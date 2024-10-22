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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ТНС
 
Позже
Астана
Прогнозы 44
ТНС 18.2% (8)
X 20.5% (9)
Астана 61.4% (27)
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ТНС
Ничья
Астана
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Бомбардиры внутри турнира

ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казуколовас Кипрас 1 1
Вороговский Ян 0 0

Карточки

ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Даниэль 1 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каримов Рамазан 1 0

Результаты матчей

ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ТНС - Флинт Таун Юнайтед 5:0 ТНС - Кардифф МЮ 3:0 ТНС - Каернарфон Таун 1:2 Фиорентина - ТНС 2:0
Ньютаун - ТНС 1:6 ТНС - Бала Таун 2:3 Пенибонт - ТНС 2:1 ТНС - Барри Таун 4:0 Хаверфордуэст Каунти - ТНС 0:1 ТНС - Аберистуит 2:0 ТНС - Паневежис 0:0 Паневежис - ТНС 0:3 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0
Астана
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1
Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1

Результаты матчей

ТНС
Астана

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ТНС
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ТНС - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    ТНС 18.2% (8)
    X 20.5% (9)
    Астана 61.4% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ТНС
    Ничья
    Астана
    3.05
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    3.65
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    Прогнозы на матч ТНС - Астана

    Исход игры
    ТНС
    18.2% (8)
    Ничья
    20.5% (9)
    Астана
    61.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Астана
    38.6% (17)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    0:1 Астана
    11.4% (5)
    1:0 ТНС
    11.4% (5)
    0:2 Астана
    6.8% (3)
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    ТНС
    Астана
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