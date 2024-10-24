Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Лиэм Меллер! Удалось открыть счет в матче игрокам ХИКа! Сместился с фланга Эрвин в центр и пробил по воротам. Рикошетом от руки голкипера мяч полетел к Меллеру, а тот отправил снаряд в сетку.

С дальней дистанции пробивал по воротам Коку после паса от Эрвина, но мяч полетел выше перекладны.

С правого фланга навесил на дальнюю штангу Бахар, но на выходе спокойно перехватил на выходе Нейхейс.

Ушел от соперника Хостика по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

На фланге получил по ногам Коку в борьбе против Бахара. Штрафной удар исполнять будут финны.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче так и не открыт!

Ворвался в штрафную соперника Альфред после паса от Бахара, но пробил он в касание крайне неточно.

Куликов ушел от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог пробить.

С левого фланга навесил на дальнюю штангу Демченко. Вышел подальше от ворот Нейъейс и забрал мяч в свои руки.

Прорывался по флангу Паллас и навесил в штрафную, где мяч на угловой вынес Гаврилович на угловой.

С угла поля навес исполнял Коку в центр штрафной, но на выходе Лапоухов забрал мяч в свои руки.

Отдавал проникающий пас Седько на ход Альфреду, но тот не смог пробить в борьбе против Тойвио.

Илитолва продавил соперника по флангу и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

С дальней дистанции пробивал по воротам Меллер после сольного прохода, но точно сти ему явно не хватило.

35' Тонкий пас исполнял в штрафную Селява на ход Седько, но выстрел последнего оказался крайне неточным.

34' Ушел от соперника по флангу Хостикка и выдал в центр на Эрвина, но тому пробить не удалось.

33' В центре поля получил по ногам Коку в борьбе против Селявы. Штрафной удар исполнять будут минчане.

32' Ушел от соперника по флангу Селлер на ход Эрвину, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Полякова.

30' С дальней дистанции пробил по воротам Бахар после скидки от Альфреда, но в створ попасть так и не удалось.

29' Мягко забросил Паллас на ход Эрвину, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

27' С дальней дистанции пробивал по воротам Альфред после паса от Демченко, но точности ему не хватило.

26' Альфред в центре поля придержал руками соперника придержал. Судья назначил штрафной удар и показал желтую карточку.

25' Ушел от соперника по флангу Меллер и забросил в штрафную, но до ударов по воротам дело так и не дошло.