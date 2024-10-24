Тур: 2. Стадион: Арена Болт.
1:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
25'
40'
46'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коку
Озан
30
Паллас
Ноа
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
66
Рай
74
Седько
Павел
17
Бахар
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
24 Боама МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 РайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Седько ПавелНападающий
- Нападающий
-
17 Бахар ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Амиан БониПолузащитник
-
80 Школик ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Жердев ГлебНападающий
- Нападающий
-
25 Педро ИгорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипченко Вадим
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меллер Лиэм
|1
|0.5
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфред Стивен
|1
|0.5
|Рай
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поляков Денис
|1
|0
|Альфред Стивен
|1
|0
|Мельниченко Трофим
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1
ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0 Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2
Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1
Результаты матчей
ХИК
Динамо Минск
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ХИК
Динамо Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|22.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|25.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|22.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
|Челси
|Дисаси Аксель
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ХИК 1:0 Динамо Минск
Исход игры
ХИК
61.6% (69)
Ничья
19.6% (22)
Динамо Минск
18.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
36.45% (39)
Меньше
63.55% (68)
Обе команды забьют
Да
54.21% (58)
Нет
45.79% (49)
Популярный счёт
1:0 ХИК
30.4% (34)
2:1 ХИК
24.1% (27)
1:1 Ничья
17% (19)
1:2 Динамо Минск
8% (9)
0:1 Динамо Минск
7.1% (8)
2:0 ХИК
5.4% (6)
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