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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Мальмё
0:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
30' Гол
Эль-Кааби Аюб
43' Желтая карточка
Карму Давид
46' Желтая карточка
Лукили Закария
69' Желтая карточка
Эль-Кааби Аюб
82' Желтая карточка
Пенья Серхио
0:1
83' Не забитый пенальти
Эль-Кааби Аюб
90' Желтая карточка
Цолакис Костас
90'+6

Ход матча

11'
 
Пирола Лоренцо
Ортега Франсиско
30'
0:1
Эль-Кааби Аюб
(Желсон Мартиньш)
43'
 
Карму Давид
46'
Лукили Закария
 
60'
Кристиансен Андерс
Лукили Закария
 
69'
 
Эль-Кааби Аюб
70'
Розенгрен Отто
Йонсен Лассер Берг
 
70'
Берг Оливер
Али Таха Абди
 
78'
 
Гарсия Дани
Пирола Лоренцо
79'
 
Костулас Харалампос
Музакитис Христос
81'
Рикс Сёрен
Ботхейм Эрик
 
82'
Пенья Серхио
 
83'
0:1
Эль-Кааби Аюб
85'
 
Стаменич Марко
Эль-Кааби Аюб
85'
 
Масурас Гиоргос
Желсон Мартиньш
90'
 
Цолакис Костас

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 113
Мальмё 25.7% (29)
X 39.8% (45)
Олимпиакос 34.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
19
Рослер
Колин
18
Янссон
Понтус
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
22
Али
Таха
Абди
34
Лукили
Закария
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
88
Цолакис
Костас
20
Коштинья
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
96
Музакитис
Христос
32
Эссе
Сантьяго
23
Марсело
Родиней
22
Шикинью
Франциску
10
Желсон
Мартиньш
9
Эль-Кааби
Аюб
Мальмё
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Олимпиакос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:2
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 2 0.67
Йонсен Лассер Берг 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 3 1
Эссе Сантьяго 1 0.33
Марсело Родиней 0 0
Желсон Мартиньш 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пенья Серхио 1 0
Берг Оливер 1 0
Рослер Колин 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
Болин Уго 1 0
Лукили Закария 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эссе Сантьяго 2 0
Гарсия Дани 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Марсело Родиней 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Карму Давид 1 0
Цолакис Костас 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0
Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Левадиакос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Брага 3:0 Олимпиакос - Атромитос 2:0
Лион - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Тернана - Олимпиакос 0:4 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аль-Кадисия 2:2 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2

Результаты матчей

Мальмё
Олимпиакос

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
18.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
21.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
17.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
32.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Карму Давид получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Желсон Мартинш сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб бьет в цель!
    • 11'
      Ортега Франсиско уходит с поля. Пирола Лоренцо выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Мальмё 25.7% (29)
    X 39.8% (45)
    Олимпиакос 34.5% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальмё 0:1 Олимпиакос

    Исход игры
    Мальмё
    25.7% (29)
    Ничья
    39.8% (45)
    Олимпиакос
    34.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.57% (90)
    Нет
    17.43% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.3% (41)
    1:2 Олимпиакос
    22.1% (25)
    2:1 Мальмё
    16.8% (19)
    0:1 Олимпиакос
    8% (9)
    1:0 Мальмё
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Олимпиакос
    1.8% (2)
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