Тур: 2. Стадион: Тхе Крауд Медов.
Бомбардиры внутри турнира
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казуколовас Кипрас
|1
|1
|Вороговский Ян
|0
|0
Карточки
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Даниэль
|1
|0
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каримов Рамазан
|1
|0
Результаты матчей
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ТНС
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ТНС - Флинт Таун Юнайтед 5:0 ТНС - Кардифф МЮ 3:0 ТНС - Каернарфон Таун 1:2 Фиорентина - ТНС 2:0
Ньютаун - ТНС 1:6 ТНС - Бала Таун 2:3 Пенибонт - ТНС 2:1 ТНС - Барри Таун 4:0 Хаверфордуэст Каунти - ТНС 0:1 ТНС - Аберистуит 2:0 ТНС - Паневежис 0:0 Паневежис - ТНС 0:3 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0
Астана
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1
Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1
Результаты матчей
ТНС
Астана
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ТНС
Астана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогнозы на матч ТНС - Астана
Исход игры
ТНС
18.2% (8)
Ничья
20.5% (9)
Астана
61.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
1:2 Астана
38.6% (17)
1:1 Ничья
15.9% (7)
0:1 Астана
11.4% (5)
1:0 ТНС
11.4% (5)
0:2 Астана
6.8% (3)
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