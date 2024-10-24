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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 50'
Лудогорец
0'
28' Желтая карточка
Дегреф Тристан
30' Красная карточка
Кайо Ранхел
41' Желтая карточка
Вердон Оливье
45' Желтая карточка
Чочев Ивайло
45' Желтая карточка
Педринью
45' Желтая карточка
Рик

Ход матча

28'
Дегреф Тристан
 
30'
 
Кайо Ранхел
41'
 
Вердон Оливье
45'
 
Чочев Ивайло
45'
 
Педринью
45'
 
Рик
46'
Эдози Самуэль
Дегреф Тристан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 221 Количество передач 200
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 115
Андерлехт 96.5% (111)
X 1.7% (2)
Лудогорец 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Андерлехт
Ничья
Лудогорец
1.83
3.90
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5.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Коосеманс
Колин
25
Фоке
Томас
4
Шимич
Ян-Карло
32
Дендонкер
Леандер
6
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
18
Ашимеру
Маджид
36
Дрейер
Андерс
29
Струйкенс
Марио
83
Дегреф
Тристан
20
Васкес
Луис
39
Бонманн
Хендрик
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
4
Алмейда
Динис
17
Сон
18
Чочев
Ивайло
30
Педринью
XXI
23
Дуарте
Дерой
11
Кайо
Ранхел
9
Дуа
Квадво
7
Рик
Андерлехт
4-2-3-1
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Лудогорец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
2:1
ЛК
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Версхарен Яри 1 0.33
Леони Тео 1 0.33
Васкес Луис 1 0.33
Дольберг Каспер 1 (1) 0.33
Дрейер Андерс 0 0
Струйкенс Марио 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангуло Нильсон 1 1
Ритс Матс 1 0
Фоке Томас 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Дегреф Тристан 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 1
Рик 2 0
Педринью Роша 2 0
Сон 1 0
Чочев Ивайло 1 0
Вердон Оливье 1 0
Педринью XXI 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Септември София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Ботев Враца - Лудогорец 0:2
Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0

Результаты матчей

Андерлехт
Лудогорец

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Лион
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Тоттенхэм
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Андерлехт
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
6.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
8.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Атлетик Б
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
11.
ФКСБ
 0:2 3 2 0 1 5 - 3 6
12.
Олимпиакос
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
Рейнджерс
 2:0 3 2 0 1 5 - 4 6
14.
Фенербахче
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Славия Прага
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Хоффенхайм
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
АЗ Алкмаар
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
Порту
 1:0 3 1 1 1 6 - 6 4
19.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
22.
Мальмё
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Манчестер Юнайтед
 1:1 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
Твенте
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
28.
Лудогорец
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
31.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
32.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
33.
Бешикташ
 0:0 3 0 1 2 1 - 7 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Атлетик Б
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Лион
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Тоттенхэм
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Фенербахче
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Порту
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Лацио
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
ФКСБ
 0:2 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Хоффенхайм
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Рейнджерс
 2:0 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Славия Прага
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Твенте
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Мальмё
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Андерлехт
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Олимпиакос
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рейнджерс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Манчестер Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 4 - 4 2
16.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
17.
Лудогорец
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Хоффенхайм
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Фенербахче
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
23.
Твенте
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Бешикташ
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
25.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
32.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Дегреф Тристан уходит с поля. Эдози Самуэль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Рик получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Педринью XXI получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Чочев Ивайло получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Вердон Оливье получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    УДАЛЕНИЕ! - Кайо Ранхел увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 28'
    Дегреф Тристан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 115
Андерлехт 96.5% (111)
X 1.7% (2)
Лудогорец 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Лудогорец
1.83
3.90
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5.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Лудогорец онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Андерлехт 0:0 Лудогорец

Исход игры
Андерлехт
96.5% (111)
Ничья
1.7% (2)
Лудогорец
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
52.29% (57)
Нет
47.71% (52)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
40% (46)
2:0 Андерлехт
24.3% (28)
1:0 Андерлехт
18.3% (21)
3:1 Андерлехт
4.3% (5)
3:0 Андерлехт
1.7% (2)
4:1 Андерлехт
1.7% (2)
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