42)
1:0 АПОЭЛ
27% (30)
2:0 АПОЭЛ
16.2% (18)
1:1 Ничья
10.8% (12)
1:2 Борац Баня-Лука
2.7% (3)
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