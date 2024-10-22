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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ХИК
 
Позже
Динамо Минск
Прогнозы 42
ХИК 66.7% (28)
X 16.7% (7)
Динамо Минск 16.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Динамо Минск
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Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфред Стивен 1 1
Рай 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельниченко Трофим 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1
ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0 Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2
Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1

Результаты матчей

ХИК
Динамо Минск

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ХИК
Динамо Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (2)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ХИК - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    ХИК 66.7% (28)
    X 16.7% (7)
    Динамо Минск 16.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ХИК
    Ничья
    Динамо Минск
    2.30
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    Прогнозы на матч ХИК - Динамо Минск

    Исход игры
    ХИК
    66.7% (28)
    Ничья
    16.7% (7)
    Динамо Минск
    16.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    1:0 ХИК
    31% (13)
    2:1 ХИК
    21.4% (9)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    2:0 ХИК
    11.9% (5)
    1:2 Динамо Минск
    9.5% (4)
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    ХИК
    Динамо Минск
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