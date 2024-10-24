  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Рейнджерс
4:0
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
10' Гол
Лоуренс Том
16' Желтая карточка
Фелипе Луис
24' Желтая карточка
Тавернье Джеймс
2:0
31' Гол
Черны Вацлав
35' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
38' Желтая карточка
Черны Вацлав
43' Желтая карточка
Попеску Михай
3:0
55' Гол
Черны Вацлав
4:0
71' Гол
Игаман Хамза
77' Желтая карточка
Балута Александр
81' Желтая карточка
Баррон Коннор
90'+5

Ход матча

10'
Лоуренс Том
(Черны Вацлав)
1:0
16'
 
Фелипе Луис
24'
Тавернье Джеймс
 
31'
Черны Вацлав
2:0
35'
 
Штефэнеску Мариус
38'
Черны Вацлав
 
43'
 
Попеску Михай
46'
 
Балута Александр
Штефэнеску Мариус
46'
 
Попеску Октавиан
Фелипе Луис
46'
 
Радунович Ристо
Попеску Михай
46'
Диоманде Мохаммед
Лоуренс Том
 
55'
Черны Вацлав
(Диоманде Мохаммед)
3:0
57'
Игаман Хамза
Дессерс Сириль
 
60'
 
Муси Александру Мариан
Эджума Малком
63'
 
Баетен Вильям
Микулеску Давид
68'
Проппер Робин
Балогун Леон
 
71'
Игаман Хамза
4:0
74'
Лавлейс Зак
Байрами Недим
 
74'
Касанвирджо Нерайшо
Черны Вацлав
 
77'
 
Балута Александр
81'
Баррон Коннор
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 357 Количество передач 151
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 116
Рейнджерс 89.7% (104)
X 7.8% (9)
ФКСБ 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
5
Сауттар
Джон
27
Балогун
Леон
22
Джефте
8
Баррон
Коннор
43
Раскин
Николас
18
Черны
Вацлав
11
Лоуренс
Том
14
Байрами
Недим
9
Дессерс
Сириль
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
17
Попеску
Михай
42
Альхассан
Баба
18
Эджума
Малком
15
Штефэнеску
Мариус
70
Фелипе
Луис
V
11
Микулеску
Давид
9
Бирлигея
Даниэль
Рейнджерс
4-2-3-1
ФКСБ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 2 0.67
Лоуренс Том 2 0.67
Байрами Недим 1 0.33
Маккосленд Росс 1 0.33
Игаман Хамза 1 0.33
Дессерс Сириль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 2 0.67
Бирлигея Даниэль 2 0.67
Штефэнеску Мариус 1 0.33
Кирикеш Влад 0 0
Балута Александр 0 0
Тэнасе Флорин 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррон Коннор 2 0
Тавернье Джеймс 1 0
Батлэнд Джек 1 0
Сауттар Джон 1 0
Черны Вацлав 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олару Дариус 1 1
Попеску Михай 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Балута Александр 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Фелипе Луис V 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Рейнджерс - Хиберниан 1:0
Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1 Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3
ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Глория Бузау 3:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1
ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0

Результаты матчей

Рейнджерс
ФКСБ

Точный счет

1:4
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
18.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
21.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
23.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
24.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
25.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
26.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
Лудогорец
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
14.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
19.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
17.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
21.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
25.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
31.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
32.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Marius Stefanescu уходит с поля. Балута Александр выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Попеску Михай получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Черны Вацлав получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Marius Stefanescu получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Черны Вацлав бьет в цель!
    • 24'
      Тавернье Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Фелипе Луис V получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Черны Вацлав сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Лоуренс Том бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Рейнджерс 89.7% (104)
    X 7.8% (9)
    ФКСБ 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рейнджерс 4:0 ФКСБ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рейнджерс 4:0 ФКСБ

    Исход игры
    Рейнджерс
    89.7% (104)
    Ничья
    7.8% (9)
    ФКСБ
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.89% (74)
    Меньше
    32.11% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    46.6% (54)
    2:0 Рейнджерс
    15.5% (18)
    1:0 Рейнджерс
    11.2% (13)
    3:1 Рейнджерс
    6% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:0 Рейнджерс
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Рейнджерс
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный