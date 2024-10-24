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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Олимпия Любляна
1:0
Второй тайм: 55'
ЛАСК
0'
1:0
14' Гол
Бланко Алехандро
47' Желтая карточка
Суалеэ Давид

Ход матча

14'
Бланко Алехандро
(Флоруч Рауль)
1:0
47'
Суалеэ Давид
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 110
Олимпия Любляна 48.2% (53)
X 34.5% (38)
ЛАСК 17.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
ЛАСК
3.20
3.80
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9.92
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Все Коэффициенты
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
15
Ристич
Марко
17
Мухамедбегович
Ахмет
11
Бланко
Алехандро
34
Доффо
Агустин
3
Суалеэ
Давид
37
Лукас
Педро
10
Флоруч
Рауль
9
Коич
Дино
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
4
Таловеров
Максим
5
Цирайс
Филипп
2
Белло
Джордж
6
Богард
Мелайро
18
Йовичич
Бранко
14
Бериша
Валон
44
Тауи
Адиль
11
Энтруп
Максимилиан
10
Жуль
Роберт
Олимпия Любляна
4-3-1-2
ЛАСК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 2 1
Брест Марко 0 0
Флоруч Рауль 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Валон 1 0.5
Флеккер Флориан 1 0.5
Любичич Марин 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Sanchez I 1 0
Агба Питер 1 0
Талиссон 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нафта - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Копер 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Приморье - Олимпия Любляна 0:2
Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0 Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1

Результаты матчей

Олимпия Любляна
ЛАСК

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Бетис
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
ТНС
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
ХИК
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
ЛАСК
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Динамо Минск
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Бетис
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
ТНС
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
ХИК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
22.
ЛАСК
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Астана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Олимпия Любляна
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
24.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Динамо Минск
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Челси Дисаси Аксель 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Суалеэ Давид получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Флоруч Рауль сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Бланко Алехандро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 110
Олимпия Любляна 48.2% (53)
X 34.5% (38)
ЛАСК 17.3% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Олимпия Любляна
Ничья
ЛАСК
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Где смотреть матч Олимпия Любляна 1:0 ЛАСК онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:0 ЛАСК

Исход игры
Олимпия Любляна
48.6% (54)
Ничья
34.2% (38)
ЛАСК
17.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (46)
Меньше
56.6% (60)
Обе команды забьют
Да
75.47% (80)
Нет
24.53% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (34)
2:1 Олимпия Любляна
27% (30)
1:0 Олимпия Любляна
14.4% (16)
1:2 ЛАСК
10.8% (12)
2:0 Олимпия Любляна
3.6% (4)
0:1 ЛАСК
2.7% (3)
0:2 ЛАСК
1.8% (2)
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Олимпия Любляна
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