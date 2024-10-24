Тур: 3. Стадион: Лото-парк.
0'
28' Желтая карточкаДегреф Тристан
30' Красная карточкаКайо Ранхел
41' Желтая карточкаВердон Оливье
45' Желтая карточкаЧочев Ивайло
45' Желтая карточкаПедринью
45' Желтая карточкаРик
Ход матча
28'
30'
41'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
221 Количество передач 200
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
25
Фоке
Томас
23
Ритс
Матс
20
Васкес
Луис
17
Сон
18
Чочев
Ивайло
30
Педринью
XXI
23
Дуарте
Дерой
11
Кайо
Ранхел
7
Рик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
-
30 ПедриньюПолузащитник
-
23 Дуарте ДеройПолузащитник
-
11 Кайо РанхелНападающий
- Нападающий
-
7 РикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
-
19 Русев ГеоргиПолузащитник
-
20 Камара АгибуПолузащитник
-
77 Маркус ЭрикПолузащитник
-
12 Секо РуанНападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Андерлехт
Лудогорец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Версхарен Яри
|1
|0.33
|Леони Тео
|1
|0.33
|Васкес Луис
|1
|0.33
|Дольберг Каспер
|1 (1)
|0.33
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Струйкенс Марио
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангуло Нильсон
|1
|1
|Ритс Матс
|1
|0
|Фоке Томас
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|1
|1
|Рик
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Сон
|1
|0
|Чочев Ивайло
|1
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
|Педринью XXI
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Септември София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Ботев Враца - Лудогорец 0:2
Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0
Результаты матчей
Андерлехт
Лудогорец
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|11.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|13.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|14.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|18.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|22.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|25.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|27.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|31.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|32.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|33.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|19.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|17.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|23.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|25.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андерлехт 0:0 Лудогорец
Исход игры
Андерлехт
96.5% (111)
Ничья
1.7% (2)
Лудогорец
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
52.29% (57)
Нет
47.71% (52)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
40% (46)
2:0 Андерлехт
24.3% (28)
1:0 Андерлехт
18.3% (21)
3:1 Андерлехт
4.3% (5)
3:0 Андерлехт
1.7% (2)
4:1 Андерлехт
1.7% (2)
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