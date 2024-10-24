Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Льоренте Диего нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

88' Victor Froholdt успешно блокирует удар.

88' Victor Froholdt из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Адриан Сан-Мигель взял и забрал мяч на выходе

83' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Ачури Мохамед Элиас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

80' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Форнальс Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

77' Г О О О О О Л - Дикс Кевин из команды Копенгаген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Адриан прыгнул не в ту сторону.

77' Рефери не любит споров - именно за это Авила Эсекьель сейчас получил желтую

75' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Копенгаген

73' Роке Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Роке Витор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хорошую попытку сделал Форнальс Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Родригес Рикардо из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Родригес Рикардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тактическая замена. Лерагер Лукас уходит с поля и его заменяет Victor Froholdt

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Удар от ворот произведет Копенгаген

69' Авила Эсекьель из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

69' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Роке Витор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Кардозо Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ларссон Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Авила Эсекьель нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

65' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хорошую попытку сделал Ларссон Джордан . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Удар от ворот произведет Бетис

63' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра Габриэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Перейра Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Перейра Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Адриан Сан-Мигель взял и забрал мяч на выходе

56' Льоренте Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Авила Эсекьель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Бетис

53' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

52' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Алтимира Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Маттссон Магнус пробил со штрафного прямо в стенку