Тур: 2. Стадион: ТСК Арена. Главный судья: Вайнбергер Юлиан
0:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолКапустка Бартош
45' Желтая карточкаРадин Милан
0:2
47' ГолЛима Лукас
52' Желтая карточкаКапустка Бартош
62' Желтая карточкаЦапан Лука
0:3
62' ГолХодына Кацпер
67' Желтая карточкаБаньяц Михайло
72' Желтая карточкаЗелковски Ян
82' Желтая карточкаКрстич Вукашин
90' Желтая карточкаХодына Кацпер
90'+5
Ход матча
11'
0:1
45'
47'
0:2
52'
62'
62'
0:3
67'
72'
82'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
12
Илич
Велько
31
Цапан
Лука
14
Станич
Петар
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
-
12 Илич ВелькоВратарь
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Станич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йован Дамьянович
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
80 Адконис ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
Бомбардиры внутри турнира
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|1
|0.5
|Лима Лукас II
|1
|0.5
|Ходына Кацпер
|1
|0.5
|Капюади Стив
|1
|0.5
|Винагре Рубен
|0
|0
Карточки
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радин Милан
|2
|0
|Цапан Лука
|1
|0
|Йованович Стефан II
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Крстич Вукашин
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вшолек Павел
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Ойеделе Макси
|1
|0
|Зелковски Ян
|1
|0
Результаты матчей
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Бачка-Топола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бачка-Топола
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бачка-Топола - Раднички 1923 0:2 Бачка-Топола - Единство Уб 2:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Чукарички - Бачка-Топола 1:2
Бачка-Топола - Нови Пазар 5:2 Текстилац Оцаци - Бачка-Топола 2:1 Бачка-Топола - Младост Лучани 1:2 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0 Бачка-Топола - Чукарички 2:0 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1
Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1
Результаты матчей
Бачка-Топола
Легия
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бачка-Топола
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бачка-Топола 0:3 Легия
Исход игры
Бачка-Топола
6.4% (7)
Ничья
24.8% (27)
Легия
68.8% (75)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Легия
39.4% (43)
0:1 Легия
24.8% (27)
1:1 Ничья
21.1% (23)
0:2 Легия
3.7% (4)
2:1 Бачка-Топола
3.7% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:0 Бачка-Топола
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!