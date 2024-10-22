Тур: 2. Стадион: Арена Болт.
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Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфред Стивен
|1
|1
|Рай
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельниченко Трофим
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1
ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0 Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2
Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1
Результаты матчей
ХИК
Динамо Минск
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ХИК
Динамо Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (2)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Серкль Брюгге
|Манье Гари
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Ларн
|Маккендри Конор
|1
|Бетис
|Кардозо Джонни
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|1
Прогнозы на матч ХИК - Динамо Минск
Исход игры
ХИК
66.7% (28)
Ничья
16.7% (7)
Динамо Минск
16.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
40% (16)
Меньше
60% (24)
Обе команды забьют
Да
52.5% (21)
Нет
47.5% (19)
Популярный счёт
1:0 ХИК
31% (13)
2:1 ХИК
21.4% (9)
1:1 Ничья
11.9% (5)
2:0 ХИК
11.9% (5)
1:2 Динамо Минск
9.5% (4)
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