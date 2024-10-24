Тур: 2. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Делажо Вилли
1:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолЭз Абде
33' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
37' Желтая карточкаРуибаль Айтор
1:1
77' ПенальтиДикс Кевин
77' Желтая карточкаАвила Эсекьель
78' Желтая карточкаФорнальс Пабло
82' Желтая карточкаАчури Мохамед Элиас
86' Желтая карточкаДикс Кевин
90'+4
Ход матча
8'
1:0
37'
77'
1:1
77'
78'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
557 Количество передач 464
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
6
Натан
10
Эз
Абде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
32 Менди НобельЗащитник
- Полузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Диао АссанеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Хойер ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Шьяха АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эз Абде
|1
|0.5
|Авила Эсекьель
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.5
|Дикс Кевин
|1 (1)
|0.5
|Лопес Маркос
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Лопес Маркос
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Копенгаген
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2
Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1
Результаты матчей
Бетис
Копенгаген
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бетис
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|3 (1)
|Целе
|Кучис Армандас
|2 (1)
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Пафос
|Коррея Жоау
|2
|Шемрок Роверс
|Фарруджиа Нил
|1 1
|Динамо Минск
|Мельниченко Трофим
|1 1
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|2
|Петрокуб
|Жардан Ион
|2
|Бетис
|Руибаль Айтор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Копенгаген
Исход игры
Бетис
87.3% (96)
Ничья
10% (11)
Копенгаген
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
60.75% (65)
Нет
39.25% (42)
Популярный счёт
2:1 Бетис
44.5% (49)
1:0 Бетис
23.6% (26)
2:0 Бетис
13.6% (15)
1:1 Ничья
5.5% (6)
3:1 Бетис
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:2 Копенгаген
1.8% (2)
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