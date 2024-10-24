Тур: 2. Стадион: ТСК Арена.
0:2
Второй тайм: 55'
0'
0:1
11' ГолКапустка Бартош
45' Желтая карточкаРадин Милан
0:2
47' ГолЛима Лукас
52' Желтая карточкаКапустка Бартош
Ход матча
11'
0:1
45'
47'
0:2
52'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
Прогноз на матч от Liveresult
12
Илич
Велько
31
Цапан
Лука
14
Станич
Петар
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
-
12 Илич ВелькоВратарь
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Станич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йован Дамьянович
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
80 Адконис ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
Бомбардиры внутри турнира
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|1
|0.5
|Капюади Стив
|1
|0.5
|Винагре Рубен
|0
|0
Карточки
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радин Милан
|2
|0
|Йованович Стефан II
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вшолек Павел
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Ойеделе Макси
|1
|0
Результаты матчей
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бачка-Топола
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бачка-Топола - Раднички 1923 0:2 Бачка-Топола - Единство Уб 2:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Чукарички - Бачка-Топола 1:2
Бачка-Топола - Нови Пазар 5:2 Текстилац Оцаци - Бачка-Топола 2:1 Бачка-Топола - Младост Лучани 1:2 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0 Бачка-Топола - Чукарички 2:0 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1
Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1
Результаты матчей
Бачка-Топола
Легия
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бачка-Топола
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|22.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|25.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|22.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
|Челси
|Дисаси Аксель
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бачка-Топола 0:2 Легия
Исход игры
Бачка-Топола
6.4% (7)
Ничья
24.8% (27)
Легия
68.8% (75)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Легия
39.4% (43)
0:1 Легия
24.8% (27)
1:1 Ничья
21.1% (23)
0:2 Легия
3.7% (4)
2:1 Бачка-Топола
3.7% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:0 Бачка-Топола
1.8% (2)
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