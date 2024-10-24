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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
АПОЭЛ
0:1
Конец матча
Борац Баня-Лука
0'
23' Желтая карточка
Кулашин Энвер
44' Желтая карточка
Mladen Zizovic
44' Желтая карточка
Хименес Маноло
51' Желтая карточка
Деспотович Джордже
53' Желтая карточка
Сречкович Никола
56' Желтая карточка
Вукчевич Марко
61' Желтая карточка
Шебаке Иссам
0:1
63' Гол
Савич Стефан
69' Желтая карточка
Манойлович Филип
90'+4

Ход матча

23'
 
Кулашин Энвер
44'
 
Mladen Zizovic
44'
Хименес Маноло
 
51'
 
Деспотович Джордже
53'
 
Сречкович Никола
56'
 
Вукчевич Марко
58'
 
Квржич Зоран
Кулашин Энвер
58'
 
Хреля Дамир
Сречкович Никола
58'
 
Николов Бобан
Вукчевич Марко
61'
Шебаке Иссам
 
63'
0:1
Савич Стефан
66'
Корбу Мариус
Маркиньос
 
66'
Ба Альгассим
Ндонгаля Дьемерси
 
69'
 
Манойлович Филип
72'
 
Враньеш Стоян
Деспотович Джордже
81'
 
Пихлер Алекс
Скоруп Дино
81'
Каттиртзис Панайотис
Майер Макс
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 111
АПОЭЛ 82% (91)
X 11.7% (13)
Борац Баня-Лука 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
29
Шебаке
Иссам
3
Петрович
Радосав
34
Лайфис
Константинос
16
Сушич
Матео
17
Абанья
Дэвид
8
Техера
Серхио
77
Ндонгаля
Дьемерси
7
Майер
Макс
10
Маркиньос
XXIII
9
Эль-Араби
Юссеф
13
Манойлович
Филип
93
Вукчевич
Марко
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
98
Огринец
Санди
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
77
Савич
Стефан
V
7
Сречкович
Никола
99
Деспотович
Джордже
АПОЭЛ
4-2-3-1
Борац Баня-Лука
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайфис Константинос 1 0.5
Техера Серхио 0 0
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деспотович Джордже 1 0.5
Савич Стефан V 1 0.5
Эррера Себастьян 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Маноло 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Абанья Дэвид 1 0
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулашин Энвер 2 0
Mladen Zizovic 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Манойлович Филип 1 0
Сречкович Никола 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Скоруп Дино 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борац Баня-Лука - Железничар 1:0 Игман Коньич - Борац Баня-Лука 0:4 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1
Борац Баня-Лука - Радник Биелина 2:0 Посушье - Борац Баня-Лука 0:2 Борац Баня-Лука - Сараево 0:1 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:0 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2

Результаты матчей

АПОЭЛ
Борац Баня-Лука

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Бетис
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
ТНС
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
ЛАСК
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Динамо Минск
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
ХИК
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
30.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
31.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Бетис
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
ТНС
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
21.
ЛАСК
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
ХИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Пафос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Динамо Минск
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Астана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Олимпия Любляна
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
25.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
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Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Челси Дисаси Аксель 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Маноло Хименес получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Младен Жижович получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Техера Серхио сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Петрович Радосав бьет в цель!
    • 23'
      Кулашин Энвер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    АПОЭЛ 82% (91)
    X 11.7% (13)
    Борац Баня-Лука 6.3% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:1 Борац Баня-Лука

    Исход игры
    АПОЭЛ
    82% (91)
    Ничья
    11.7% (13)
    Борац Баня-Лука
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (46)
    Меньше
    57.41% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (58)
    Нет
    46.3% (50)
    Популярный счёт
    2:1 АПОЭЛ
    37.8% (42)
    1:0 АПОЭЛ
    27% (30)
    2:0 АПОЭЛ
    16.2% (18)
    1:1 Ничья
    10.8% (12)
    1:2 Борац Баня-Лука
    2.7% (3)
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