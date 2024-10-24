Тур: 2. Стадион: Стожице. Главный судья: Чиффи Даниэле
2:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолБланко Алехандро
48' Желтая карточкаСуалеэ Давид
72' Желтая карточкаБултам Реда
73' Желтая карточкаБогард Мелайро
2:0
81' ГолЛукас Педро
81' Желтая карточкаЛукас Педро
90' Желтая карточкаМухамедбегович Ахмет
90' Желтая карточкаФлеккер Флориан
90'+5
Ход матча
14'
1:0
48'
72'
73'
81'
2:0
81'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ристич
Марко
37
Лукас
Педро
10
Флоруч
Рауль
14
Бериша
Валон
44
Тауи
Адиль
10
Жуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лукас ПедроПолузащитник
-
10 Флоруч РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Говеа ХордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Пинту ДиогуПолузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
-
88 ТалиссонПолузащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
-
19 Дурдов ИванНападающий
-
Главный тренер: Санчес Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Шренк МорицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Хорват СашаНападающий
-
Главный тренер: Шопп Маркус
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|2
|1
|Лукас Педро
|1
|0.5
|Ристич Марко
|0
|0
|Брест Марко
|0
|0
|Флоруч Рауль
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Валон
|1
|0.5
|Флеккер Флориан
|1
|0.5
|Любичич Марин
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бултам Реда
|1
|0
|Victor Sanchez I
|1
|0
|Суалеэ Давид
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Лукас Педро
|1
|0
|Агба Питер
|1
|0
|Талиссон
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Богард Мелайро
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нафта - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Копер 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Приморье - Олимпия Любляна 0:2
Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0 Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1
Результаты матчей
Олимпия Любляна
ЛАСК
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:0 ЛАСК
Исход игры
Олимпия Любляна
48.6% (54)
Ничья
34.2% (38)
ЛАСК
17.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (46)
Меньше
56.6% (60)
Обе команды забьют
Да
75.47% (80)
Нет
24.53% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (34)
2:1 Олимпия Любляна
27% (30)
1:0 Олимпия Любляна
14.4% (16)
1:2 ЛАСК
10.8% (12)
2:0 Олимпия Любляна
3.6% (4)
0:1 ЛАСК
2.7% (3)
0:2 ЛАСК
1.8% (2)
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