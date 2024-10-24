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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Пафос
0:1
Второй тайм: 56'
Хайденхайм
0'
0:1
25' Гол
Майнка Патрик
46' Желтая карточка
Дорш Никлас
55' Желтая карточка
Люккассен Деррик

Ход матча

25'
0:1
Майнка Патрик
(Конте Сирлорд)
46'
 
Дорш Никлас
53'
 
Фёренбах Йонас
Хонсак Матиас
54'
 
Шёппнер Ян
Дорш Никлас
55'
Люккассен Деррик
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 108
Пафос 10.2% (11)
X 14.8% (16)
Хайденхайм 75% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Хайденхайм
3.35
3.45
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Все Коэффициенты
1
Ивушич
Ивица
77
Коррея
Жоау
23
Люккассен
Деррик
5
Гольдар
Давид
19
Сильва
Хонатан
30
Драгомир
Влад
26
Шуньич
Иван
22
Танкович
Муамер
11
Жажа
Коэльо
10
Жайро
7
Бруно
V
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
30
Тоеркауф
Норман
39
Дорш
Никлас
20
Кербер
Лука
31
Конте
Сирлорд
21
Бек
Адриан
17
Хонсак
Матиас
29
Кауфманн
Миккель
Пафос
3-4-3
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Пафос
Хайденхайм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррея Жоау 2 1
Жажа Коэльо 1 0.5
Наме Мустафа 1 0.5
Сильва Хонатан 0 0
Шуньич Иван 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майнка Патрик 1 0.5
Бек Адриан 1 0.5
Ваннер Пауль 1 0.5
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Хонатан 1 0
Наме Мустафа 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майнка Патрик 1 0
Дорш Никлас 1 0
Шенца Лео 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0
Хайденхайм
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2
Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1

Результаты матчей

Пафос
Хайденхайм

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пафос
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Бетис
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
ТНС
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
ХИК
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
ЛАСК
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Динамо Минск
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Бетис
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
ТНС
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
ХИК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
22.
ЛАСК
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Астана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Олимпия Любляна
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
24.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Динамо Минск
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Челси Дисаси Аксель 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Конте Сирлорд сделал результативную передачу.
  • До матча
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Прогнозы 108
Пафос 10.2% (11)
X 14.8% (16)
Хайденхайм 75% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Хайденхайм
3.35
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Где смотреть матч Пафос 0:1 Хайденхайм онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пафос 0:1 Хайденхайм

Исход игры
Пафос
10.1% (11)
Ничья
14.7% (16)
Хайденхайм
75.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (69)
Меньше
36.11% (39)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:2 Хайденхайм
49.5% (54)
1:1 Ничья
12.8% (14)
0:2 Хайденхайм
10.1% (11)
0:1 Хайденхайм
10.1% (11)
2:1 Пафос
4.6% (5)
1:3 Хайденхайм
3.7% (4)
1:0 Пафос
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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