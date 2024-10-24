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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Викингур Рейкьявик
1:1
Первый тайм: 34'
Серкль Брюгге
0'
0:1
16' Гол
Олайгбе Казим
1:1
17' Гол
Сигурпалсон Ари

Ход матча

16'
0:1
Олайгбе Казим
(Денкей Кевин)
17'
Сигурпалсон Ари
(Джурич Даниэл-Деян)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 110
Викингур Рейкьявик 17.3% (19)
X 17.3% (19)
Серкль Брюгге 65.5% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур Рейкьявик
Ничья
Серкль Брюгге
4.60
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4.70
2.00
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Все Коэффициенты
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
12
Сигурдссон
Халльдоур-Смари
6
Ванхамар
Гуннар
20
Ибрахимаджич
Тарик
11
Тордарсон
Стигур
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
19
Джурич
Даниэл-Деян
7
Агнарссон
Эрлингюр
21
Трандарсон
Арон-Элис
17
Сигурпалсон
Ари
21
Деланге
Максим
27
Де
Вилде
Нилс
76
Jonas
Lietaert
18
Мьянге
Сенна
4
Гомис
Далангуниполе
17
Фрэнсис
Абу
30
Брунинью
Филипе
7
Эфекеле
Маламин
99
Уаттара
Абдул
19
Олайгбе
Казим
9
Денкей
Кевин
Викингур Рейкьявик
4-3-3
Серкль Брюгге
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурпалсон Ари 1 0.5
Джурич Даниэл-Деян 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 3 (1) 1.5
Манье Гари 2 1
Минда Алан 1 0.5
Олайгбе Казим 1 0.5
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атласон Давид-Эрн 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денкей Кевин 1 0
Назиньо Флавио 1 0

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Акранес - Викингур Рейкьявик 3:4 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:2 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:3
Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:6 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:2 УЭ Санта-Колома - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1
Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
Серкль Брюгге

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Викингур Рейкьявик
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1:1 2 1 1 0 7 - 3 4
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Викингур Рейкьявик
 1:1 2 0 1 1 1 - 5 1
23.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
30.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1:1 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Викингур Рейкьявик
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Млада-Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Серкль Брюгге
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1:1 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
Серкль Брюгге Манье Гари 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Ларн Маккендри Конор 1
Бетис Кардозо Джонни 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список
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Прогнозы 110
Викингур Рейкьявик 17.3% (19)
X 17.3% (19)
Серкль Брюгге 65.5% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур Рейкьявик
Ничья
Серкль Брюгге
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 1:1 Серкль Брюгге

Исход игры
Викингур Рейкьявик
16.1% (18)
Ничья
17% (19)
Серкль Брюгге
67% (75)
Тотал 2.5
Больше
61.32% (65)
Меньше
38.68% (41)
Обе команды забьют
Да
77.36% (82)
Нет
22.64% (24)
Популярный счёт
1:2 Серкль Брюгге
38.4% (43)
1:1 Ничья
16.1% (18)
0:1 Серкль Брюгге
8.9% (10)
2:1 Викингур Рейкьявик
8.9% (10)
1:3 Серкль Брюгге
6.3% (7)
0:2 Серкль Брюгге
5.4% (6)
1:0 Викингур Рейкьявик
4.5% (5)
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Викингур Рейкьявик
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