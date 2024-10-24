Пепе на своей половине поля нарушил правила против Бишофа. "Хоффенхайм" в очередной раз тщательно готовится к стандарту.

Бишоф со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, не без труда, но игроки "Порту" всё же смогли отбиться.

Прасс с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Фернандеша, но на лицевой линии в штрафной площади его успел накрыть Кошта, "Порту" в итоге удалось избежать углового.

Прасс с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Жендрей без поддержки партнёров по команде не смог сделать скидку в центр штрафной под давлением двух соперников.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Омородион!!! Саму удачно продавил Стаха после заброса на ход по левой половине поля из глубины, Омородион убежал в штрафную площадь, далее Саму выдержал паузу и из-под Стаха удачно отправил мяч низом под ближнюю штангу, Бауманн не смог спасти свою команду.

Полузащитник "Порту" Алан Варела получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Варела нарушил правила против Прасса.

Нсоки из центра поля выполнил заброс на ход Бруун-Ларсену к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге его при игре на выходе спокойно перехватил Кошта.

Пока что у "Хоффенхайма" не получается начать создать моменты в атаке на регулярной основе, пора бы и немецкому клубу задуматься о заменах.

Пока что "Хоффенхайм" катает мяч в центре поля и не знает, как развивать свои атаки.

"Порту" в свою очередь чуть ли не всем составом держит оборону на своей половине поля и выжидает момент для проведения контратаки.

Омородион перехватил мяч в центре поля, далее Пепе и Вандерсон убежали в контратаку, Галено убежал по правой половине поля в штрафную площадь и сделал передачу к дальнему углу вратарской, Пепе не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Бишоф разыграл стандарт с Грилличем, далее последовала передача чуть назад на левую половину поля, Прасс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Хайме пробил в дальний угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Бруун-Ларсен по центру убежал к радиусу штрафной площади, но завершить момент ударом по воротам под давлением двух соперников Якоб всё же не смог.

Бишоф с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Моура в борьбе с Жендреем не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

Бишоф с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кошта очень уверенно сыграл на выходе и без особого труда выловил мяч.

Гложек пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Порту".

Нсоки подключился к атаке по левому флангу, Стэнли вошёл в штрафную площадь от лицевой линии поля и сделал короткую передачу на Бруун-Ларсена, Якоб в свою очередь сделал скидку ближе к центру штрафной, Гложек в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Пепе в центре поля огрел по ногам Бишофа. Игроки "Хоффенхайма" не смогли быстро разыграть стандарт.

"Порту" во втором тайме всё же решил поиграть от минимального преимущества, это может печально закончиться для португальского клуба.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Хоффенхайм", чтобы при равной игре попытаться хотя бы отыграться. Однако, "Порту" наверняка не будет играть исключительно по центру, а также будет стараться упрочить своё преимущество.

Омородион в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Дамьян Сыльвестшак всё видел и дал свисток в пользу "Хоффенхайма".

Бруун-Ларсен перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Порту", правила были нарушены против Варелы.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Хоффенхайма", Омородион на этот раз забрался в офсайд.

Бруун-Ларсен ворвался в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел в центр штрафной, Перес грамотно сыграл в подкате и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Хоффенхайма", будет удар от ворот.

Гриллич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади на исполнение, мяч полетел слабо и точно по центру, Кошта поймал его без особого труда.

Защитник "Порту" Неуэн Перес получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Прасса.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. "Порту" всё же удалось открыть счёт в матче перед самым перерывом. Теперь во второй половине матча должна начаться уже более открытая игра, хотя бы со стороны "Хоффенхайма", но пока что немного отдохнём.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Джало!!! Моура со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гонсалес сделал скидку чуть ближе к центру штрафной на Джало, Тьягу подработал мяч и затем отлично пробил под левую штангу, Бауманн ничего не смог поделать.

45' Защитник "Хоффенхайма" Стэнли Нсоки получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля у своей штрафной площади против Пепе.

45' Гложек по центру ворвался в штрафную площадь после передачи к радиусу штрафной площади с левой половины поля от Крамарича, Адам далее под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

44' Варела с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бауманн уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч.

43' Хайме с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу Гриллича и ушёл на угловой.

42' Бауманн попал под прессинг у линии вратарской, но всё же голкипер немецкого клуба сыграл без лишних нервов и спокойно выбил мяч к центру поля.

41' Омородион перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Хоффенхайма", правила были нарушены против Жендрея.

40' Крамарич с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пошёл в сторону от цели, но Кошта всё равно забрал его в руки.

39' Заканчивается постепенно у нас первый тайм, удивительно, но на перерыв команды могут уйти при нулях на табло.

38' Моура пробил по воротам с левого угла штрафной площади, на этот раз мяч попал в защитника "Хоффенхайма".

37' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, в итоге мяч отскочил к левому углу вратарской, Омородион пробил в ближний угол ворот, Бауманн успел сократить дистанцию и выручил свою команду.

36' Фернандеш перестарался в борьбе за мяч на половине поля "деревенских", правила были нарушены против Прасса.

35' Бишоф с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Порту" выбили мяч обратно на правый фланг, Том был первым на подборе, но затем он выполнил безадресную передачу к лицевой линии поля на ближний угол штрафной площади.

34' Жендрей с правого фланга сделал прострел в штрафную площадь, Моура не очень удачно сыграл в обороне и срезал мяч на угловой.

33' Жендрей перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Порту", правила были нарушены против Моуры.

32' Бишоф с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нсоки под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

31' Прасс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джало опередил Гложека и в падении головой выбил мяч на угловой.

30' Поочерёдно стали контролировать мяч "Порту" и "Хоффенхайм", при этом пока что клубы делают ставки как раз на стандарты.

29' Варела с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Хоффенхайма" сыграли не очень уверенно, но Прасс всё же неплохо сыграл головой и выбил мяч подальше от своих ворот.

28' Игроки "Порту" довольно замысловато разыграли стандарт, в завершении эпизода Пепе с правого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Бауманн сыграл без ошибок и отбил мяч на угловой.

27' Прасс на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Пепе. "Порту" заработал довольно опасный стандарт.

26' Бишоф разыграл корнер с партнёром по команде, далее Том с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Нсоки потерял время на обработку мяча и в итоге его удачно накрыл Моура.

25' Бишоф со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба, в итоге Жендрей пробил по воротам с правого угла штрафной, мяч попал в Хайме и ушёл на угловой.

24' Гонсалес на своей половине поля нарушил правила против Гложека. Игроки "Хоффенхайма" тщательно готовятся к стандарту.

23' Бишоф из центра поля выполнил заброс на ход Бруун-Ларсену к левому углу штрафной площади, форвард "Хоффенхайма" попал в небольшой офсайд.

22' Варела с углового выполнил вновь подачу на ближний угол вратарской, Вандерсон головой направил мяч в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

21' Варела с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, футболисты немецкого клуба решили не рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

20' Вандерсон при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Хайме подработал мяч и пробил по воротам, Стах сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

19' Прасс совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Гложек в касание пробил в правый угол ворот, получилось не очень удачно.

18' "Порту" по большей части старается проводить атаки по левой половине поля, но "Хоффенхайм" к этому готов достаточно неплохо.

17' Бишоф с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, после борьбы последовал удар в ближний угол ворот с правого угла штрафной, Кошта спокойно поймал мяч.

16' Бишоф со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Стах сделал прострел к линии вратарской, защитники "Порту" решили не рисковать, мяч был выбит на угловой.

15' Хайме на левом фланге нарушил правила против Прасса. "Хоффенхайм" теперь уже тщательно готовится к стандарту.

14' Сам "Хоффенхайм" временами пытается проводить атаки за счёт длительных забросов вперёд, но данная тактика особо не работает.

13' Всё же в достаточно среднем темпе решили сегодня поиграть команды, "Порту" пока что в высокий прессинг идти не собирается и даёт спокойно "Хоффенхайму" держать мяч на своей половине поля.

12' Бишоф с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бруун-Ларсен неплохо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

11' Игроки "Хоффенхайма" провели неплохую атаку по левой половине поля и в итоге Крамарич вместе с Бруун-Ларсеном заработали угловой.

10' Моура подкараулил отскок мяча на левой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Хоффенхайма" и слабо полетел к левой штанге, где его спокойно выловил Бауманн.

9' Угловой у ворот "Хоффенхайма". Варела выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левую половину поля.

8' "Хоффенхайм" в Португалии также пока что достаточно начинает матч, привыкает немецкий клуб к погодным условиям.

7' Галено попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но обыграть сразу нескольких соперников и обострить ситуацию на поле у Вандерсона не получилось.

6' Варела со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Жендрей хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля.

5' Шавес на левой половине поля нарушил правила против Хайме. Игроки "Порту" тщательно готовятся к стандарту.

4' Пока что достаточно спокойно начинается футбол на "Драгау", команды по большей части ведут борьбу за контроль над мячом.

3' В Порту сегодня идёт достаточно сильный дождь, а поэтому футболисты вполне могут пробовать чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

2' Гонсалес в центре поля нарушил правила против Гриллича. Игроки "Хоффенхайма" быстро разыграли стандарт.