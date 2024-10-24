Тур: 2. Стадион: Стожице.
1:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
14'
1:0
47'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ристич
Марко
37
Лукас
Педро
10
Флоруч
Рауль
14
Бериша
Валон
44
Тауи
Адиль
10
Жуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лукас ПедроПолузащитник
-
10 Флоруч РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Говеа ХордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Пинту ДиогуПолузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
-
88 ТалиссонПолузащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
-
19 Дурдов ИванНападающий
-
Главный тренер: Санчес Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Шренк МорицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Хорват СашаНападающий
-
Главный тренер: Шопп Маркус
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|2
|1
|Брест Марко
|0
|0
|Флоруч Рауль
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Валон
|1
|0.5
|Флеккер Флориан
|1
|0.5
|Любичич Марин
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Sanchez I
|1
|0
|Агба Питер
|1
|0
|Талиссон
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нафта - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Копер 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Приморье - Олимпия Любляна 0:2
Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0 Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1
Результаты матчей
Олимпия Любляна
ЛАСК
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|22.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|25.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|22.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
|Челси
|Дисаси Аксель
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:0 ЛАСК
Исход игры
Олимпия Любляна
48.6% (54)
Ничья
34.2% (38)
ЛАСК
17.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (46)
Меньше
56.6% (60)
Обе команды забьют
Да
75.47% (80)
Нет
24.53% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (34)
2:1 Олимпия Любляна
27% (30)
1:0 Олимпия Любляна
14.4% (16)
1:2 ЛАСК
10.8% (12)
2:0 Олимпия Любляна
3.6% (4)
0:1 ЛАСК
2.7% (3)
0:2 ЛАСК
1.8% (2)
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