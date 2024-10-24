Тур: 3. Стадион: Эледа.
0:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолЭль-Кааби Аюб
43' Желтая карточкаКарму Давид
46' Желтая карточкаЛукили Закария
69' Желтая карточкаЭль-Кааби Аюб
82' Желтая карточкаПенья Серхио
0:1
83' Не забитый пенальтиЭль-Кааби Аюб
90' Желтая карточкаЦолакис Костас
90'+6
Ход матча
30'
0:1
43'
46'
69'
82'
83'
0:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
20
Коштинья
16
Карму
Давид
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
Мальмё
Олимпиакос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|2
|0.67
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|3
|1
|Эссе Сантьяго
|1
|0.33
|Марсело Родиней
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пенья Серхио
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эссе Сантьяго
|2
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Цолакис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0
Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Левадиакос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Брага 3:0 Олимпиакос - Атромитос 2:0
Лион - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Тернана - Олимпиакос 0:4 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аль-Кадисия 2:2 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2
Результаты матчей
Мальмё
Олимпиакос
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальмё 0:1 Олимпиакос
Исход игры
Мальмё
25.7% (29)
Ничья
39.8% (45)
Олимпиакос
34.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
82.57% (90)
Нет
17.43% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (41)
1:2 Олимпиакос
22.1% (25)
2:1 Мальмё
16.8% (19)
0:1 Олимпиакос
8% (9)
1:0 Мальмё
4.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:2 Олимпиакос
1.8% (2)
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