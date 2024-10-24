Тур: 2. Стадион: Vikingsvoellur. Главный судья: Спасенников Виталий
3:1
Конец матча
0'
0:1
16' ГолОлайгбе Казим
1:1
17' ГолСигурпалсон Ари
1:1
45' Не забитый пенальтиДжурич Даниэл-Деян
56' Желтая карточкаФрэнсис Абу
58' Желтая карточкаДенкей Кевин
2:1
76' ГолДжурич Даниэл-Деян
3:1
83' ГолВанхамар Гуннар
90'+7
Ход матча
16'
0:1
17'
45'
56'
58'
76'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мьянге
Сенна
17
Фрэнсис
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
-
-
64 Soren Coens
-
-
-
Главный тренер: Муслич Мирон
Бомбардиры внутри турнира
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0.5
|Ванхамар Гуннар
|1
|0.5
|Сигурпалсон Ари
|1
|0.5
|Агнарссон Эрлингюр
|0
|0
|Тордарсон Стигур
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|3 (1)
|1.5
|Манье Гари
|2
|1
|Минда Алан
|1
|0.5
|Олайгбе Казим
|1
|0.5
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атласон Давид-Эрн
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денкей Кевин
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Акранес - Викингур Рейкьявик 3:4 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:2 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:3
Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:6 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:2 УЭ Санта-Колома - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1
Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
Серкль Брюгге
Точный счет
3:1
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Викингур Рейкьявик
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|4:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|10.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|19.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|21.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|4:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:4
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|29.
|4:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Челси
|Фелиш Жоау
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Фиорентина
|Куаме Кристиан
|2
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 3:1 Серкль Брюгге
Исход игры
Викингур Рейкьявик
16.1% (18)
Ничья
17% (19)
Серкль Брюгге
67% (75)
Тотал 2.5
Больше
61.32% (65)
Меньше
38.68% (41)
Обе команды забьют
Да
77.36% (82)
Нет
22.64% (24)
Популярный счёт
1:2 Серкль Брюгге
38.4% (43)
1:1 Ничья
16.1% (18)
0:1 Серкль Брюгге
8.9% (10)
2:1 Викингур Рейкьявик
8.9% (10)
1:3 Серкль Брюгге
6.3% (7)
0:2 Серкль Брюгге
5.4% (6)
1:0 Викингур Рейкьявик
4.5% (5)
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