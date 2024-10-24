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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ХИК
1:0
Второй тайм: 55'
Динамо Минск
0'
25' Желтая карточка
Альфред Стивен
40' Желтая карточка
Поляков Денис
1:0
46' Гол
Меллер Лиэм

Ход матча

25'
 
Альфред Стивен
40'
 
Поляков Денис
46'
Меллер Лиэм
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 110
ХИК 61.8% (68)
X 20% (22)
Динамо Минск 18.2% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ХИК
Ничья
Динамо Минск
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нейхейс
Теймен
3
Антцулас
Георгиос
4
Тойвио
Йоона
5
О'Шоунесси
Даниэль
28
Илитолва
Миска
23
Коку
Озан
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
7
Хостикка
Сантери
21
Лапоухов
Фёдор
2
Пигас
Вадим
33
Поляков
Денис
4
Гаврилович
Алексей
66
Рай
24
Куликов
Даниил
8
Селява
Александр
88
Демченко
Никита
Юрьевич
74
Седько
Павел
9
Альфред
Стивен
17
Бахар
Иван
ХИК
3-4-3
Динамо Минск
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меллер Лиэм 1 0.5
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфред Стивен 1 0.5
Рай 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поляков Денис 1 0
Альфред Стивен 1 0
Мельниченко Трофим 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1
ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0 Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2
Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1

Результаты матчей

ХИК
Динамо Минск

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ХИК
Динамо Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Бетис
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
20.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
21.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
22.
ТНС
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
23.
ХИК
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
25.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
ЛАСК
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
29.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
30.
Копенгаген
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Динамо Минск
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Бетис
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
ТНС
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
ХИК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
21.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
22.
ЛАСК
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Астана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Олимпия Любляна
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
24.
Копенгаген
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Динамо Минск
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Челси Дисаси Аксель 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    На фланге получил по ногам Коку в борьбе против Бахара. Штрафной удар исполнять будут финны.
  • 51'
    Ушел от соперника Хостика по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 50'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Бахар, но на выходе спокойно перехватил на выходе Нейхейс.
  • 49'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Коку после паса от Эрвина, но мяч полетел выше перекладны.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Лиэм Меллер! Удалось открыть счет в матче игрокам ХИКа! Сместился с фланга Эрвин в центр и пробил по воротам. Рикошетом от руки голкипера мяч полетел к Меллеру, а тот отправил снаряд в сетку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче так и не открыт!
  • 44'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Меллер после сольного прохода, но точно сти ему явно не хватило.
  • 43'
    Илитолва продавил соперника по флангу и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 42'
    Отдавал проникающий пас Седько на ход Альфреду, но тот не смог пробить в борьбе против Тойвио.
  • 41'
    С угла поля навес исполнял Коку в центр штрафной, но на выходе Лапоухов забрал мяч в свои руки.
  • Угловой
    40'
    Прорывался по флангу Паллас и навесил в штрафную, где мяч на угловой вынес Гаврилович на угловой.
  • 39'
    С левого фланга навесил на дальнюю штангу Демченко. Вышел подальше от ворот Нейъейс и забрал мяч в свои руки.
  • 38'
    Куликов ушел от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог пробить.
  • 36'
    Ворвался в штрафную соперника Альфред после паса от Бахара, но пробил он в касание крайне неточно. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Тонкий пас исполнял в штрафную Селява на ход Седько, но выстрел последнего оказался крайне неточным.
    • 34'
      Ушел от соперника по флангу Хостикка и выдал в центр на Эрвина, но тому пробить не удалось.
    • 33'
      В центре поля получил по ногам Коку в борьбе против Селявы. Штрафной удар исполнять будут минчане.
    • 32'
      Ушел от соперника по флангу Селлер на ход Эрвину, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Полякова.
    • 30'
      С дальней дистанции пробил по воротам Бахар после скидки от Альфреда, но в створ попасть так и не удалось.
    • 29'
      Мягко забросил Паллас на ход Эрвину, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 27'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Альфред после паса от Демченко, но точности ему не хватило.
    • Желтая карточка
      26'
      Альфред в центре поля придержал руками соперника придержал. Судья назначил штрафной удар и показал желтую карточку.
    • 25'
      Ушел от соперника по флангу Меллер и забросил в штрафную, но до ударов по воротам дело так и не дошло.
    • 24'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Альфред после сольного прохода, но точности ему не хватило.
    • 22'
      В центре поля получил по ногам Эрвин в борьбе против Селявы. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 21'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Куликов и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 19'
      Отдавал пас Альфред в штрафную на Седько, но тот так и не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
    • 15'
      Долго катают мяч в центре поля игроки "Динамо", но до опасных моментов дело так и не дошло.
    • 14'
      Отдавал пас в штрафную соперника Селява на ход Альфреду, но тот не смог пробить по воротам.
    • 13'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Коку на ход Эрвину, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 12'
      После навеса с угла поля Бахар пробивал по воротам. На выходе спокойно забрал мяч в своей руки Нейхейс.
    • 11'
      Забросил с центра поля Селява на ход Альфреду, но на выходе первым оказался Нейхейс на выходе.
    • Опасный момент
      10'
      После навеса с фланга от Демченко пробил головой Альфред, но мяч полетел рядом с ближний штангой.
    • 9'
      Продавил соперника по центру Коку и пробил по воротам, но точности ему не хватило. Будет удар от ворот.
    • 8'
      Со штрафного навесил Паллас на дальнюю штангу, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 7'
      На фланге получил повреждение в подкате от соперника Куликов. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 6'
      В центре поля Илитолва нарушил правила в борьбе против Демченко. Штрафной удар исполнять будут минчане.
    • 5'
      Ушел от соперника в центре поля Коку и отдал в центр на Эрвина, но тот не смог пробить в борьбе с Поляковым.
    • 4'
      Продавил соперника по флангу Седько на ход Альфреду, но тот не смог пробить в борьбе против Тойвио.
    • 3'
      Забросил в штрафную Коку на ход Эрвину, но тот не смог оторвать от защитника и потерял мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости будут играть в традиционных для себя желтых цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • Второй тайм
    • 46'
      Г О О О О Л - Меллер Лиэм бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Поляков Денис получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Альфред Стивен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 1:0 Динамо Минск

    Исход игры
    ХИК
    61.6% (69)
    Ничья
    19.6% (22)
    Динамо Минск
    18.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.45% (39)
    Меньше
    63.55% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    54.21% (58)
    Нет
    45.79% (49)
    Популярный счёт
    1:0 ХИК
    30.4% (34)
    2:1 ХИК
    24.1% (27)
    1:1 Ничья
    17% (19)
    1:2 Динамо Минск
    8% (9)
    0:1 Динамо Минск
    7.1% (8)
    2:0 ХИК
    5.4% (6)
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