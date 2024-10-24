Тур: 3. Стадион: Айброкс.
0'
1:0
10' ГолЛоуренс Том
16' Желтая карточкаФелипе Луис
24' Желтая карточкаТавернье Джеймс
2:0
31' ГолЧерны Вацлав
35' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
38' Желтая карточкаЧерны Вацлав
43' Желтая карточкаПопеску Михай
3:0
55' ГолЧерны Вацлав
4:0
71' ГолИгаман Хамза
77' Желтая карточкаБалута Александр
81' Желтая карточкаБаррон Коннор
90'+5
Ход матча
10'
1:0
16'
24'
31'
2:0
38'
43'
55'
71'
4:0
77'
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
357 Количество передач 151
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
27
Балогун
Леон
22
Джефте
18
Черны
Вацлав
11
Лоуренс
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Балогун ЛеонЗащитник
-
22 ДжефтеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Черны ВацлавПолузащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Келли ЛиамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Райс БэйлиПолузащитник
-
29 Игаман ХамзаНападающий
-
50 Лавлейс ЗакНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хараламбус Элиас
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|2
|0.67
|Лоуренс Том
|2
|0.67
|Байрами Недим
|1
|0.33
|Маккосленд Росс
|1
|0.33
|Игаман Хамза
|1
|0.33
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|2
|0.67
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.67
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.33
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
|Тэнасе Флорин
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррон Коннор
|2
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Батлэнд Джек
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|1
|1
|Попеску Михай
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Фелипе Луис V
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Рейнджерс - Хиберниан 1:0
Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1 Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3
ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Глория Бузау 3:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1
ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0
Результаты матчей
Рейнджерс
ФКСБ
Точный счет
1:4
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Лацио
|Педро Родригес
|2 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 1
|Ницца
|Росарио Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс 4:0 ФКСБ
Исход игры
Рейнджерс
89.7% (104)
Ничья
7.8% (9)
ФКСБ
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
67.89% (74)
Меньше
32.11% (35)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
2:1 Рейнджерс
46.6% (54)
2:0 Рейнджерс
15.5% (18)
1:0 Рейнджерс
11.2% (13)
3:1 Рейнджерс
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
3:0 Рейнджерс
3.4% (4)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:2 Рейнджерс
1.7% (2)
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