  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Порту
2:0
Второй тайм: 78'
Хоффенхайм
0'
45' Желтая карточка
Нсоки Стэнли
1:0
45' Гол
Джало Тьягу
54' Желтая карточка
Перес Неуэн
2:0
75' Гол
Омородион Сэмюэль

Ход матча

45'
 
Нсоки Стэнли
45'
Джало Тьягу
(Перес Неуэн)
1:0
54'
Перес Неуэн
 
59'
Виейра Фабиу
Хайме Иван
 
70'
 
Тохумджу Умут
Гриллич Флориан
70'
 
Табакович Харис
Гложек Адам
70'
 
Бериша Мергим
Бруун-Ларсен Якоб
75'
Омородион Сэмюэль
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 111
Порту 93.7% (104)
X 6.3% (7)
Хоффенхайм 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
24
Перес
Неуэн
3
Джало
Тьягу
74
Моура
Франсишку
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
17
Хайме
Иван
11
Пепе
Акино
9
Омородион
Сэмюэль
13
Галено
Вандерсон
1
Бауманн
Оливер
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стэнли
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
11
Гриллич
Флориан
7
Бишоф
Том
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
29
Бруун-Ларсен
Якоб
Порту
4-3-3
Хоффенхайм
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 3 1
Пепе Акино 1 0.33
Джало Тьягу 1 0.33
Гюль Дениз 1 0.33
Мариу Жоау III 0 0
Перес Неуэн 0 0
Моура Франсишку 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гложек Адам 2 0.67
Моэрстедт Макс 1 0.33
Крамарич Андрей 0 0
Кадержабек Павел 0 0
Жендрей Валентен 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Педро 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Перес Неуэн 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 1 0
Нсоки Стэнли 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0
Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2

Результаты матчей

Порту
Хоффенхайм

Точный счет

3:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Порту
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
ФКСБ
 0:4 3 2 0 1 5 - 5 6
12.
Олимпиакос
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
Рейнджерс
 4:0 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Фенербахче
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Славия Прага
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Хоффенхайм
 0:2 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Порту
 2:0 3 1 1 1 7 - 6 4
18.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
21.
АЗ Алкмаар
 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Мальмё
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Манчестер Юнайтед
 1:1 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
Бешикташ
 1:0 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Лион
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
ФКСБ
 0:4 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Хоффенхайм
 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Рейнджерс
 4:0 2 1 0 1 5 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Славия Прага
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Твенте
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Мальмё
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 0:4 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Андерлехт
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Олимпиакос
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рейнджерс
 4:0 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 4 - 4 2
17.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Хоффенхайм
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
21.
Фенербахче
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 2:0 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
32.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    77'
    Полузащитник "Порту" Алан Варела получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Варела нарушил правила против Прасса. 
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Омородион!!! Саму удачно продавил Стаха после заброса на ход по левой половине поля из глубины, Омородион убежал в штрафную площадь, далее Саму выдержал паузу и из-под Стаха удачно отправил мяч низом под ближнюю штангу, Бауманн не смог спасти свою команду. 
  • 75'
    Прасс с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Жендрей без поддержки партнёров по команде не смог сделать скидку в центр штрафной под давлением двух соперников. 
  • 74'
    Прасс с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Фернандеша, но на лицевой линии в штрафной площади его успел накрыть Кошта, "Порту" в итоге удалось избежать углового. 
  • 73'
    Бишоф со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, не без труда, но игроки "Порту" всё же смогли отбиться. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Пепе на своей половине поля нарушил правила против Бишофа. "Хоффенхайм" в очередной раз тщательно готовится к стандарту. 
  • Замена
    71'
    Третья подряд замена произошла в составе "Хоффенхайма". Вместо Адама Гложека на поле вышел Харис Табакович. 
  • Замена
    70'
    Вторую подряд замену провёл Пеллегрино Матараццо. Вместо Якоба Бруун-Ларсена на поле вышел Мергим Бериша. 
  • Замена
    69'
    В составе "Хоффенхайма" произошла замена. Вместо Флориана Гриллича на поле вышел Умут Тохумджу. 
  • 68'
    Омородион перехватил мяч в центре поля, далее Пепе и Вандерсон убежали в контратаку, Галено убежал по правой половине поля в штрафную площадь и сделал передачу к дальнему углу вратарской, Пепе не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 67'
    "Порту" в свою очередь чуть ли не всем составом держит оборону на своей половине поля и выжидает момент для проведения контратаки. 
  • 66'
    Пока что "Хоффенхайм" катает мяч в центре поля и не знает, как развивать свои атаки. 
  • 65'
    Пока что у "Хоффенхайма" не получается начать создать моменты в атаке на регулярной основе, пора бы и немецкому клубу задуматься о заменах. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Пепе в центре поля нарушил правила против Стаха. Игроки "Хоффенхайма" максимально быстро разыграли стандарт. 
  • 63'
    Нсоки из центра поля выполнил заброс на ход Бруун-Ларсену к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге его при игре на выходе спокойно перехватил Кошта. 
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    • 62'
      "Порту" во втором тайме всё же решил поиграть от минимального преимущества, это может печально закончиться для португальского клуба. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Пепе в центре поля огрел по ногам Бишофа. Игроки "Хоффенхайма" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 60'
      Нсоки подключился к атаке по левому флангу, Стэнли вошёл в штрафную площадь от лицевой линии поля и сделал короткую передачу на Бруун-Ларсена, Якоб в свою очередь сделал скидку ближе к центру штрафной, Гложек в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Замена
      59'
      В составе "Порту" произошла замена. Вместо Ивана Хайме на поле вышел Фабиу Виейра. 
    • 58'
      Гложек пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Порту". 
    • Угловой
      57'
      Бишоф с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кошта очень уверенно сыграл на выходе и без особого труда выловил мяч. 
    • 56'
      Бишоф с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Моура в борьбе с Жендреем не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • 55'
      Бруун-Ларсен по центру убежал к радиусу штрафной площади, но завершить момент ударом по воротам под давлением двух соперников Якоб всё же не смог. 
    • 54'
      Хайме пробил в дальний угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 53'
      Бишоф разыграл стандарт с Грилличем, далее последовала передача чуть назад на левую половину поля, Прасс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Желтая карточка
      52'
      Защитник "Порту" Неуэн Перес получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Прасса. 
    • 51'
      Гриллич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади на исполнение, мяч полетел слабо и точно по центру, Кошта поймал его без особого труда. 
    • 50'
      Бруун-Ларсен ворвался в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел в центр штрафной, Перес грамотно сыграл в подкате и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Хоффенхайма", будет удар от ворот. 
    • Офсайд
      49'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Хоффенхайма", Омородион на этот раз забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Бруун-Ларсен перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Порту", правила были нарушены против Варелы. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Омородион в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Дамьян Сыльвестшак всё видел и дал свисток в пользу "Хоффенхайма". 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Хоффенхайм", чтобы при равной игре попытаться хотя бы отыграться. Однако, "Порту" наверняка не будет играть исключительно по центру, а также будет стараться упрочить своё преимущество. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. "Порту" всё же удалось открыть счёт в матче перед самым перерывом. Теперь во второй половине матча должна начаться уже более открытая игра, хотя бы со стороны "Хоффенхайма", но пока что немного отдохнём. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Джало!!! Моура со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гонсалес сделал скидку чуть ближе к центру штрафной на Джало, Тьягу подработал мяч и затем отлично пробил под левую штангу, Бауманн ничего не смог поделать. 
    • Желтая карточка
      45'
      Защитник "Хоффенхайма" Стэнли Нсоки получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля у своей штрафной площади против Пепе. 
    • Опасный момент
      45'
      Гложек по центру ворвался в штрафную площадь после передачи к радиусу штрафной площади с левой половины поля от Крамарича, Адам далее под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Угловой
      44'
      Варела с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бауманн уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч. 
    • 43'
      Хайме с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу Гриллича и ушёл на угловой. 
    • 42'
      Бауманн попал под прессинг у линии вратарской, но всё же голкипер немецкого клуба сыграл без лишних нервов и спокойно выбил мяч к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Омородион перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Хоффенхайма", правила были нарушены против Жендрея. 
    • 40'
      Крамарич с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пошёл в сторону от цели, но Кошта всё равно забрал его в руки. 
    • 39'
      Заканчивается постепенно у нас первый тайм, удивительно, но на перерыв команды могут уйти при нулях на табло. 
    • 38'
      Моура пробил по воротам с левого угла штрафной площади, на этот раз мяч попал в защитника "Хоффенхайма". 
    • Опасный момент
      37'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, в итоге мяч отскочил к левому углу вратарской, Омородион пробил в ближний угол ворот, Бауманн успел сократить дистанцию и выручил свою команду. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Фернандеш перестарался в борьбе за мяч на половине поля "деревенских", правила были нарушены против Прасса. 
    • Угловой
      35'
      Бишоф с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Порту" выбили мяч обратно на правый фланг, Том был первым на подборе, но затем он выполнил безадресную передачу к лицевой линии поля на ближний угол штрафной площади. 
    • 34'
      Жендрей с правого фланга сделал прострел в штрафную площадь, Моура не очень удачно сыграл в обороне и срезал мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Жендрей перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Порту", правила были нарушены против Моуры. 
    • Угловой
      32'
      Бишоф с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нсоки под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 31'
      Прасс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джало опередил Гложека и в падении головой выбил мяч на угловой. 
    • 30'
      Поочерёдно стали контролировать мяч "Порту" и "Хоффенхайм", при этом пока что клубы делают ставки как раз на стандарты. 
    • Угловой
      29'
      Варела с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Хоффенхайма" сыграли не очень уверенно, но Прасс всё же неплохо сыграл головой и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      28'
      Игроки "Порту" довольно замысловато разыграли стандарт, в завершении эпизода Пепе с правого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Бауманн сыграл без ошибок и отбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Прасс на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Пепе. "Порту" заработал довольно опасный стандарт. 
    • Угловой
      26'
      Бишоф разыграл корнер с партнёром по команде, далее Том с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Нсоки потерял время на обработку мяча и в итоге его удачно накрыл Моура. 
    • 25'
      Бишоф со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба, в итоге Жендрей пробил по воротам с правого угла штрафной, мяч попал в Хайме и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Гонсалес на своей половине поля нарушил правила против Гложека. Игроки "Хоффенхайма" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Офсайд
      23'
      Бишоф из центра поля выполнил заброс на ход Бруун-Ларсену к левому углу штрафной площади, форвард "Хоффенхайма" попал в небольшой офсайд.
    • Угловой
      22'
      Варела с углового выполнил вновь подачу на ближний угол вратарской, Вандерсон головой направил мяч в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Угловой
      21'
      Варела с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, футболисты немецкого клуба решили не рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • 20'
      Вандерсон при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Хайме подработал мяч и пробил по воротам, Стах сыграл в подкате и отправил мяч на угловой. 
    • 19'
      Прасс совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Гложек в касание пробил в правый угол ворот, получилось не очень удачно. 
    • 18'
      "Порту" по большей части старается проводить атаки по левой половине поля, но "Хоффенхайм" к этому готов достаточно неплохо. 
    • Угловой
      17'
      Бишоф с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, после борьбы последовал удар в ближний угол ворот с правого угла штрафной, Кошта спокойно поймал мяч. 
    • 16'
      Бишоф со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Стах сделал прострел к линии вратарской, защитники "Порту" решили не рисковать, мяч был выбит на угловой. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Хайме на левом фланге нарушил правила против Прасса. "Хоффенхайм" теперь уже тщательно готовится к стандарту. 
    • 14'
      Сам "Хоффенхайм" временами пытается проводить атаки за счёт длительных забросов вперёд, но данная тактика особо не работает. 
    • 13'
      Всё же в достаточно среднем темпе решили сегодня поиграть команды, "Порту" пока что в высокий прессинг идти не собирается и даёт спокойно "Хоффенхайму" держать мяч на своей половине поля. 
    • Угловой
      12'
      Бишоф с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бруун-Ларсен неплохо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 11'
      Игроки "Хоффенхайма" провели неплохую атаку по левой половине поля и в итоге Крамарич вместе с Бруун-Ларсеном заработали угловой. 
    • 10'
      Моура подкараулил отскок мяча на левой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Хоффенхайма" и слабо полетел к левой штанге, где его спокойно выловил Бауманн. 
    • Угловой
      9'
      Угловой у ворот "Хоффенхайма". Варела выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левую половину поля. 
    • 8'
      "Хоффенхайм" в Португалии также пока что достаточно начинает матч, привыкает немецкий клуб к погодным условиям. 
    • 7'
      Галено попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но обыграть сразу нескольких соперников и обострить ситуацию на поле у Вандерсона не получилось. 
    • 6'
      Варела со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Жендрей хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Шавес на левой половине поля нарушил правила против Хайме. Игроки "Порту" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 4'
      Пока что достаточно спокойно начинается футбол на "Драгау", команды по большей части ведут борьбу за контроль над мячом. 
    • Дождь
      3'
      В Порту сегодня идёт достаточно сильный дождь, а поэтому футболисты вполне могут пробовать чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Гонсалес в центре поля нарушил правила против Гриллича. Игроки "Хоффенхайма" быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня на "Драгау" нас ждёт очень интересная битва за очки. Будем надеяться, что команды покажут нам голевой футбол, учитывая, что в этом турнире "Порту" и "Хоффенхайм" особо на свои ворота не смотрят. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Перес Неуэн сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Джало Тьягу бьет в цель!
    • 45'
      Нсоки Стенли получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Порту
    93.7% (104)
    Ничья
    6.3% (7)
    Хоффенхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (80)
    Меньше
    27.27% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (81)
    Нет
    26.36% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    54.1% (60)
    2:0 Порту
    16.2% (18)
    3:1 Порту
    11.7% (13)
    1:0 Порту
    8.1% (9)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Порту
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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