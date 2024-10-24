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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Бетис
1:1
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
8' Гол
Эз Абде
33' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
37' Желтая карточка
Руибаль Айтор
1:1
77' Пенальти
Дикс Кевин
77' Желтая карточка
Авила Эсекьель
78' Желтая карточка
Форнальс Пабло
82' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
86' Желтая карточка
Дикс Кевин
90'+4

Ход матча

8'
Эз Абде
(Авила Эсекьель)
1:0
33'
 
Эльюнусси Мохамед
37'
Руибаль Айтор
 
46'
Роке Витор
Бакамбу Седрик
 
62'
 
Дилейни Томас
Клем Виллиам
62'
 
Ачури Мохамед Элиас
Роберт Винисиус
62'
 
Ларссон Джордан
Маттссон Магнус
62'
Бельерин Эктор
Руибаль Айтор
 
71'
 
Корнелиус Андреас
Классон Виктор
71'
 
Фрохолдт Виктор
Лерагер Лукас
77'
1:1
Дикс Кевин
77'
Авила Эсекьель
 
78'
Форнальс Пабло
 
81'
Диао Ассане
Авила Эсекьель
 
81'
Хуанми Мигель
Кардозо Джонни
 
82'
 
Ачури Мохамед Элиас
86'
 
Дикс Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 557 Количество передач 464
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 110
Бетис 87.3% (96)
X 10% (11)
Копенгаген 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Адриан
Сан-Мигель
24
Руибаль
Айтор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
12
Родригес
Рикардо
18
Форнальс
Пабло
4
Кардозо
Джонни
16
Алтимира
Серхи
10
Эз
Абде
11
Бакамбу
Седрик
9
Авила
Эсекьель
1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
36
Клем
Виллиам
12
Лерагер
Лукас
10
Эльюнусси
Мохамед
8
Маттссон
Магнус
16
Роберт
Винисиус
7
Классон
Виктор
Бетис
4-4-2
Копенгаген
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эз Абде 1 0.5
Авила Эсекьель 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хацидиакос Пантелис 1 0.5
Дикс Кевин 1 (1) 0.5
Лопес Маркос 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руибаль Айтор 2 0
Кардозо Джонни 1 0
Натан 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Авила Эсекьель 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльюнусси Мохамед 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дикс Кевин 1 0
Лопес Маркос 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Копенгаген
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2
Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1

Результаты матчей

Бетис
Копенгаген

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бетис
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Челси
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фиорентина
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Хартс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Легия
 2 2 0 0 4 - 0 6
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 7 - 5 3
13.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 2 3
14.
Пафос
 2 1 0 1 4 - 2 3
15.
Мольде
 2 1 0 1 4 - 2 3
16.
Ноа Ереван
 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Астана
 2 1 0 1 1 - 2 3
18.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Гент
 2 1 0 1 4 - 5 3
20.
Целе
 2 1 0 1 6 - 4 3
21.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Викингур Рейкьявик
 2 1 0 1 3 - 5 3
24.
Юргорден
 2 0 1 1 3 - 4 1
25.
ЛАСК
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
АПОЭЛ
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Бетис
 2 0 1 1 1 - 2 1
30.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 2 - 7 0
31.
Динамо Минск
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 0 - 3 0
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 6 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Санкт-Галлен
 2 0 0 2 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Челси
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Гент
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
20.
Викингур Рейкьявик
 1 1 0 0 3 - 1 3
21.
ЛАСК
 1 0 1 0 2 - 2 1
22.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Шемрок Роверс
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Пафос
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Юргорден
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
29.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Петрокуб
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 1 - 4 0
36.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фиорентина
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Хайденхайм
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Борац Баня-Лука
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Панатинаикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Омония Никосия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Мольде
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ноа Ереван
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Астана
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 5 0
25.
Динамо Минск
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
29.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ТНС
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 6 0
36.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 3 (1)
Целе Кучис Армандас 2 (1)
Рапид Вена Шауб Луис 2
Пафос Коррея Жоау 2
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 1 1
Динамо Минск Мельниченко Трофим 1 1
Мольде Эйкрем Магнус 2
Петрокуб Жардан Ион 2
Бетис Руибаль Айтор 2
Весь список
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    Прогнозы 110
    Бетис 87.3% (96)
    X 10% (11)
    Копенгаген 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:1 Копенгаген

    Исход игры
    Бетис
    87.3% (96)
    Ничья
    10% (11)
    Копенгаген
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.07% (60)
    Меньше
    43.93% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    60.75% (65)
    Нет
    39.25% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    44.5% (49)
    1:0 Бетис
    23.6% (26)
    2:0 Бетис
    13.6% (15)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    3:1 Бетис
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Копенгаген
    1.8% (2)
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