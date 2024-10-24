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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Лион
0:0
Второй тайм: 67'
Бешикташ
0'
29' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
41' Желтая карточка
Толиссо Корентен
45' Желтая карточка
Масуаку Артур
61' Желтая карточка
Тессманн Таннер

Ход матча

29'
 
Топчу Эмир Хан
41'
Толиссо Корентен
 
45'
 
Масуаку Артур
61'
Тессманн Таннер
 
66'
 
Киличсой Семих
Мучи Эрнест

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 114
Лион 93% (106)
X 4.4% (5)
Бешикташ 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
Ничья
Бешикташ
1.52
5.20
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6.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
19
Ньякат
Мусса
22
Мата
Клинтон
3
Тальяфико
Николас
18
Шерки
Райан
8
Толиссо
Корентен
15
Тессманн
Таннер
17
Бенрахма
Саид
10
Ляказетт
Александр
37
Нуама
Эрнест
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Свенссон
Юнас
14
Удуохаи
Феликс
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
73
Н'Дур
Шер
83
Фернандеш
Жедсон
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
17
Иммобиле
Чиро
Лион
4-3-3
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Бешикташ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:1
КМ
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 2 0.67
Ляказетт Александр 2 0.67
Шерки Райан 1 0.33
Бенрахма Саид 1 0.33
Заха Уилфрид 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масуаку Артур 1 0.33
Мучи Эрнест 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Шерки Райан 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Масуаку Артур 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Хекимоглу Эрхан 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2
Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4
Бешикташ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3
Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1

Результаты матчей

Лион
Бешикташ

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лион
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Лион
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Андерлехт
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
6.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
8.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Атлетик Б
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
11.
ФКСБ
 0:3 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Олимпиакос
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
Рейнджерс
 3:0 3 2 0 1 6 - 4 6
14.
Фенербахче
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Славия Прага
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Хоффенхайм
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Порту
 1:0 3 1 1 1 6 - 6 4
18.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
21.
АЗ Алкмаар
 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Мальмё
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Манчестер Юнайтед
 1:1 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
Твенте
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
28.
Лудогорец
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
31.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
32.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
33.
Бешикташ
 0:0 3 0 1 2 1 - 7 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
3.
Атлетик Б
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Лион
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Фенербахче
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Порту
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Лацио
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
ФКСБ
 0:3 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Хоффенхайм
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Рейнджерс
 3:0 2 1 0 1 4 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Славия Прага
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Твенте
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Мальмё
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 0:3 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Андерлехт
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Олимпиакос
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рейнджерс
 3:0 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Манчестер Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 4 - 4 2
16.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
17.
Лудогорец
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Хоффенхайм
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Фенербахче
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бешикташ
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
32.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Порту Омородион Сэмюэль 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Мучи Эрнест уходит с поля. Киличсой Семих выходит вместо него
  • 61'
    Таннер Тессманн получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Масуаку Артур получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Толиссо Корентен получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Топчу Эмир Хан получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Лион 93% (106)
X 4.4% (5)
Бешикташ 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Бешикташ
1.52
5.20
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6.40
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Где смотреть матч Лион 0:0 Бешикташ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лион 0:0 Бешикташ

Исход игры
Лион
93% (106)
Ничья
4.4% (5)
Бешикташ
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (76)
Меньше
30.28% (33)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Лион
51.8% (59)
2:0 Лион
14.9% (17)
1:0 Лион
10.5% (12)
3:1 Лион
5.3% (6)
3:2 Лион
4.4% (5)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:0 Лион
1.8% (2)
1:2 Бешикташ
1.8% (2)
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