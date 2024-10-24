  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Млада-Болеслав
0:1
Конец матча
Лугано
0'
0:1
38' Гол
Штеффен Ренато
0:1
81' Не забитый пенальти
Выдра Патрик
90' Желтая карточка
Боттани Маттиа
90'+8

Ход матча

38'
0:1
Штеффен Ренато
65'
Странски Войтех
Сакала Бенсон
 
74'
 
Боттани Маттиа
Алиседа Игнасио
74'
 
Пржибылко Каспер
Маю Хишам
81'
Выдра Патрик
0:1
84'
 
Махмуд Хадж
Гргич Анто
84'
Маречек Даниэль
Фульнек Якуб
 
88'
Войта Матиаш
Ладра Томаш
 
90'
 
Бислими Уран
90'
 
Боттани Маттиа
90'
 
Душ Сантуш Даниэл
Штеффен Ренато
90'
 
Май Ларс-Лукас

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 109
Млада-Болеслав 21.1% (23)
X 42.2% (46)
Лугано 36.7% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
29
Трмал
Матоуш
14
Крал
Томас
17
Сухи
Марек
3
Кралик
Мартин
11
Фульнек
Якуб
10
Ладра
Томаш
66
Выдра
Патрик
5
Сакала
Бенсон
31
Костка
Доминик
23
Кушей
Васил
28
Масек
Лукаш
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
31
Алиседа
Игнасио
18
Маю
Хишам
Млада-Болеслав
3-5-2
Лугано
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Млада-Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 1 0.5
Пападопулос Антониос 1 0.5
Душ Сантуш Даниэл 1 0.5
Маркеш Мартим 1 0.5
Пржибылко Каспер 0 0
Гргич Анто 0 0

Карточки

Млада-Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланггамер Даниэл 1 0
Выдра Патрик 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 1 0

Результаты матчей

Млада-Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Млада-Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Млада-Болеслав
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Богемианс-1905 - Млада-Болеслав 2:2 Млада-Болеслав - Баник Острава 0:0 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1
Млада-Болеслав - Пардубице 2:2 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Теплице - Млада-Болеслав 1:2 Пакш - Млада-Болеслав 0:3 Млада-Болеслав - Пакш 2:2 Сигма Оломоуц - Млада-Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада-Болеслав 2:4 Млада-Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада-Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Градец Кралове - Млада-Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада-Болеслав 0:1 Млада-Болеслав - Словацко 3:0 Млада-Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада-Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Млада-Болеслав - Височина Йиглава 2:1
Лугано
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1
Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2

Результаты матчей

Млада-Болеслав
Лугано

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Млада-Болеслав
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
18.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
20.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
21.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
30.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
31.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
21.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Штеффен Ренато бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lokotrans Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Млада-Болеслав 21.1% (23)
    X 42.2% (46)
    Лугано 36.7% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Млада-Болеслав 0:1 Лугано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Млада-Болеслав 0:1 Лугано

    Исход игры
    Млада-Болеслав
    21.1% (23)
    Ничья
    42.2% (46)
    Лугано
    36.7% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (40)
    Меньше
    62.26% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    80.19% (85)
    Нет
    19.81% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (45)
    1:2 Лугано
    22.9% (25)
    2:1 Млада-Болеслав
    10.1% (11)
    0:1 Лугано
    9.2% (10)
    1:0 Млада-Болеслав
    8.3% (9)
    2:3 Лугано
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный