Тур: 2. Стадион: Lokotrans Arena.
0:1
Конец матча
0'
0:1
38' ГолШтеффен Ренато
0:1
81' Не забитый пенальтиВыдра Патрик
90' Желтая карточкаБоттани Маттиа
90'+8
Ход матча
38'
0:1
81'
0:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
29
Трмал
Матоуш
14
Крал
Томас
17
Сухи
Марек
11
Фульнек
Якуб
10
Ладра
Томаш
66
Выдра
Патрик
23
Кушей
Васил
28
Масек
Лукаш
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
-
14 Крал ТомасЗащитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
-
11 Фульнек ЯкубПолузащитник
-
10 Ладра ТомашПолузащитник
-
66 Выдра ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кушей ВасилНападающий
-
28 Масек ЛукашНападающий
- Запасные игроки
-
59 Флодер ИржиВратарь
-
99 Микулец ПетрВратарь
-
13 Донат ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Джаво ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Браннстрём Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
Бомбардиры внутри турнира
Млада-Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|1
|0.5
|Пападопулос Антониос
|1
|0.5
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0.5
|Маркеш Мартим
|1
|0.5
|Пржибылко Каспер
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
Млада-Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланггамер Даниэл
|1
|0
|Выдра Патрик
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|1
|0
Результаты матчей
Млада-Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Млада-Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Млада-Болеслав
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Богемианс-1905 - Млада-Болеслав 2:2 Млада-Болеслав - Баник Острава 0:0 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1
Млада-Болеслав - Пардубице 2:2 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Теплице - Млада-Болеслав 1:2 Пакш - Млада-Болеслав 0:3 Млада-Болеслав - Пакш 2:2 Сигма Оломоуц - Млада-Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада-Болеслав 2:4 Млада-Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада-Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Градец Кралове - Млада-Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада-Болеслав 0:1 Млада-Болеслав - Словацко 3:0 Млада-Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада-Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Млада-Болеслав - Височина Йиглава 2:1
Лугано
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1
Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2
Результаты матчей
Млада-Болеслав
Лугано
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Млада-Болеслав
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Млада-Болеслав 0:1 Лугано
Исход игры
Млада-Болеслав
21.1% (23)
Ничья
42.2% (46)
Лугано
36.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (40)
Меньше
62.26% (66)
Обе команды забьют
Да
80.19% (85)
Нет
19.81% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (45)
1:2 Лугано
22.9% (25)
2:1 Млада-Болеслав
10.1% (11)
0:1 Лугано
9.2% (10)
1:0 Млада-Болеслав
8.3% (9)
2:3 Лугано
1.8% (2)
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