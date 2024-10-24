Тур: 3. Стадион: Драгау.
2:0
Второй тайм: 78'
0'
45' Желтая карточкаНсоки Стэнли
1:0
45' ГолДжало Тьягу
54' Желтая карточкаПерес Неуэн
2:0
75' ГолОмородион Сэмюэль
Ход матча
45'
45'
1:0
54'
75'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
11
Пепе
Акино
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стэнли
23
Гложек
Адам
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Виейра ФабиуПолузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
Главный тренер: Бруну Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Артур ШавесЗащитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
-
34 Нсоки СтэнлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|3
|1
|Пепе Акино
|1
|0.33
|Джало Тьягу
|1
|0.33
|Гюль Дениз
|1
|0.33
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|2
|0.67
|Моэрстедт Макс
|1
|0.33
|Крамарич Андрей
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зе Педро
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Нсоки Стэнли
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0
Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2
Результаты матчей
Порту
Хоффенхайм
Точный счет
3:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Порту
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|11.
|0:4
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|12.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|13.
|4:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|14.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|21.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|22.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|25.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|27.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|28.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|31.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|32.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|33.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|0:4
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|19.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:4
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|16.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|17.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:0 Хоффенхайм
Исход игры
Порту
93.7% (104)
Ничья
6.3% (7)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (80)
Меньше
27.27% (30)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
2:1 Порту
54.1% (60)
2:0 Порту
16.2% (18)
3:1 Порту
11.7% (13)
1:0 Порту
8.1% (9)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:2 Порту
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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