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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Фенербахче
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 42
Фенербахче 28.6% (12)
X 23.8% (10)
Манчестер Юнайтед 47.6% (20)
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Фенербахче
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фенербахче
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 1 0.5
Сёюнджю Чаглар 1 0.5
Амрабат Софьян 0 0
Бекао Родриго 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 0.5
Рэшфорд Маркус 1 0.5
Магуайр Гарри 1 0.5
Хёйлунн Расмус 1 0.5

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Бекао Родриго 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Фред Сантос 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 1
Мартинес Лисандро 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3
Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2

Результаты матчей

Фенербахче
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
8.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Эльфсборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
18.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
15.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Фенербахче 28.6% (12)
    X 23.8% (10)
    Манчестер Юнайтед 47.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.85
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    Где смотреть матч Фенербахче - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Фенербахче - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Фенербахче
    28.6% (12)
    Ничья
    23.8% (10)
    Манчестер Юнайтед
    47.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    95% (38)
    Нет
    5% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    35.7% (15)
    2:1 Фенербахче
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
    2:2 Ничья
    9.5% (4)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    4.8% (2)
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    Фенербахче
    Манчестер Юнайтед
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