Тур: 3. Стадион: Гроупама Арена.
0'
29' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
41' Желтая карточкаТолиссо Корентен
45' Желтая карточкаМасуаку Артур
61' Желтая карточкаТессманн Таннер
Ход матча
29'
41'
45'
61'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
19
Ньякат
Мусса
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
37
Нуама
Эрнест
73
Н'Дур
Шер
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
16 АбнерЗащитник
- Защитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
-
12 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Яшар ЭмирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
-
19 Килич ЯкупНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Лион
Бешикташ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|2
|0.67
|Ляказетт Александр
|2
|0.67
|Шерки Райан
|1
|0.33
|Бенрахма Саид
|1
|0.33
|Заха Уилфрид
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масуаку Артур
|1
|0.33
|Мучи Эрнест
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Жан
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
|Хекимоглу Эрхан
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2
Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4
Бешикташ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3
Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1
Результаты матчей
Лион
Бешикташ
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лион
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|11.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|12.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|13.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|21.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|22.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|24.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|25.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|27.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|30.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|31.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|32.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|33.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|17.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|24.
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:0 Бешикташ
Исход игры
Лион
93% (106)
Ничья
4.4% (5)
Бешикташ
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (76)
Меньше
30.28% (33)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Лион
51.8% (59)
2:0 Лион
14.9% (17)
1:0 Лион
10.5% (12)
3:1 Лион
5.3% (6)
3:2 Лион
4.4% (5)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:0 Лион
1.8% (2)
1:2 Бешикташ
1.8% (2)
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