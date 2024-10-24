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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Бачка-Топола
0:2
Второй тайм: 55'
Легия
0'
0:1
11' Гол
Капустка Бартош
45' Желтая карточка
Радин Милан
0:2
47' Гол
Лима Лукас
52' Желтая карточка
Капустка Бартош

Ход матча

11'
0:1
Капустка Бартош
45'
Радин Милан
 
46'
 
Зелковски Ян
Панков Радован
47'
0:2
Лима Лукас
52'
 
Капустка Бартош

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 107
Бачка-Топола 6.5% (7)
X 25.2% (27)
Легия 68.2% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бачка-Топола
Ничья
Легия
4.00
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4.00
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2.03
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Все Коэффициенты
12
Илич
Велько
31
Цапан
Лука
5
Стеванович
Душан
4
Крстич
Вукашин
22
Йованович
Стефан
II
6
Пеич
Алекса
18
Баньяц
Михайло
7
Радин
Милан
14
Станич
Петар
10
Чиркович
Александар
27
Пантович
Милош
1
Тобиаш
Кацпер
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
67
Капустка
Бартош
8
Августиняк
Рафал
25
Морисита
Рёя
11
Ходына
Кацпер
28
Гуаль
Марк
82
Лима
Лукас
II
Бачка-Топола
3-2-4-1
Легия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 1 0.5
Капюади Стив 1 0.5
Винагре Рубен 0 0

Карточки

Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радин Милан 2 0
Йованович Стефан II 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вшолек Павел 1 0
Лима Лукас II 1 0
Капюади Стив 1 0
Ойеделе Макси 1 0

Результаты матчей

Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бачка-Топола
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бачка-Топола - Раднички 1923 0:2 Бачка-Топола - Единство Уб 2:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Чукарички - Бачка-Топола 1:2
Бачка-Топола - Нови Пазар 5:2 Текстилац Оцаци - Бачка-Топола 2:1 Бачка-Топола - Младост Лучани 1:2 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0 Бачка-Топола - Чукарички 2:0 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1
Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1

Результаты матчей

Бачка-Топола
Легия

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бачка-Топола
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Бетис
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
ТНС
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
ХИК
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
ЛАСК
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Динамо Минск
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Бетис
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
ТНС
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
ХИК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
22.
ЛАСК
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Астана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Олимпия Любляна
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
24.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Динамо Минск
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Челси Дисаси Аксель 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Радин Милан получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Г О О О О Л - Капустка Бартош бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 107
Бачка-Топола 6.5% (7)
X 25.2% (27)
Легия 68.2% (73)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бачка-Топола 0:2 Легия

Исход игры
Бачка-Топола
6.4% (7)
Ничья
24.8% (27)
Легия
68.8% (75)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Легия
39.4% (43)
0:1 Легия
24.8% (27)
1:1 Ничья
21.1% (23)
0:2 Легия
3.7% (4)
2:1 Бачка-Топола
3.7% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:0 Бачка-Топола
1.8% (2)
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